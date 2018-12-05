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「半導体メモリ」の最新情報・話題まとめ

DRAMやNAND、NOR、SRAMといったスマートフォンやPC、自動車をはじめとする電子機器で従来から活用されている半導体メモリの市場、技術動向などのほか、次世代メモリとして期待されるMRAM、ReRAM、PCM、PRAM、3D XPointといった新技術の動向などを紹介します。

2019年04月03日(水)

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半導体メモリバブル崩壊、次の好景気はいつになる？ - Yoleが予測

半導体デバイス 04/03 09:00

2019年04月02日(火)

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2019年のDRAM市場は前年比22%減の770億ドルに縮小 - IHS予測

半導体デバイス 04/02 07:59

2019年03月28日(木)

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中国半導体企業のYMTC、64層3D NANDの年内量産化にめど

半導体デバイス 03/28 07:12

2019年03月26日(火)

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DRAMの価格下落は2019年いっぱい続く見通し - NANDの価格下落も継続

半導体デバイス 03/26 18:15

2019年03月11日(月)

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Samsung、28nm FD-SOIファウンドリサービスにおけるeMRAMの量産を開始

半導体デバイス 03/11 12:55

2019年03月07日(木)

Top

吉川明日論の半導体放談 第67回 DDR5の報道で思い出したIntelのRDRAM普及戦略の失敗

半導体デバイス 03/07 09:22

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予測を超える値下がりが続くDRAM - 2019Q1の契約価格は前四半期比30%減に

半導体デバイス 03/07 07:30

2019年02月27日(水)

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集積回路（IC）テストの技術イノベーションは車載半導体がけん引している

オートモーティブ PR 02/27 12:00

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2018年第4四半期のDRAM市場は前四半期比18.3%減 - 在庫だぶつき感が鮮明に

半導体デバイス 02/27 07:03

2019年02月26日(火)

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Micron、記録容量1TBのmicroSDカードを発表 - 96層3D QLC NANDを採用

組み込み 02/26 21:39

2019年02月25日(月)

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価格下落が続くNAND市場 - 2018年第4四半期は前四半期比16.8%の縮小

半導体デバイス 02/25 14:01

2019年02月22日(金)

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DRAM価格は2019年第2四半期も前四半期比15%下落と予測 - TrendForce

半導体デバイス 02/22 09:42

2019年01月31日(木)

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ISSM2018 - 半導体製造現場で注目を集めるAI活用 第5回 YMTCの3D NAND市場攻略に向けた奇策「Xtacking」

半導体デバイス 01/31 08:30

2019年01月30日(水)

Top

【必見!! 】メモリ増設で作業環境を根本からアップグレード - メモリモジュール『DRAM』の搭載方法とは?

シリコンパワー PR 01/30 15:02

2019年01月24日(木)

Top

ISSM2018 - 半導体製造現場で注目を集めるAI活用 第4回 3D NAND市場のゲームチェンジャー目指す中国YMTC

半導体デバイス 01/24 09:08

2019年01月23日(水)

Top

下落が続く2019年のサーバ向けDRAM価格、年末には年初の半額になる可能性も

半導体デバイス 01/23 07:57

2019年01月22日(火)

Top

ビッグデータ/人工知能の活用で半導体製造を革新 - 東芝メモリの挑戦

半導体デバイス 01/22 09:00

2019年01月17日(木)

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オートモーティブワールド2019 第6回 車載向けフラッシュメモリ市場の拡大に期待するウエスタンデジタル

カーエレクトロニクス 01/17 07:45

2019年01月16日(水)

Top

2019年のNANDへの設備投資は2桁減の予測 - IC Insights

半導体デバイス 01/16 07:28

2019年01月10日(木)

Top

2019年のDRAM業界、需要減退で設備投資を見直し - DRAMeXchange

半導体デバイス 01/10 08:05

2019年01月09日(水)

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東芝メモリ社長が語った超高層3D-NAND実現に向けたポイント

半導体デバイス 01/09 07:41

2018年12月21日(金)

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NANDの供給過剰はまだまだ続く - 2019年第1四半期も10%価格下落の見通し

半導体デバイス 12/21 12:34

2018年12月18日(火)

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DRAM市場にスーパーサイクルは存在しない - IC Insights

半導体デバイス 12/18 08:20

2018年12月14日(金)

Top

5nmではSRAMよりもSTT-MRAMはラストレベルキャッシュとして有利 - imec

次世代半導体技術 12/14 07:20

2018年12月10日(月)

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2018年半導体業界のトレンドと未来予想図

半導体デバイス PR 12/10 11:32

2018年12月05日(水)

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DRAMの価格下落が継続 - 2019年第1四半期も前四半期比10%超下落との予測

半導体デバイス 12/05 17:47

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次世代不揮発性メモリが拓く新市場 - Yole

半導体デバイス 12/05 07:14

2018年12月04日(火)

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君は半導体男子・半導体女子を知っているか? 第2回 知らないからこそ、楽しめる ～SCREENセミコンダクターソリューションズ　小森香奈さん～

半導体デバイス PR 12/04 14:30

2018年11月28日(水)

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アドバンテスト、高速NANDシステムレベル・テストシステムを発表

産業機器/ロボット 11/28 08:11

2018年11月22日(木)

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Cadence、Samsungの7LPPプロセス向けGDDR6 IPのテープアウトを発表

半導体デバイス 11/22 16:40

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    2019年の半導体市場はどうなる？ - 産業の主役は車載・産業機器に
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