ソフトバンクは10月16日、ワイモバイルオンラインストアで「ハロウィンセール」を開始した。期間は11月2日14時59分まで。新規契約や乗り換え時の事務手数料を無料にするほか、SIM単体契約のPayPayポイント特典を増額し、スマートフォンのセールも実施する。

事務手数料が無料に、シンプル3 SのSIM契約で15,000円相当

期間中、新規契約、他社からの乗り換え（MNP）、番号移行の事務手数料を、通常3,850円から無料にする。既存契約者の機種変更は対象外となる。

ソフトバンク／LINEMO／LINEモバイル（ソフトバンク回線）およびソフトバンク回線を利用するMVNOから乗り換える場合は、オンラインストアで申し込むのと同じ日にエントリーが必要となる。

SIMカードまたはeSIMのみを他社からの乗り換えで契約する場合、「シンプル3 S」のPayPayポイント特典を通常の5,000円相当から15,000円相当に増額する。「データ増量オプション」（月額550円）への加入が条件となる。

このポイント特典は、ソフトバンク／LINEMO／LINEモバイル（ソフトバンク回線）およびソフトバンク回線を利用するMVNOからの乗り換えは対象外。特典はPayPayポイントコードで提供し、PayPayポイントの出金・譲渡はできない。

OPPO A5 5Gやソフトバンク認定中古品のiPhoneをセール販売

端末セールでは、新規契約・他社からの乗り換え向けに「OPPO A5 5G」を一括1円で案内している。

ソフトバンク認定中古品の「iPhone 15」（128GB）は、新規契約または他社からの乗り換えで「シンプル3 M／L」を契約する場合、一括37,800円となる。同じく認定中古品の「iPhone SE（第3世代）」（64GB）は、他社からの乗り換えで「シンプル3 M／L」を契約する場合、一括1円で販売する。

ソフトバンク認定中古品のiPhoneは、Apple認定整備済製品ではない。各端末の購入条件や申し込み方法は、セールページで案内している。