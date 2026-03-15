4月から新入生となる皆さま、進学おめでとうございます。iPhoneをお使いで、JRで電車通学をするなら、定期券は「Suica」アプリから購入するのが便利です。通学証明書等の書類が必要な通学定期も、駅窓口に並ばずに購入できます。

モバイルSuicaで通学定期購入に必要なもの

モバイルSuicaで通学定期を購入する手順を解説します。はじめに、次のものを準備しておきましょう。今回は、学生が18歳未満の場合、もしくは18歳以上でもクレジットカードを保有していない場合を想定しています。

  • 「Suica」アプリ
  • JRE ID登録用のメールアドレス、パスワード
  • 通学証明書など、在籍する学校が発行する証明書類
  • 保護者のクレジットカード

モバイルSuicaで通学定期を購入する方法

アプリを開いて、次の手順で申し込みます。

1）SuicaアプリでSuicaを発行する

Suicaアプリで定期券を購入するために、まずアプリ上でモバイルSuicaを1枚発行します。この時、JRE IDの会員登録が必要です。また、発行には最低1,000円のチャージが必要です。

  • Suicaアプリを開き、［Suicaを新規発行する］をタップ。「My Suica（記名式）」の［発行手続き］をタップします。続いて「JRE ID新規会員登録」の画面が表示されたら、指示に沿ってJRE IDの新規会員登録を行います

    Suicaアプリを開き、［Suicaを新規発行する］をタップ。「My Suica（記名式）」の［発行手続き］をタップします。続いて「JRE ID新規会員登録」の画面が表示されたら、指示に沿ってJRE IDの新規会員登録を行います

さらに、「ようこそ！モバイルSuicaへ」と表示されている画面からモバイルSuicaの会員登録を行います。完了すると、モバイルSuica発行手続きが再開されます。

  • Suica発行に必要なチャージを行います。金額設定画面が表示されたら任意の金額を選択。支払い方法から［ワンタイムクレカ決済］を選択します。保護者がクレジットカード情報を入力して、決済を完了させます

    Suica発行に必要なチャージを行います。金額設定画面が表示されたら任意の金額を選択。支払い方法から［ワンタイムクレカ決済］を選択します。保護者がクレジットカード情報を入力して、決済を完了させます

これで定期券に使うためのモバイルSuicaが準備できました。

2）通学定期の購入を予約する

次に、このモバイルSuicaに通学定期の情報を入力し、購入を予約します。

  • モバイルSuicaの画面から［チケット購入/Suica管理］をタップ。次の画面で［定期券］→［新規購入］→［通学定期券］の順にタップし、この画面が出たら［予約へ］をタップ

    モバイルSuicaの画面から［チケット購入/Suica管理］をタップ。次の画面で［定期券］→［新規購入］→［通学定期券］の順にタップし、この画面が出たら［予約へ］をタップ

  • 画面の指示に沿って、乗降駅、学校名、住所など、必要事項を入力していきます。この画面が出たら［写真撮影へ］をタップし、カメラへのアクセス権を許可。通学証明等の書類を撮影します

    画面の指示に沿って、乗降駅、学校名、住所など、必要事項を入力していきます。この画面が出たら［写真撮影へ］をタップし、カメラへのアクセス権を許可。通学証明等の書類を撮影します

  • ここまで入力した情報の確認画面が表示されます。入力内容に間違いがないか見直し、チェックボックスをチェック。最後に［予約する］をタップします

    ここまで入力した情報の確認画面が表示されます。入力内容に間違いがないか見直し、チェックボックスをチェック。最後に［予約する］をタップします

これで購入予約が完了です。サポートセンターで予約内容がチェックされ、問題なければ承認が通知されます。12時までに予約を送信すれば、原則当日中に通知されます。

3）［ワンタイムクレカ決済］で支払う

承認の通知が届いたら、決済をして購入を完了します。

  • アプリを開き、承認の通知をタップ。定期券の購入に進み、使用開始日を改めて入力します。支払い方法の画面が開いたら、［ワンタイムクレカ決済］を選択。保護者がクレジットカード情報を入力して、決済を完了させます

    アプリを開き、承認の通知をタップ。定期券の購入に進み、使用開始日を改めて入力します。支払い方法の画面が開いたら、［ワンタイムクレカ決済］を選択。保護者がクレジットカード情報を入力して、決済を完了させます

これでモバイルSuica通学定期券の発行が完了しました。あともう1ステップです。

4）「ウォレット」で「エクスプレスカード」に設定する

最後に、iPhoneの「ウォレット」アプリでモバイルSuicaを「エクスプレスカード」に設定します。こうすることで、Suicaを開くことなく、iPhoneを改札機にかざすだけで通れるようになります。

設定するのは「Suica」アプリではなく「ウォレット」アプリです。お間違いないようご注意ください。

  • 「ウォレット」アプリを開き、Suicaをタップ。右上の［…］をタップします

    「ウォレット」アプリを開き、Suicaをタップ。右上の［…］をタップします

  • ［カードの詳細］をタップ。詳細画面が開いたら下へスクロールして、［エクスプレスカード］が「オン」になっていればOKです。「オフ」の場合は［エクスプレスカード設定］をタップして切り替えておきましょう

    ［カードの詳細］をタップ。詳細画面が開いたら下へスクロールして、［エクスプレスカード］が「オン」になっていればOKです。「オフ」の場合は［エクスプレスカード設定］をタップして切り替えておきましょう

これで全て完了です。使用開始日になったら、iPhoneをかざすだけで改札機を通れるようになります。

iPhoneで改札機を通過する際、読み取り音が「ピッ」と1回の場合は定期券で通過、「ピピッ」と2回の場合はSuicaの残高から運賃を支払って通過しています。定期券の有効期限切れに注意しましょう。

笠井美史乃

笠井美史乃

かさいよしの

アプリ、サービス、マーケティングなど、IT・ビジネス分野で取材・執筆・編集を行う。マイナビニュースでは2013年開始の連載「iPhone 基本の『き』」をはじめ、iPhone・iPad・Apple WatchなどAppleデバイスのハウツーやレビューを担当。雑誌「Web Designing」「Mac Fan」、その他企業オウンドメディアなどで執筆中。

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