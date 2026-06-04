オーデマ ピゲは、「ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ」の新作6モデルを発表した。37mmモデル3種と42mmモデル3種をラインアップし、鮮やかなカラーリングで夏らしいデザインに仕上げている。





ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ37mmモデル





ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ42mmモデル

今回の新作では、37mmモデルに自社製自動巻きクロノグラフムーブメント「キャリバー6401」を初搭載。5年の開発期間を経て誕生したムーブメントで、薄型化と快適な装着感を両立した。サファイアケースバックからは、仕上げ装飾や22Kピンクゴールド製ローターを鑑賞できる。

37mmモデルでは、チタンケースを採用した2モデルと、18Kピンクゴールドケースを採用した1モデルを展開。一部にはダイヤモンドベゼルを組み合わせた。

42mmモデルは、レーシングカーのダッシュボードから着想を得たカラーアクセントが特徴。ピンク、ターコイズ、イエロー、オレンジをタキメーターやカウンターに配し、スポーティなデザインを強調した。

メガタペストリーダイヤルや大型アラビア数字インデックスを採用し、視認性も高めている。いずれもカラーを合わせたインターチェンジャブル仕様のテキスタイル調カーフレザーストラップを組み合わせる。

37mmモデルは、パステル調のダイヤルやカラーストラップによって従来のオフショアより軽快な印象が強く、ダイヤモンドを組み合わせたモデルではジュエリーウォッチのような華やかさも感じされる。一方の42mmモデルは、大胆な差し色と大型ケースによって、まさにモータースポーツ由来のエネルギッシュな雰囲気を前面に押し出した仕上がりだ。特にグレーをベースにターコイズやオレンジを組み合わせた配色は視認性と遊び心を両立しており、近年のオフショアらしい力強さを象徴している。

ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ(ケースサイズ37mm/厚さ11.5mm、防水性能50m)

ロイヤル オーク オフショア クロノグラフ(ケースサイズ42mm/厚さ15.3mm、防水性能100m)