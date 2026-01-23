ロレックスは、時代ごとに異なる魅力をまといながら進化を続けてきた。

とくに中古市場では、現行モデルにはない素材感や配色、サイズバランスが評価され、いまなお高い支持を集める名作が数多く存在する。

本連載では、中古市場を知り尽くしたプロの目利きが、「最初の1本」としても十分に選択肢となるロレックスを毎週3本厳選。

第9回は、アルミベゼル最終世代のGMTマスターⅡ、探検家精神を体現するエクスプローラーⅡ、そして短命ゆえに希少性を増す鮮烈カラーのオイスターパーペチュアルを紹介する。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス GMTマスターⅡ 16710 SS 自動巻 N番

1990年頃から2007年頃まで製造されたロングセラー、GMTマスターⅡ「Ref.16710」。3つのタイムゾーンを同時に把握できる機能性はそのままに、ケースが薄くなり装着感が向上しました。中でも人気の高い赤黒ベゼルは、その配色から「コーク」の愛称で親しまれています。この世代が最後のアルミニウム製ベゼルとなり、現行モデルにはない独特の風合いが魅力です。心臓部には高い精度と信頼性を誇る自動巻クロノメータームーブメントを搭載。シャープなケースラインと色褪せないデザインで、生産終了後も絶大な支持を得続ける不朽の名作です。

販売価格（税込） 2,000,000円

アイテム名 ロレックス GMTマスターⅡ

通称 GMTマスターⅡ

型式 16710

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品B、使用感のある中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 40mm 腕周り最大約: 19.5cm

カラー 文字盤カラー: ブラック x レッド

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付1992年3月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 ガラス・レンズに傷あり。部分的に多少ですが小傷があります。1992年ごろ製造。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

赤と黒の鮮やかなベゼルが目を引くGMTマスターIIは、ロレックスのスポーツモデルの中でも一際強い個性を放つ、私個人としても憧れの強い一台です。

1992年頃に製造されたこの個体は、30年以上の時を経た今もなお、現役で活躍し続けるタフさとヴィンテージ特有の深みを併せ持っています。オーバーホールと外装仕上げが施されており、プロの手で細部までしっかりと整えられている点が、初めての方にこそ推したい大きな魅力です。歴史を刻んできた重みを感じつつ、万全の体制で使い始められる、頼もしい「最初の1本」になるはずです。（コメ兵 鳥居 真）

ロレックス エクスプローラーⅡ 216570 SS 自動巻 ランダム番

エクスプローラーIIの誕生40周年を記念し、2011年から2021年まで生産された一本。初代モデル（Ref.1655）を彷彿とさせる、アイコン的なオレンジ色の24時間針が最大の特徴です。ケース径は先代の40mmから42mmへと大型化され、力強い存在感を放ちます。ムーブメントには耐磁・耐衝撃性に優れた自社製キャリバー3187を搭載。ブレスレットは堅牢な3連オイスター仕様です。ロレックスの探検家精神を現代に伝える、実用性とデザイン性を両立した人気モデルです。

販売価格（税込） 1,550,000円

アイテム名 ロレックス エクスプローラーⅡ

通称 エクスプローラーⅡ

型式 216570

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 42mm 腕周り最大約: 20cm

カラー 文字盤カラー: ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2018年5月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

洞窟や極地での使用を想定したエクスプローラーIIも、ロレックス屈指のタフさを備えた、私個人としても非常に信頼しているモデルです。

この個体は2018年印の保証書が付属しており、最新技術による安心感が魅力の高年式モデル。精度調整と外装仕上げが施されており、大切に使い始めたい「最初の1本」にふさわしい、非常に整ったコンディションです。存在感のある黒文字盤はどんな装いも引き締めてくれるため、オンオフ問わず長く愛用できるパートナーになってくれます。（コメ兵 鳥居 真）

ロレックス オイスターパーペチュアル 124300 SS 自動巻 ランダム番

2020年のコレクション刷新で登場した「オイスターパーペチュアル41」。当モデルは、発表からわずか2年後の2022年に生産終了となった、希少な「コーラルレッド」文字盤の一本です。ラッカー仕上げによる鮮烈な赤色が、シンプルなデザインに強烈な個性を与えています。心臓部には新世代キャリバー3230を搭載し、約70時間のパワーリザーブを確保。堅牢なオイスターブレスレットを備え、実用性と希少性を兼ね備えた注目のモデルです。

販売価格（税込） 2,700,000円

アイテム名 ロレックス オイスターパーペチュアル

通称 オイスターパーペチュアル

型式 124300

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 41mm 腕周り最大約: 17cm

カラー 文字盤カラー: コーラルレッド

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2020年11月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 梅田店

詳細説明 ガラスに傷があり。多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックスの原点でともいえる、オイスターパーペチュアル。この鮮烈なコーラルレッドは、周りと被りたくないという方にこそ選んでいただきたい一押しの個体です。

2020年印の保証書が付属する高年式モデルで、最新の時計製造技術による信頼性の高さは、初めての方にとって大きな安心材料となります。精度調整と外装仕上げが施されており、非常に瑞々しく整ったコンディションが維持されています。腕元に確かな個性を宿し、所有する喜びを存分に味わえる、最高のパートナーになってくれるはずです。（コメ兵 鳥居 真）

※掲載内容は取材時点の情報を基にしております。商品の状態・在庫・価格は変動する場合がありますので、最新の情報は「この商品の詳細はこちら」と記載された引用元ページをご確認ください。