4月から新入生となる皆さま、進学おめでとうございます。iPhoneをお使いで、JRで電車通学をするなら、定期券は「Suica」アプリから購入するのが便利です。通学証明書等の書類が必要な通学定期も、駅窓口に並ばずに購入できます。

モバイルSuicaで通学定期購入に必要なもの

モバイルSuicaで通学定期を購入する手順を解説します。はじめに、次のものを準備しておきましょう。今回は、学生が18歳未満の場合、もしくは18歳以上でもクレジットカードを保有していない場合を想定しています。

「Suica」アプリ

JRE ID登録用のメールアドレス、パスワード

通学証明書など、在籍する学校が発行する証明書類

保護者のクレジットカード

モバイルSuicaで通学定期を購入する方法

アプリを開いて、次の手順で申し込みます。

1）SuicaアプリでSuicaを発行する

Suicaアプリで定期券を購入するために、まずアプリ上でモバイルSuicaを1枚発行します。この時、JRE IDの会員登録が必要です。また、発行には最低1,000円のチャージが必要です。

Suicaアプリを開き、［Suicaを新規発行する］をタップ。「My Suica（記名式）」の［発行手続き］をタップします。続いて「JRE ID新規会員登録」の画面が表示されたら、指示に沿ってJRE IDの新規会員登録を行います

さらに、「ようこそ！モバイルSuicaへ」と表示されている画面からモバイルSuicaの会員登録を行います。完了すると、モバイルSuica発行手続きが再開されます。

これで定期券に使うためのモバイルSuicaが準備できました。

2）通学定期の購入を予約する

次に、このモバイルSuicaに通学定期の情報を入力し、購入を予約します。

これで購入予約が完了です。サポートセンターで予約内容がチェックされ、問題なければ承認が通知されます。12時までに予約を送信すれば、原則当日中に通知されます。

3）［ワンタイムクレカ決済］で支払う

承認の通知が届いたら、決済をして購入を完了します。

これでモバイルSuica通学定期券の発行が完了しました。あともう1ステップです。

4）「ウォレット」で「エクスプレスカード」に設定する

最後に、iPhoneの「ウォレット」アプリでモバイルSuicaを「エクスプレスカード」に設定します。こうすることで、Suicaを開くことなく、iPhoneを改札機にかざすだけで通れるようになります。

設定するのは「Suica」アプリではなく「ウォレット」アプリです。お間違いないようご注意ください。

これで全て完了です。使用開始日になったら、iPhoneをかざすだけで改札機を通れるようになります。

iPhoneで改札機を通過する際、読み取り音が「ピッ」と1回の場合は定期券で通過、「ピピッ」と2回の場合はSuicaの残高から運賃を支払って通過しています。定期券の有効期限切れに注意しましょう。