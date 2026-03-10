ソフトバンクは3月10日、「YouTube Premium Lite」の月額料金を最大20％割引で利用できる「YouTube Premium Lite バリュー特典」の提供を開始した。ソフトバンク、ワイモバイル、LINEMOの対象プラン契約者が利用できる。法人は対象外。

YouTube Premium Liteは、YouTubeが提供する月額780円の低価格サブスクリプションプラン。動画視聴時の広告が大幅に削減され、無料版では非対応となる「バックグラウンド再生」と「オフライン再生」機能が利用できる。

今回ソフトバンクが提供する「YouTube Premium Lite バリュー特典」では、対象ユーザーがAndroid版「YouTube Premium Lite」月額料金から10％オフとなる月額701円で利用できる。対象プランは以下の通り。

ソフトバンク：全プラン

ワイモバイル：スマホプランS／M／L／R（タイプ1）、スマホベーシックプランS／M／L／R（タイプ1）、シンプルS／M／L、シンプル2 S／M／L、シンプル3 S／M／L

LINEMO：ミニプラン、スマホプラン、LINEMO ベストプラン、LINEMO ベストプランV

申し込みは各ブランドの会員専用サイト内にある専用ページから行える。なお、過去に「YouTube Premium」や「YouTube Premium Lite」「YouTube Music Premium」、その他国内外の「YouTube Premium」に含まれる各サービス（無料キャンペーンを含む）を契約したことがないユーザーは、初月無料で利用可能。

「YouTube Premium Lite バリュー特典」に加入し、かつ下記2つの条件を満たしたユーザーは、同特典を適用した料金からさらに10％相当を割り引く「YouTube Premium Lite バリュー特典 月額割引キャンペーン」を実施する。

「YouTube Premium Lite バリュー特典」に加入すること

過去に「YouTube Premium Lite バリュー特典 月額割引キャンペーン」が適用されたことがないこと

「YouTube Premium Lite バリュー特典 月額割引キャンペーン」では加入から1年間、Android版「YouTube Premium Lite」月額料金から20％オフの月額623円でサービスを利用できる（1年経過後は10％オフに戻る）。同キャンペーンの終了時期は未定。