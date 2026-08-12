連載第4回では、DRAMが微細化、積層化、低消費電力化という3つの柱に沿って驚異的な進化を遂げてきた軌跡を追いました。しかし、AIモデルの巨大化と複雑化は、その進化のスピードを上回る勢いでメモリへの要求を増大させています。

プロセッサとメモリ間でデータを移動させる際に生じる「時間」と「エネルギー消費」、すなわち「メモリの壁」が、AIシステムの性能向上における最大の課題として、今もなお重くのしかかっています。事実、AIサーバー全体の消費電力のうち、DRAMへのアクセスがGPU本体を上回る割合を占めるという現実は、この課題の深刻さを如実に物語っています。

今回は、この根源的な課題を克服し、AIのさらなる進化を可能にするための次世代メモリ技術とDRAMの未来像に焦点を当てます。特に、メモリの概念そのものを変革する「Processing-in-Memory(PIM:プロセシング・イン・メモリ)」の可能性、AIに最適化された新しいメモリアーキテクチャの動向、そしてDRAM技術自体の継続的な進化を、主要メモリメーカーであるMicron Technology社のアイデアを中心に展望します。これは、単なるメモリの性能向上ではなく、コンピュータアーキテクチャそのものの革新に向けた挑戦の物語です。

1. データ移動の壁を打ち破る「Processing-in-Memory(PIM)」の夜明け

従来のコンピュータは、演算を行うプロセッサとデータを記憶するメモリが物理的に分離された「フォン・ノイマン型アーキテクチャ」を基本としてきました。

しかし、AIのように膨大なデータを扱う処理では、この分離構造が深刻な性能のボトルネック(フォン・ノイマン・ボトルネック)とエネルギー消費の主要因となっています。

PIMとは何か？ メモリが計算する時代へ

PIM(Processing-In-Memory)は、このボトルネックを根本的に解決する革新的な技術です。その核心は、データが格納されているメモリの内部、あるいはごく近くに演算機能を持たせることにあります。これにより、プロセッサとメモリ間のデータ移動を大幅に削減し、処理速度の向上と電力消費の劇的な削減を目指します。

PIMがAIにもたらす革命的なメリット:

メモリ帯域幅の制約からの解放:メモリ内部の広帯域なデータバスを最大限に活用し、チップ外部のインタフェースの帯域幅制約の影響を大幅に軽減します。 劇的な電力消費削減:システムの総消費電力のかなりの部分を占めるデータ移動を最小限に抑えることで、電力消費を大幅に削減します。これはAIサーバーの運用コスト低減や、バッテリー駆動のエッジデバイスの長時間利用に大きく貢献します。 AI推論・学習の高速化:ディープラーニングで多用される大量の積和演算を、データが存在する場所の近くで実行できるため、処理の遅延(レイテンシ)を大幅に短縮し、処理能力(スループット)を向上させます。

2. PIMの実用化への道筋と課題

PIMは大きな可能性を秘めていますが、本格的な普及にはいくつかの課題も存在します。Micron社は、PIMが万能ではないという現実的な視点を持ちつつ、その実用化に向けて研究開発を積極的に進めています。

実現形態とGPUとの役割分担

PIMの具体的な実現方法は、DRAMのメモリセルアレイ近傍で単純な論理演算を行う形態から、Samsungの「HBM-PIM」のようにメモリバンク内により高度な演算ユニット(ALUやMAC)を配置する形態まで様々です。しかし、現状のPIM技術では、GPUのTensor Coreのような高度で複雑な並列演算機能を完全に代替することは困難です。そのため、PIMはデータ移動の多い特定の演算をオフロードする補助的な役割を担い、複雑な処理は引き続きCPUやGPUが担当するという「協調動作」が基本となります。

エコシステム形成への挑戦

PIMの能力を最大限に引き出すには、ハードウェアだけでなく、ソフトウェアや開発ツールを含めたエコシステムの成熟が不可欠です。既存のプログラミングモデルの変更や、PIMに適したコードを生成できるコンパイラの開発、PIMを容易に活用できるライブラリやフレームワークの提供が求められます。

