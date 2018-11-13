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「理化学研究所」の最新情報・話題まとめ

日本唯一の自然科学の総合研究所「理化学研究所(理研)」。その研究分野は、物理、工学、化学、生物学、医科学、計算科学など多岐にわたっている同研究所の、分子レベルの研究成果から、日本のスーパーコンピュータの開発まで、さまざまな最新研究に向けた取り組みをお届けします。

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2019年04月03日(水)

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ガンマ線バーストの主要な放射機構は光球面放射の可能性 - 理研など

宇宙・航空 04/03 18:14

2019年03月28日(木)

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心疾患や喘息など11の病気の発症リスクと喫煙習慣は遺伝的に相関する - 理研

医療/バイオ 03/28 19:14

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形成段階にある大質量星の連星系を発見 - アルマ望遠鏡

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2019年03月20日(水)

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理研と東北大、研究促進や人材育成などを促進を目的とした協定を締結

サイエンス 03/20 19:37

2019年02月18日(月)

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理研、スパコン「京」の後継機となるポスト「京」の名称の募集を開始

スパコン/HPC 02/18 18:50

2018年11月25日(日)

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理研と北大、磁気渦の新しい生成機構を発見

次世代半導体技術 11/25 08:17

2018年11月23日(金)

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Green500 - 理研の菖蒲システムBが連続して1位を獲得

スパコン/HPC 11/23 09:10

2018年11月13日(火)

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省エネスパコンランキング「Green500」 - 理研のシステムが3連覇

スパコン/HPC 11/13 19:46

2018年09月27日(木)

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5種類の金属から多元合金ナノ粒子を合成する手法を開発 - 東工大

サイエンス 09/27 23:14

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