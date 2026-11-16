AMDが技術説明会「AMD in Depth 2026」で発表した技術の中で、ある意味一番インパクトがあったのがDRAMとSSDを組み合わせてサーバの実効メモリ容量を拡張する「AMD MEXT」である。
AMDは今年6月15日、Startup企業であるMEXTを買収したのだが、このMEXTのソリューションをいきなり前面に打ち出してくるとは思わなかった。
DRAMの大半はアクセス頻度が低い
MEXTの開発していた技術は後で説明が出てくるので、まずは動機について。MEXTが導入された理由は言うまでもなく昨今のDRAM高騰にある(Photo01,02)。
では大量にメモリを積んだら有効に活用されているのか？ というと、必ずしもそうでないところが問題である(Photo03)。
基本、メモリ量は、一番利用頻度が高いケースに合わせて実装するが、問題は常に高頻度で使われるとは限らないことだ(Photo03)。Photo04はMetaでの利用方法を分析したもので、Cache Serverとかは半分以上が「それなり」に使われる。ただ細かく見ると、常にアクセスされる領域はごく僅かであり、大半はアクセス頻度が非常に少ないものとなっている。要するに大量に搭載しているメモリの大半はCold状態になっている訳だ。
コールドデータをSSDへ退避
「だったらColdの領域を外部(Flash Memory)に退避しちゃえば必要なメモリ量をずっと減らせるのでは？」(Photo05)というのがMEXTの基本的な発想である。
実際にMEXTは、メモリの中でColdにあたる、アクセス頻度が少ない物をFlash Memoryに退避させ、必要になったらまたFlashから戻すという仕組みである(Photo06)。
AIが必要なメモリページを予測
このMEXTの方式が優れているのは、ハードウェア的に一切の変更が無いことだ。現時点ではLinuxのドライバと、「どのページを戻すか」を判断するためのAI Engine、それと利用状況を観察するRAM Viewから構成される(Photo07)。
つまり純粋にソフトウェアだけで実現できる点にある。ここでの勘所はAI Engineにある。ベースはLLMだが、リアルタイムに学習と推論を実行可能で、しかもそれはCPUの1コアだけで動作するという軽量なものである。これを利用できることで、DRAMをフル装備にしなくても十分な性能を実現できる様になる、というのがMEXTの勘所である(Photo09)。
実効メモリ容量を最大3倍へ
逆に言えば、同じ量のメモリでありながら、見かけ上最大3倍のメモリ容量を実現できるという意味ともなる(Photo10)。
このAMD MEXT、実装の場所を選ばない(Photo11)。
実際、買収直前のMEXTのWebページを見るとAWS、Google Cloud、Oracle Cloudといったクラウドプロバイダーの名前が並んでおり(Photo12)、すでにさまざまなクラウドサービスで動作していた事が伺える。
主な用途として想定されているのがこちらとなる(Photo13)。
メモリの容量を減らしても性能の低下は限定的
メモリ削減量と性能低下の兼ね合いを示したのがこちら(Photo14)。
単純にメモリを減らすと急激に性能が下がるが、MEXTを利用するとその落ち方が緩やかになり、コストパフォーマンスを大幅に改善できる、とする。
実際にエージェント型AIでいくつかのエージェントを動かした場合の改善率がこちら(Photo15)。
棒グラフは相対性能で、メモリを1/4にしてもそれほど性能が落ちない一方、初期コストを大幅に削減できるとする。同様にEDAツールを動かした場合の性能がこちら(Photo16)。
エージェント型AIに比べると性能の落ち方が著しいが、これだけ見ると半減させるのは現実的に見える。過去の実例で言えば、Microsoft Azureのインスタンスを、3 Node Clusterの構成を行うにあたってMEXTを併用すると、メモリを半減させても性能は99％維持できた、とする。
EDA処理のスループットを最大1.4倍に
逆に見かけ上のメモリ容量を増やした場合の例がこちら(Photo18)。
これはSynopsysのPrimeTimeをAzure HX上で動かしたケースだが、最大1.4倍のスループットになったとする。なんか「RamDoublerみたい」という感想を抱いてしまう。
RAM Viewでコールドデータを可視化
こうしたメモリの稼働状況をこまかくレポートしてくれるのがRAM View(Photo19)である。
通常のメモリツールは全体としての利用量とかプロセス別の利用量とかはレポートできるが、どの位の頻度でというものは示してくれない。RAM Viewは利用頻度別に使用率を示してくれるので、実際にCold状態にあるのはどの程度か、を確認しやすくなる。この例で言えば、Hot状態にあるのは768GB程度だから、メモリを半減させて残りはMEXTでSSDに対比しても大丈夫、と判断出来るわけだ(Photo20)。
HPEが対応製品を展開へ
商用展開としてはHPEが名乗りを上げており、まず第一段階としてはMEXT Readyな製品ラインナップを展開、第二段階で実際にMEXTのライセンスを提供する形でユーザーが使える様にする予定だそうだ(Photo21)。
AMDとしては、メモリ削減と実効メモリ容量増加の両方に効果的、ということで販売してゆくことを計画している。