ロレックスの中でも、スポーツモデルとドレスモデルの双方に目を向けると、その魅力はより立体的に見えてくる。

今回は140万円台から200万円台前半のレンジで、エクスプローラーⅡ、サブマリーナー、デイトジャストをピックアップ。

高い実用性を備えたスポーツモデルと、日常使いに適した王道モデルを織り交ぜながら、それぞれの個性と選び方を紹介する。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス エクスプローラーⅡ 16570 SS 自動巻 F番

1991年頃から2011年頃まで製造されたロングセラー、エクスプローラーII「Ref.16570」。爽やかなホワイトダイヤルが特徴で、インデックスのブラックラインとのコントラストにより高い視認性を確保しています。堅牢な3連オイスターブレスを備え、GMT機能を搭載したクロノメーター認定の自動巻ムーブメントを搭載。単独で可動する短針と赤い24時間針によって、2つの時間帯を容易に把握できる高い実用性を誇ります。アクティブなシーンからビジネスまで幅広く活躍する一本です。

ロレックス エクスプローラーⅡ 16570 SS 自動巻 F番

定番から個性派まで。54本のロレックスをまとめて見る

販売価格（税込） 1,450,000円

アイテム名 ロレックス エクスプローラーⅡ

通称 エクスプローラーⅡ

型式 16570

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 40mm 腕周り最大約: 19.5cm

カラー 文字盤カラー: ホワイト

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2005年7月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 レンズに傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。2003-2005年ごろ製造。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

スポーツモデルらしいアクティブさとビジネスシーンにもなじむエクスプローラーII「16570」の白文字盤です。現行モデルより一回り小ぶりな40mm径は腕に馴染みやすく、最初の1本として全てのシーンを制覇できる万能さを備えています。こちらは2003〜2005年頃に製造された個体ですが、オーバーホールと外装仕上げが完了しているため、初めての方でも安心してお使いいただける万全のコンディションです。カレンダーレンズに僅かな傷はありますが、当時の箱と2005年付の保証書がしっかりと揃っているため、資産価値の面でもおすすめできるポイントです。清潔感溢れる名機を、ぜひあなたの相棒として迎えてみませんか。（コメ兵 鳥居 真）

photo gallery

この商品の詳細はこちら

ロレックス サブマリーナーデイト 116610LN SS 自動巻 ランダム番

1953年の誕生以来、ダイバーズウォッチの金字塔として君臨する「サブマリーナー」。2010年に登場し、2020年に生産終了となったRef.116610LNは、セラクロムベゼルやグライドロッククラスプといった新機軸を積極的に採用し、機能性と堅牢性を大幅に向上させました。普遍的なブラックの文字盤とベゼルは、あらゆるシーンに馴染む高い汎用性を誇ります。ダイバーズウォッチとしての圧倒的な実用性と、時代を超越するデザイン性を兼ね備えた一本です。

ロレックス サブマリーナーデイト 116610LN SS 自動巻 ランダム番

定番から個性派まで。54本のロレックスをまとめて見る

販売価格（税込） 2,080,000円

アイテム名 ロレックス サブマリーナーデイト

通称 サブマリーナーデイト

型式 116610LN

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 40mm 腕周り最大約: 21cm

カラー 文字盤カラー: ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2017年5月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 ガラスに傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。保証書に塗りつぶし箇所があります。ランダム番。精度調整を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックスの王道にしてダイバーズウォッチの「サブマリーナーデイト」Ref.116610LNです。精悍なブラックダイヤルと傷に強いセラミックベゼル、そして日常使いに便利なデイト表示を備えたこのモデルは、ビジネススーツから休日のラフなスタイルまで、あらゆるシーンの腕元を力強く引き締めてくれます。こちらは2017年5月日付の保証書が付属するランダム番の個体で、精度調整も完了しています。ガラスに小傷は見受けられますが、初めての方でも気兼ねなく実用時計としてお使いいただける万全のコンディションが魅力です。圧倒的なステータスと実用性を兼ね備えた一生モノの相棒を、ぜひ手に入れてください。（コメ兵 鳥居 真）

photo gallery

この商品の詳細はこちら

ロレックス デイトジャスト 126300･5 SS 自動巻 ランダム番

2017年に登場した41mmサイズの「デイトジャスト41」。ロレックスの王道を行く、高い実用性と普遍的なデザインが魅力のコレクションです。当モデルは、ステンレススチール製のケースにポリッシュ仕上げのドームベゼルを組み合わせた定番の一本。光沢のあるブライトブラック文字盤に、エレガントで装着感に優れる5連のジュビリーブレスレットを組み合わせています。約70時間のパワーリザーブを誇る自社製キャリバー3235を搭載し、あらゆるシーンで腕元を格上げしてくれるタイムピースです。

ロレックス デイトジャスト 126300･5 SS 自動巻 ランダム番

定番から個性派まで。54本のロレックスをまとめて見る

販売価格（税込） 1,830,000円

アイテム名 ロレックス デイトジャスト

通称 デイトジャスト

型式 126300・5

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 41mm 腕周り最大約: 19.5cm

カラー 文字盤カラー: ブライトブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2025年5月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 ガラス・レンズに傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。



ロレックスのプロが選ぶ理由

ビジネスからカジュアルまで幅広く活躍するデイトジャストですが、こちらは存在感のある41mmケースを採用した現行モデル「126300」です。スムースベゼルにブラック文字盤の組み合わせは極めて汎用性が高く、そこにジュビリーブレスが加わることで、腕元にロレックスらしい気品をしっかりと演出してくれます。 当モデル2025年5月という新しい個体です。ガラスやレンズに傷は見受けられますが、精度調整と外装仕上げが完了した万全のコンディションとなっており、初めての方でも安心して日常使いしていただけます。実用性と洗練された美しさを兼ね備えた一生モノの相棒として、自信を持っておすすめします。（コメ兵 鳥居 真）

photo gallery

この商品の詳細はこちら

※掲載内容は取材時点の情報を基にしております。商品の状態・在庫・価格は変動する場合がありますので、最新の情報は「コメ兵のロレックスストックはこちら」と記載された引用元ページをご確認ください。