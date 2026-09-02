サムスン電子ジャパンは9月2日、「Samsung Galaxy Watch」シリーズの一部において、JR東日本の交通系ICカード「Suica」の対応サービスを拡大すると発表した。

Galaxy WatchのSuica対応サービスが拡大

今回のアップデートにより、Galaxy Watch上のSuicaをAndroid端末の「モバイルSuica」アプリから操作・確認できるようになる。従来から対応していたウォッチ単体でのチャージに加え、スマートフォン側からのチャージや定期券、Suicaグリーン券、おトクなきっぷの購入が可能になる。

対応機種は「Samsung Galaxy Watch Ultra」「Galaxy Watch Ultra2」「Galaxy Watch9」「Galaxy Watch8」「Galaxy Watch8 Classic」「Galaxy Watch7」「Galaxy Watch6」「Galaxy Watch6 Classic」。国内で販売された製品が対象で、ペアリングして管理するAndroidスマートフォンが別途必要となる。対象機種は今後も拡大予定としている。

利用するには、Galaxy Watch本体のソフトウェア、Galaxy Wearableアプリ、Googleウォレット、モバイルSuicaアプリなどを最新版へ更新する必要がある。

モバイルSuicaアプリでは、ウォッチ上のSuicaが時計マーク付きで表示される。登録済みクレジットカードからのチャージのほか、定期券やSuicaグリーン券、おトクなきっぷの購入にも対応する。