ロレックスというとスポーツモデルに注目が集まりがちだが、中古市場を見渡すと、価格帯やデザインの異なる多様な選択肢が揃っている。

今回は90万円台から200万円台までのレンジで、デイトジャスト、エアキング、シードゥエラーをピックアップ。

王道モデルから通好みの一本まで、それぞれに異なる魅力を備えたロレックスを紹介する。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス デイトジャスト 16234 SSxWG 自動巻 A番

ロレックス不朽の名作「デイトジャスト」。こちらは1988年から2005年頃まで生産されたロングセラーRef.16234です。WG製フルーテッドベゼルにジュビリーブレスという王道デザインが魅力。ムーブメントには信頼性の高い自動巻名機Cal.3135を搭載し、知的なブルーのローマンダイヤルが腕元を上品に引き締めます。クラシカルな雰囲気と実用性を兼ね備えた人気の生産終了モデルです。

ロレックス デイトジャスト 16234 SSxWG 自動巻 A番

定番から個性派まで。51本のロレックスをまとめて見る

販売価格（税込） 1,300,000円

アイテム名 ロレックス デイトジャスト

通称 デイトジャスト

型式 16234

素材 ケース: ステンレススチール x ホワイトゴールド、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 36mm 腕周り最大約: 17cm カラー 文字盤カラー: ブルー/ローマン

付属品 純正ボックス

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。1999年ごろ製造。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

流行に左右されず、ビジネスからプライベートまでこれ一本で完結するデイトジャストならではです。特にこの深みのあるブルー文字盤に知的なローマンインデックス、そして光を美しく反射するフルーテッドベゼルの組み合わせは、袖口から覗くたびに気品と色気を演出してくれます。こちらは1999年頃に製造された個体ですが、精度調整と外装仕上げが完了しているため、初めての方でも安心してお使いいただける万全のコンディションです。時代を超えて愛される一生モノの相棒として、自信を持っておすすめできる一本です。（コメ兵 鳥居 真）

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ロレックス エアキング 114200 SS 自動巻 ランダム番

ロレックスの伝統的なペットネームを持つ「エアキング」。当モデルは2007年から2014年まで製造されていた一本です。34mm径のケースに、堅牢なオイスターブレスレットを採用。深みのあるブルー文字盤には、視認性に優れる3・6・9のアラビア数字インデックスが配置されています。内部にはクロノメーター認定を受けた自動巻きキャリバー3130を搭載。スポーティーな意匠と程よいサイズ感が魅力的な、日常の幅広いシーンで活躍するタイムレスなモデルです。

ロレックス エアキング 114200 SS 自動巻 ランダム番

定番から個性派まで。51本のロレックスをまとめて見る

販売価格（税込） 930,000円

アイテム名 ロレックス エアキング

通称 エアキング

型式 114200

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 34mm 腕周り最大約: 18.5cm

カラー 文字盤カラー: ブルー/3.6.9

付属品 純正ボックス

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 梅田店

詳細説明 ガラスに傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

使い心地の良さを誇る「エアキング」、Ref.114200です。34mmの引き締まったサイズ感はシャツの袖口に美しく収まり、ビジネスシーンでも活躍するモデルです。こちらは比較的年式の新しいランダム番の個体で、オーバーホールと外装仕上げが完了しているため、初めての方でも安心してお使いいただける万全のコンディションです。ガラスに小傷があり保証書は付属しませんが、その分手に取りやすい価格設定となっており、プロの整備を経た信頼の一本からロレックスライフを始めるのに最適な選択肢です。（コメ兵 鳥居 真）

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ロレックス シードゥエラー 116600 SS 自動巻 ランダム番

2014年に登場し、わずか3年後の2017年に生産を終了した極めて希少なモデル、通称「シードゥエラー4000」Ref.116600。伝統の40mmケースに、耐傷性に優れたセラクロムベゼルを初めて搭載した、新旧のデザインが融合した一本です。ベゼルの全ての分目盛りが刻まれたフルスケール仕様やマットな質感の文字盤が、プロ機材としての力強さを感じさせます。ムーブメントには信頼性の高いCal.3135を搭載し、ブレスには工具不要で微調整が可能なグライドロッククラスプを備えます。その短い製造期間から、生産終了後に評価が著しく高まった、ロレックスの歴史においても特別な存在です。

ロレックス シードゥエラー 116600 SS 自動巻 ランダム番

定番から個性派まで。51本のロレックスをまとめて見る

販売価格（税込） 2,070,000円

アイテム名 ロレックス シードゥエラー

通称 シードゥエラー

型式 116600

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 40mm 腕周り最大約: 19cm

カラー 文字盤カラー: ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2015年9月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。保証書に塗りつぶし箇所があります。ランダム番。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

サブマリーナーを凌ぐ高い防水性能を誇るプロフェッショナルモデル「シードゥエラー」、Ref.116600です。ダイバーズでありながらサイクロップレンズを持たないスッキリとしたデイト表示と40mmの絶妙なサイズ感は、スーツの袖口にも精悍に馴染むこだわりの一本です。こちらは2015年9月付の保証書が付属するランダム番の個体で、機能点検もしっかりと実施されています。万全のコンディションから使い始められる安心感は、初めての方にとって大きな魅力です。人と被らない本格派ツールウォッチを、ぜひあなたの相棒として迎えてみませんか。（コメ兵 鳥居 真）

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※掲載内容は取材時点の情報を基にしております。商品の状態・在庫・価格は変動する場合がありますので、最新の情報は「コメ兵のロレックスストックはこちら」と記載された引用元ページをご確認ください。