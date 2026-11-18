東日本旅客鉄道（JR東日本）は11月18日、Suicaの新キャラクターをお披露目。166万票の一般による選考投票を経て、候補B案の“紫のうさぎ”のキャラクターが選出された。

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お披露目会には、選考委員の小山薫堂座長、市川紗椰、きはらようすけ、篠原ともえ、しまぐちニケ、津田健次郎、水野学らが、JR東日本社長・喜㔟陽一氏とともに登壇。

会の冒頭には、声優の津田健次郎が、今回選出されたキャラクターの原案者・世戸ヒロアキ氏のコメントを代読した。

世戸ヒロアキ氏のコメント

この度は、新しい Suica のキャラクターに選んでいただき、誠にありがとうございます。投票の段階から皆さまに多くの反響をいただき、大変驚くとともに、とても嬉しく思っています。このキャラクターには、JR 東日本とともに新しく進化していく Suica の可能性やそこに込められた想いを、色や形、仕草のひとつひとつに反映しました。また、その想いを一人でも多くのお客さまに届けられるよう、さまざまなシーンで埋もれることなく存在感を発揮できるキャラクターを目指し、丁寧に設計しました。SNS でファンアートが生まれるなど、すでに多くの方々とのコミュニケーションが生まれていることを、とても嬉しく感じています。そうした反響を通じて、制作に込めた想いが少しずつ伝わっているのかなと感じています。私は原案制作という立場ですが、これからは多くの方々の手によって、このキャラクターがさらに成長し、皆さまに親しまれていくことを、皆さまと一緒に楽しみにしています。

津田の“イケボ”に選考委員からツッコミも

その後、座長の小山薫堂氏は、「なんか津田さんが代読するとものすごく年を取った巨匠のデザイナーみたいな貫禄がありましたけど、とってもお若いフレッシュな方でして、あのそのイメージをまず払拭してください」とツッコミが入るシーンもあった。

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