ロレックスというと存在感のあるスポーツモデルに目が向きがちだが、視点を変えてみると、サイズ感やデザインのバランスに優れ、ビジネスから日常まで幅広く使いやすいモデルも多い。

本連載では、そうした中からそれぞれに個性や特別感を備えつつ、普段使いもしやすい3本をピックアップ。中古市場を熟知したプロの目利きが、“ファーストロレックス”として検討したいモデルを紹介していく。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス デイトジャスト 126200 SS 自動巻 ランダム番

ロレックスの代表的モデル「デイトジャスト」。こちらのRef.126200は2019年に登場したモデルです。シンプルなデザインにオールステンレス素材で、サイズ感も落ち着いた36ｍｍなので流行にとらわれず長く愛用していただけます。ムーブメントには自社開発キャリバーの３２３５を搭載しており、70時間ものロングパワーリザーブを実現しました。

ロレックス デイトジャスト 126200 SS 自動巻 ランダム番

販売価格（税込） 1,450,000円

アイテム名 ロレックス デイトジャスト

通称 デイトジャスト

型式 126200

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 36mm 腕周り最大約: 19cm

カラー 文字盤カラー: ブライトブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2025年1月 保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

Ref.126200は、最新世代のムーブメントを搭載した現行モデル。素材はオールステンレスで、初めての一本に相応しい信頼性と実用性を兼ね備えています。この個体は、2025年1月の日付が入った極めて高年式の一本で、さらに精度調整と外装仕上げが施されており、中身も外見もプロの手で整えられた「健康な状態」から使い始められるのは、何物にも代えがたいメリットと言えます。流行にとらわれず長年愛用いただけるこの個体は、初めての一本にぜひお薦めしたいです。（コメ兵 鳥居 真）

ロレックス オイスターパーペチュアル 114300 SS 自動巻 ランダム番

2015年から2020年まで製造された39mm径のオイスターパーペチュアル。落ち着いたブルーダイヤルに、遊び心を感じさせるグリーンのミニッツマーカーが配されたモダンなデザインが特徴です。ムーブメントには耐衝撃性と耐磁性に優れたパラフレックスとパラクロム・ヘアスプリングを備える、自社製自動巻キャリバー3132を搭載。ロレックスの王道モデルとしての信頼性と、現代的なスタイルを両立させた、シーンを問わず活躍する一本です。

ロレックス オイスターパーペチュアル 114300 SS 自動巻 ランダム番

販売価格（税込） 1,230,000円

アイテム名 ロレックス オイスターパーペチュアル

通称 オイスターパーペチュアル

型式 114300

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 39mm 腕周り最大約: 18.5cm

カラー 文字盤カラー: ブルー

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2019年4月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 心斎橋店

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。保証書に塗り潰し箇所があります。ランダム番。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックスの王道モデルであり、入門としても人気のオイスターパーペチュアル。この個体は、グリーンのミニッツマーカーがアクセントとなり、シンプルさの中にモダンな印象を纏う一本。2019年製と比較的年式が新しく、さらにプロによる機能点検済みの健康な状態です。初めてのロレックスとしてお薦めしたい一本です。（コメ兵 鳥居 真）

ロレックス デイトジャスト 126200 SS 自動巻 ランダム番

1945年の登場以来、ロレックスの顔として君臨するデイトジャスト。当モデルは2019年に次世代機Cal.3235を搭載して登場した一本です。最大の特徴は、スレートグレーにグリーンの縁取りのローマ数字が映える通称『ウィンブルドン』ダイヤル。スムースベゼルとオイスターブレスレットの組み合わせが、クラシックな中にスポーティーな印象を加味します。約70時間のロングパワーリザーブを備え、実用性も極めて高い人気モデルです。

ロレックス デイトジャスト 126200 SS 自動巻 ランダム番

販売価格（税込） 1,550,000円

アイテム名 ロレックス デイトジャスト

通称 デイトジャスト

型式 126200

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 36mm 腕周り最大約: 18.0cm

カラー 文字盤カラー: スレート, グレー/ローマン

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2024年4月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO GINZA

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックスの顔ともいえる、デイトジャスト。この不変のデザインと「スレートローマン」文字盤の気品ある組み合わせは、最初の1本として最高に贅沢な選択だと思います。 この個体は2024年4月製と極めて高年式で、機能点検も済んでいるという抜群のコンディション。36ミリの伝統的なサイズ感は、スーツの袖口に美しく収まり、あらゆるビジネスシーンで確かな信頼を添えてくれます。一生モノのパートナーとして自信を持っておすすめしたい一台です。（コメ兵 鳥居 真）

