「何が分からないか、分からない」から卒業！　SBIネオトレード証券で学ぶ、はじめての資産形成

日経平均が6万円に迫るなど、歴史的な株高が続いている昨今。そんな状況も相まって、投資を始めたいという気持ちはあるものの、「投資って難しそう」「何から始めていいのか分からない」という状態で足踏みしている人も多いことでしょう。

今回は「投資初心者が知っておきたいルール」「証券口座を作るにはどうやればいいの？」といった基本的なことを、公認会計士（道田哲史）の解説とネット証券会社・SBIネオトレード証券の担当者（山羽泰斗氏）による説明を交えながらやさしく解説していきます。

そもそも証券会社って何をしている会社なの？

NISAや株について調べているときに、「〇〇証券」といった会社の名前を見かけたことはないでしょうか。なんとなく目にしたことはあっても、「何をしている会社なんだろう？」と疑問に思う方も多いかもしれません。資産形成を始めるうえで、この「証券会社」の役割を知ることは、実はとても大切なポイントです。

証券会社とは、株式や投資信託などの金融商品を売りたい人と買いたい人をつなぐ「仲介役」をしている会社です。私たちが株式投資をするとき、実際には証券取引所で売買が行われますが、個人が直接取引所で売買することはできません。

そのため私たちが株式投資をする際には、証券会社に口座を開設し、証券会社を通じて注文を出す仕組みになっています。証券会社は、その注文を取引所に取り次ぐことで売買を成立させます。また、投資信託などの金融商品を販売したり、投資情報の提供や資産運用の相談に応じたりすることも、証券会社の重要な役割です。

別の例で言い換えましょう。一般消費者が新しく家（不動産）を購入したいと思っても、どの不動産が売りに出ているのかも分かりませんし、多くの不動産について直接所有者と購入のための交渉をするのはコスト面でも労力面でも現実的ではありません。そのため、「予算は〇〇万円で」「立地は××駅の近くで」等条件を提示して街の不動産業者に探してもらうことが一般的だと思います。

不動産の場合の不動産業者のように、購入者（投資家）と物件（株式など）をつなぐ役割を株式市場で担っているのが、証券会社ということになります。

投資っていくらから？ 初心者が知っておきたい基本ルール

証券会社の役割を知ったところで、次に実際に株式投資を始める際に気になるポイントを5点ほど挙げてみます。

① 投資は資産のうち何割程度で行うのが望ましい？ まず、限度額について。「投資は自身の資産のうちどの程度で行えば良いのだろう？」と考える方は多いかもしれません。一般的には、半年分の生活費は現金で残しておくというのがセオリーと言われます。その他には、最初に自分自身で、使っていい金額（ないし自身の資産に対する割合）を決めておき、その枠の中で投資するというルールを設定して管理するといったやり方もあります。要は、自分が余剰資金と決めた金額の中で節度を持って投資を行うことが大事ということです。 また、資産全体での管理も重要ですが、投資にはリスクが存在しますので、同じように日頃の管理を行うことで想定外の市況変化に備えて準備をしておきましょう。例えば、購入時点で『何パーセント下がったら売る』と自分の中でルールを決めておくのも、損失を必要以上に広げないという意味では良いことかと思います。

② 初心者が投資を始める場合、どのような商品がおすすめ？ 次に、実際に投資を始める際、「どういう商品（株式の銘柄）を購入すれば良いのか分からない」という人も多いことでしょう。初心者では、株式会社〇〇の株式などの個別銘柄は業績やニュースの影響などを分析することは難しいので、インデックス型のETF（*1）という上場投資信託を選ぶのが良いでしょう。例を挙げると、日経225（*2）や、S&P500（*3）等の代表的な指数に連動したものです。指数は代表的な銘柄に分散投資を行うことと同義に近いので個別の株式が急落をしたとしても指数へのインパクトが低く、個別銘柄に比べて価格の変動リスクを抑えられます。 あとは、もしどうしても個別銘柄に投資したいのであれば、ご自身が働かれている業種や業界の銘柄を選べば普段の仕事で得られる知見を活かせます。製造業の会社に勤務されている方であれば製造業界、通信インフラの会社に勤務されている方であれば同じ通信インフラ業界については業界特性等も理解できているので、動向等を読みやすいということです。ただし、株価が適正かどうかを分析する必要がありますので、同業種の銘柄との株価収益率（PER）を比較するなどは購入前に調べておく必要はあります。 *1 ETF：Exchange Traded Fundの略で上場投資信託とも呼ばれる。

*2 日経225：日本経済新聞社が算出・公表している東証プライム市場の上場銘柄から代表的な会社225社の株価を平均したもの。いわゆる「日経平均」である。

*3 S&P500：米国大手企業500社の株価を平均したもので、日経225の米国版のようなもの。

③ リスクを取って株式投資を行う意義 株式投資は預金と異なり、元本は保証されませんが、リスクを取って投資を行う意義について考えてみましょう。株式投資を行うと、株主優待（*4）や配当利回りで銀行預金より高い利回り（*5）を得る可能性があります。銀行預金に金利が付くようになったとはいえ、いまだ利率は低いので、高い場合は3～4%台の配当利回りを得られる銘柄を選べば、銀行預金よりはるかに有利です。現金預金で持つより上手に株式投資に回して配当を得る方が資産形成上はメリットがあります。ただし、株式投資は株価の下落によるリスクがありますので、その点は忘れてはいけませんが、インフレが加速している中で、現金を保有しているだけでは資産価値が目減りしてしまいますので、企業の売上や利益が増加しやすいインフレ局面は、一般的には株価が上昇しやすい局面であり、株式投資を行うことも資産運用では重要な観点と言えます。 *4 株主優待：一定数以上の株式を持つ株主に対して自社製品の提供・商品券の供与等が行われるもの。

*5 配当利回り：「（単年度の）配当額÷投資額（元本）」で表される。

④ 初心者が特に気を付けるべきポイント 最後に、初心者が特に気を付けるポイントとしては、やはり投資はあくまで自己責任なので、自分で調べてリスクを引き受ける意識を持つことが大事だということは覚えておきましょう。

実際どうやるの？ 口座開設～取引までのリアルな手順

証券会社の役割や株式投資の意義について知ったところで、次は実際の取引の始め方をSBIネオトレード証券の画面をもとに、具体的な手順をご紹介します。