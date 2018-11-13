「理化学研究所」の最新情報・話題まとめ
2019年04月03日(水)
ガンマ線バーストの主要な放射機構は光球面放射の可能性 - 理研など
宇宙・航空 04/03 18:14
2019年03月28日(木)
心疾患や喘息など11の病気の発症リスクと喫煙習慣は遺伝的に相関する - 理研
医療/バイオ 03/28 19:14
形成段階にある大質量星の連星系を発見 - アルマ望遠鏡
宇宙・航空 03/28 17:55
2019年03月20日(水)
理研と東北大、研究促進や人材育成などを促進を目的とした協定を締結
サイエンス 03/20 19:37
2019年02月18日(月)
理研、スパコン「京」の後継機となるポスト「京」の名称の募集を開始
スパコン/HPC 02/18 18:50
2018年11月25日(日)
理研と北大、磁気渦の新しい生成機構を発見
次世代半導体技術 11/25 08:17
2018年11月23日(金)
Green500 - 理研の菖蒲システムBが連続して1位を獲得
スパコン/HPC 11/23 09:10
2018年11月13日(火)
省エネスパコンランキング「Green500」 - 理研のシステムが3連覇
スパコン/HPC 11/13 19:46
2018年09月27日(木)
5種類の金属から多元合金ナノ粒子を合成する手法を開発 - 東工大
サイエンス 09/27 23:14
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