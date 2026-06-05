ロレックスというと一括りに語られがちだが、実際にはモデルによって価格も個性も大きく異なる。シンプルな実用時計として支持されるモデルもあれば、素材や仕上げによって特別な存在感を放つモデルも存在する。

今回は36mmケースのエクスプローラーI、人気のミントグリーンダイヤルを備えたデイトジャスト41、そして全面18Kイエローゴールド仕様のサブマリーナーデイトをセレクト。同じロレックスでありながら異なる魅力を持つ3本を紹介する。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス エクスプローラーI 114270 SS 自動巻 V番

2001年から2010年頃まで製造された「エクスプローラーI」。現行モデルが大型化したことで、根強い人気を誇るケース径36mmの最終型式です。視認性に優れる黒文字盤の3・6・9インデックスは不変のデザインとして知られます。搭載する自動巻キャリバー3130は、ツインブリッジの採用で安定性とメンテナンス性が向上。堅牢な実用時計としての完成度をより一層高めた、時代に左右されない魅力を持つ一本です。

ロレックス エクスプローラーI 114270 SS 自動巻 V番

定番から個性派まで。84本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,240,000円

アイテム名 ロレックス エクスプローラーI

通称 エクスプローラーI

型式 114270

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：36mm、腕周り最大約：19.5cm

カラー 文字盤カラー：ブラック/3.6.9

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2009年10月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。2008-2009年ごろ製造。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

トレンドに左右されないタイムレスな美しさと、あらゆるシーンに対応する実用性を兼ね備えたエクスプローラーI「Ref.114270」です。36mmのケースサイズは日本人の腕元に最も馴染みやすく、高級時計の最初のパートナーとしてこれ以上ない完成度を誇ります。こちらは2009年付の保証書が付属する、この世代の最終盤にあたる個体です。プロの技術によるオーバーホールと外装仕上げが完了しているため、初めての方でも安心して使い始められる「内外ともに美しくリフレッシュされた最上の状態」が整っています。2026年現在から見ても、これほど良好な条件で当時の付属品が揃っている個体は貴重です。歴史に名を残す普遍の定番モデルと共に、本物の時計ライフをスタートさせてみませんか。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス サブマリーナーデイト 126618LB YG 自動巻 ランダム番

2020年に登場した41mmケースの「サブマリーナーデイト」。ケースとブレスレットに18Kイエローゴールドを贅沢に使用した、通称「青サブ」の最上位モデルです。鮮やかなロイヤルブルーのセラクロムベゼルとダイヤルが、圧倒的な高級感と存在感を演出。約70時間のパワーリザーブを誇る新世代ムーブメントCal.3235を搭載し、実用性も大幅に向上。究極のダイバーズウォッチです。

ロレックス サブマリーナーデイト 126618LB YG 自動巻 ランダム番

定番から個性派まで。84本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 7,400,000円

アイテム名 ロレックス サブマリーナーデイト

通称 サブマリーナーデイト

型式 126618LB

素材 ケース：イエローゴールド、ブレス：イエローゴールド

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：41mm、腕周り最大約：20.5cm

カラー 文字盤カラー：ロイヤルブルー

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2021年2月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックス・スポーツモデルの最高峰、全面18Kイエローゴールド仕様の通称「金無垢青サブ」現行モデル「Ref.126618LB」です。眩いばかりのゴールドと、深く鮮やかなブルーのコントラストは、圧倒的なステータスと最高峰の美学をもたらしてくれます。こちらは2021年2月付の保証書が付属する高年式個体です。プロの高度な技術によるオーバーホールと外装仕上げが完了しているため、初めてこのような至高のラグジュアリーピースを手にされる方でも、一切の不安なく「内外ともに整えられたクオリティ」でご堪能いただけます。最新世代のロングパワーリザーブも備え、実用性も申し分ありません。一生モノの大本命として、自信を持っておすすめいたします。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス デイトジャスト 126300 SS 自動巻 ランダム番

存在感のある41mmケースのデイトジャスト41、Ref.126300。こちらは2022年にコレクションへ加わって以来、高い人気を誇る「ミントグリーン」文字盤です。爽やかかつ洗練された独特の色合いが、スポーティーなスムースベゼルと組み合わさり、現代的なエレガンスを演出します。約70時間のパワーリザーブを誇る新世代の自動巻ムーブメント、キャリバー3235を搭載。オンオフ問わず活躍する一本です。

ロレックス デイトジャスト 126300 SS 自動巻 ランダム番

定番から個性派まで。84本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,700,000円

アイテム名 ロレックス デイトジャスト

通称 デイトジャスト

型式 126300

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：41mm、腕周り最大約：20cm

カラー 文字盤カラー：ミントグリーン

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2022年7月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

モダンな存在感と実用性を兼ね備えたデイトジャスト41「Ref.126300」です。スッキリとしたスムースベゼルとスポーティな3連オイスターブレスの組み合わせに、ロレックスのコーポレートカラーを彷彿とさせる「ミントグリーン文字盤」が美しく映え、腕元に知的な個性を演出してくれます。こちらは2022年7月付の保証書が付属する高年式個体です。プロの高度な技術によるオーバーホールと外装仕上げがすでに施されているため、初めて高級時計に触れる方でも安心してお使いいただける「リフレッシュされた最良の状態」が整っています。最新世代の約70時間パワーリザーブも備え、週末に外しても月曜朝に動き続けている利便性も抜群。大人の品格を日常に添える最高の相棒として、自信を持っておすすめいたします。(コメ兵 鳥居 真)

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