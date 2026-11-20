HoYoverseは11月20日、RPG「崩壊：スターレイル」とモバイルSuicaのコラボキャンペーンを11月23日から開催すると発表した。モバイルSuicaで合計2,500円以上の買い物をしたユーザーを対象に、抽選で限定デザインのカードフェイスをプレゼントする。開催期間は12月21日まで。

今回のキャンペーンでは、モバイルSuicaのカード表示を変更できる限定カードフェイスをiOS版とAndroid版それぞれに対応した全2種類用意。参加には会員登録済みのモバイルSuicaを利用し、期間中に合計2,500円以上の買い物をしたうえで、特設ページからエントリーする必要がある。なお電車やバスなどの交通利用は対象外。当選者への配信は2027年1月下旬から2月上旬を予定している。

また、11月23日から30日まではアトレ秋葉原で期間限定POP UPストアを開催。館内でモバイルSuicaを使って1回2,500円以上の買い物をすると、「星神★アッハ」などをデザインしたオリジナルカードをランダムで1枚プレゼントする。

このほか、シャン・ド・エルブの対象11店舗では、関連商品を含む2,500円以上の買い物で全7種類のオリジナルカードスリーブを配布。全国のアニメイトでも「星神★アッハ」実装記念フェアにあわせ、ICカード風ステッカー全2種類を特典として用意する。なお各店舗のノベルティはなくなり次第終了となる。