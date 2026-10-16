ワイモバイルが10月16日から、Androidスマートフォンを対象とした機種変更キャンペーンを実施している。「Google Pixel 10a」「nubia Flip 3」に機種変更するとPayPayポイント1万円相当をもらえる。また、「nubia Flip 2」の価格変更も行った。

Pixel 10aとnubia Flip 3への機種変更で1万円相当を還元

「超トク！Android機種変更キャンペーン（A）」は、2025年9月30日以前にワイモバイルを契約したユーザーを対象に、指定機種への機種変更でPayPayポイント1万円相当を付与するもの。対象機種は「Google Pixel 10a」と「nubia Flip 3」で、キャンペーン期間は2026年10月16日～2027年1月4日。

特典を受け取るには、期間中に対象機種へ機種変更するとともに、キャンペーンページからエントリーする必要がある。エントリーと機種変更の順序は問わない。

対象となるのは個人契約のユーザーで、現在の利用機種がスマートフォン／iPhoneまたはSIM単体契約である場合に限られる。ケータイやPocket WiFiは対象外。契約プランは問わず、キャンペーンの適用は1回線につき1回まで。

PayPayポイントは、2027年1月下旬以降にPayPayポイントコードとしてMMSで送付される予定。コードの有効期限は2027年2月28日で、出金・譲渡はできない。

nubia Flip 2は機種変更で一括9,800円

縦折り型スマートフォン「nubia Flip 2」については、機種変更時のオンラインストア価格を引き下げた。10月15日までは一括19,800円だったが、10月16日からは一括9,800円となり、1万円の値下げとなる。

ワイモバイルオンラインストアでは、機種代金31,680円から21,880円を割り引いた9,800円で販売している。こちらは端末代金の割引であり、前述のPayPayポイント還元キャンペーンとは対象機種が異なる。

なお、Google Pixel 10aとnubia Flip 3は、端末購入プログラム「新トクするサポート（A）」も利用できる。オンラインストアで48回払いで購入し、25カ月目に特典の利用を申し込んで、翌月末までに端末の回収・査定が完了した場合、Google Pixel 10a（128GB）は1～24回目の支払総額が65,400円、nubia Flip 3は54,600円となる。

ただし、特典の利用には機種の返却が必要で、査定条件を満たさない場合は別途22,000円の支払いが必要となる。