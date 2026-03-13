ロレックスというと存在感のあるスポーツモデルに目が向きがちだが、中古市場に目を向けると、サイズ感やデザインのバランスに優れたモデルも多く、初めての一本として検討されるケースも少なくない。

今回は140万円台から検討できる価格帯を中心に、エクスプローラーI、サブマリーナー、オイスターパーペチュアルの3本をセレクト。

それぞれに個性や特別感をまといながら、日常使いにもなじむロレックスを紹介する。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス エクスプローラーI 124270 SS 自動巻 ランダム番

2021年に登場したエクスプローラーI、Ref.124270。ケースサイズが伝統的な36mmへと回帰し、大きな注目を集めました。視認性の高いブラックダイヤルに配された、アイコニックな3・6・9アラビアインデックスが特徴です。ブレスレットには堅牢な印象を与える3連オイスターブレスレットを装着。ムーブメントには、約70時間のパワーリザーブと高い耐磁性、耐衝撃性を備えた自社製キャリバー3230を搭載。シーンを選ばず活躍する一本です。

ロレックス エクスプローラーI 124270 SS 自動巻 ランダム番

定番から個性派まで。48本のロレックスをまとめて見る

販売価格（税込） 1,400,000円

アイテム名 ロレックス エクスプローラーI

通称 エクスプローラーI

型式 124270

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 36mm 腕周り最大約: 19cm

カラー 文字盤カラー: ブラック/3.6.9

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2021年11月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO GINZA

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

冒険家や登山家向けに開発されたエクスプローラーIの現行モデル「124270」です。36mmの絶妙なサイズ感は、スーツの袖口に美しく収まるだけでなく、Tシャツ一枚のカジュアルスタイルまで完璧に引き締めてくれるます。こちらは2021年11月日付の保証書が付属する高年式個体ですが、さらにオーバーホールと外装仕上げが完了しているという点が最大の推しポイントです。初めての方こそ、こうした内外ともにメンテナンスされた個体からスタートしていただきたいです。流行に左右されず一生愛せる最高の相棒を、ぜひこの機会に手に入れてください。（コメ兵 鳥居 真）

photo gallery

この商品の詳細はこちら

ロレックス サブマリーナーノンデイト 14060M SS 自動巻 G番

1953年の誕生以来、ダイバーズウォッチの代名詞として君臨するサブマリーナー。当モデルは、2000年から2012年まで生産された14060Mです。日付表示のない対称美が際立つブラックダイヤルに、堅牢なオイスターブレスレットを組み合わせた一本。内部にはクロノメーター認定を受けたCal.3130を搭載し、高い精度と信頼性を誇ります。5桁リファレンスならではの軽快な装着感と、伝統を継承する質実剛健な佇まいが魅力的な、永く愛用できる名作です。

ロレックス サブマリーナーノンデイト 14060M SS 自動巻 G番

定番から個性派まで。48本のロレックスをまとめて見る

販売価格（税込） 1,800,000円

アイテム名 ロレックス サブマリーナーノンデイト

通称 サブマリーナーノンデイト

型式 14060M

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 40mm 腕周り最大約: 20.5cm

カラー 文字盤カラー: ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2012年4月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 ガラスに傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。G番(2010年ごろ製造)。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックスのダイバーズの代表モデルであるサブマリーナーノンデイト、14060Mです。個人的にも大好きなモデルです。どんな服にも合う黒文字盤は、夏シーズンだけでなく、年中使えるデザインです。こちらは2010年頃製造のG番。精度調整と外装仕上げ済みです。初めての方こそ、この健康な状態からスタートできる個体をお勧めします。（コメ兵 鳥居 真）

photo gallery

この商品の詳細はこちら

ロレックス オイスターパーペチュアル 126000 SS 自動巻 ランダム番

2020年に登場し時計界に衝撃を与えたカラフルなダイヤルシリーズの中でも、特に人気の高かったオイスターパーペチュアル「126000」のグリーン。深みのある美しいラッカーダイヤルは、発表からわずか2年後の2022年に生産終了となったことで、希少性が高まっている注目のモデルです。腕なじみの良い36mmのオイスタースチールケースは、時代に左右されない完成されたデザインを誇ります。約70時間のロングパワーリザーブを実現した高精度ムーブメントCal.3230を搭載し、実用性も抜群。上品さと個性を両立し、腕元をさりげなく彩る特別な一本です。

ロレックス オイスターパーペチュアル 126000 SS 自動巻 ランダム番

定番から個性派まで。48本のロレックスをまとめて見る

販売価格（税込） 1,600,000円

アイテム名 ロレックス オイスターパーペチュアル

通称 オイスターパーペチュアル

型式 126000

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 36mm

カラー 文字盤カラー: グリーン

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2023年10月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックスの原点にしてシンプルなデザインのオイスターパーペチュアル、126000です。人と被りたくないなら、この美しいグリーン文字盤はお勧めです。こちらは2023年式。機能点検を行っているため、安心してお使いいただけます。デイトジャストやスポーツモデルではないロレックスが欲しい方にもおすすめです。 （コメ兵 鳥居 真）

photo gallery

この商品の詳細はこちら

※掲載内容は取材時点の情報を基にしております。商品の状態・在庫・価格は変動する場合がありますので、最新の情報は「コメ兵のロレックスストックはこちら」と記載された引用元ページをご確認ください。