MMD研究所は3月19日、「2026年2月通信サービスの乗り換え検討に関する調査」の結果を発表した。通信サービスの継続意向は68.0％で、サービス別では楽天モバイルが76.4％と最も高く、ahamoが62.2％と最も低い結果となった。乗り換え先として最も検討されているのは楽天モバイルで23.7％、次いでY!mobileが13.6％だった。

乗り換え検討中の人のうち、時期を決めているのは約3分の2

調査は2月1日～2月5日、18歳〜69歳の男女40,000人を対象にインターネットで実施された。このうち通信契約しているスマートフォンを所有している36,661人に継続意向を聞いたところ、「継続意向あり」が68.0％、「継続意向なし」が32.0％となった。

通信サービス別の継続意向を見ると、楽天モバイルが76.4％で最も高く、次いでpovoが71.6％、docomoが69.9％と続く。一方、最も低いのはahamoの62.2％で、UQ mobileの62.4％、SoftBankの62.7％も低水準となった。年代別では60代が76.2％と最も高く、20代が55.8％と最も低かった。

乗り換えを検討している10,334人を対象に具体的な乗り換え時期を決めているか聞いたところ、「乗り換えの時期を決めている」が31.6％、「決めていない」が68.4％だった。時期を決めている3,267人に具体的な時期を聞くと、「2026年7月以降」が37.6％で最も多く、次いで「2026年5月中」が15.0％、「2026年4月中」が13.9％となった。

乗り換え先として具体的な通信サービスを検討している6,241人に最も検討している乗り換え先を聞いたところ、楽天モバイルが23.7％でトップ、次いでY!mobileが13.6％、UQ mobileが11.8％と続いた。前回2025年2月の調査と比較すると、auが1.4pt増と最も増加しており、次いでMVNOが0.9pt、povoが0.2pt増加した。年代別では10代がSoftBank、20代〜60代はいずれも楽天モバイルがトップだった。

乗り換え先別に現在利用中の通信サービスを見ると、楽天モバイルへの乗り換えを検討している人の現在の通信サービスはdocomoが23.2％で最多、次いでY!mobileが13.5％、SoftBankが13.4％。Y!mobileへの乗り換えを検討している人ではSoftBankが39.8％でトップ、次いでdocomoが16.8％、UQ mobileが16.2％となった。