標準化に向けた動き

PIM技術の普及と発展のためには、演算機能の標準化が不可欠です。標準化が進まなければ、各メモリベンダーが独自の仕様を採用し、互換性のない製品が乱立する「ベンダーロックイン」問題が発生しかねません。現在、Micron、SamsungとSK hynixが中心となり、次世代モバイルDRAM規格であるLPDDR6-PIMの標準化に向けて業界団体JEDECへの規格登録を進めており、これはPIM技術が広く採用されるための重要なステップと言えるでしょう。Micron社も、この業界標準化の重要性を認識し、PIMを容易に活用できるソリューション開発に注力しています。

3. AIが牽引するメモリシステムの未来図

AIの進化は、DRAM単体の技術ロードマップだけでなく、メモリシステム全体のアーキテクチャにも決定的な影響を与えています。

3D DRAMのさらなる高層化と高密度化

HBMに代表される積層技術は、今後もDRAMの帯域幅を拡大する上で極めて重要な役割を果たし続けます。次世代のHBM4では、2048ビットへと広がるインタフェース幅や、1スタックあたり2TB/s超の超広帯域化、積層数も16層以上へと増加することが目標とされています。さらに、TSV(シリコン貫通ビア)の微細化や、ダイ間の接合をより微細なピッチで可能にする「ハイブリッドボンディング」への移行によって、積層数を増やしつつ接続品質と電力効率を向上させていきます。

AIに最適化されたメモリアーキテクチャの台頭

CXL(Compute Express Link)の活用: CXLは、CPUやGPU、メモリデバイス間を高速・低遅延で接続するオープンな規格です。CXLを利用することで、AIモデルのサイズに応じてメモリ容量を柔軟に拡張(メモリ拡張)したり、複数のプロセッサ間でメモリを共有(メモリプーリング)したりすることが可能になり、AIワークロードにおけるメモリのボトルネックを緩和します。Micron社もCXL対応メモリソリューションの開発を進めており、データセンターにおけるAIワークロードの柔軟性と効率性の向上に貢献することが期待されています。

ヘテロジニアスメモリシステムの展望:将来的には、DRAMだけでなく、MRAMやFeRAMといった新しい原理に基づく不揮発性メモリが、AIシステムのメモリ階層においてDRAMを補完する役割を担う可能性があります。これらの特性の異なるメモリを組み合わせることで、システム全体の性能とコストのバランスを最適化できます。

AI向けメモリ市場の進化と予測

AI市場の急速な拡大は、高性能メモリ市場の成長を強力に牽引しています。大規模言語モデル(LLM)の普及、スマートフォンや自動車でのエッジAIの拡大を背景に、HBMや高性能LPDDRの需要は今後も継続的に増加すると予測されています。Micron社は、AIがメモリ業界にとって数十年続く大きな成長機会であると捉え、HBM4や最先端LPDDRの研究開発への投資を積極的に行っています。

4.メモリ革新が拓く、AIの無限の可能性

AIの進化は、メモリ技術に絶え間ない革新を要求し続けています。DRAMは、もはや単なるデータの一時保管場所ではありません。AIの計算能力を最大限に引き出し、エネルギー効率を高め、そして新たなコンピューティングパラダイムを可能にするための戦略的なキーデバイスとなっています。

PIMの登場、HBMやLPDDRの継続的な性能向上、そしてCXLによるシステムレベルの最適化は、すべてAIの能力を最大限に引き出し、その応用範囲を広げるための重要なステップです。今後のAI向けメモリ技術の発展は、究極的には「データが動くのではなく、演算がデータに近づく」というデータ中心アーキテクチャの実現へと向かうと考えられます。

Micron社をはじめとするメモリメーカーは、このAIという巨大な波に乗り、次世代メモリ技術の開発競争を繰り広げています。その競争が、より高性能で、より電力効率が高く、そしてよりインテリジェントなメモリを生み出し、AIの未来を形作っていきます。データ移動のボトルネックが解消され、メモリが単なる記憶装置から能動的な情報処理基盤へと進化する時、AIは私たちの想像を超える新たな地平を切り拓くに違いありません。この終わりなき進化への挑戦こそが、AI技術のさらなる飛躍を支え、私たちの社会に新たな価値をもたらし続ける原動力となるでしょう。