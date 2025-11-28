ロレックスは王道だと言われる。その一方で、初めての1本としては「どれを選べばいいのか」が意外と難しい。人気モデルは価格も動くし、状態や年式の違いは素人には判断しづらいからだ。

そこでこの連載では、中古市場を知り尽くしたプロの目利きが”最初の1本”をセレクト。仕事に馴染む落ち着き、長く使える安心感、ちょっと手を伸ばせば届く価格帯――そんな”はじめての相棒”にふさわしいモデルを毎週紹介していく。

今週の「手が届くロレックス」

エクスプローラーI 114270 SS 自動巻 D番

2001年から2010年頃まで製造された「エクスプローラーI」。現行モデルが大型化したことで、根強い人気を誇るケース径（本体の横幅サイズ）36mmの最終型式です。視認性に優れる黒文字盤、そして3時／6時／9時位置にアラビア数字が置かれた3・6・9インデックスは不変のデザインとして知られます。

搭載する自動巻キャリバー3130は、ムーブメント内部の部品を2つの橋（ブリッジ）で固定したツインブリッジの採用で安定性とメンテナンス性が向上。堅牢な実用時計としての完成度をより一層高めた、時代に左右されない魅力を持つ一本です。

販売価格(税込) 1,030,000円

アイテム名 ロレックス エクスプローラーI

通称 エクスプローラーI

型式 114270

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

ケース径約: 36mm 腕周り最大約: 19cm

カラー 文字盤カラー: ブラック/3.6.9

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2005年7月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 文字盤に傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。2005年ごろ製造。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。



ロレックスのプロが選ぶ理由

36mmケースの最後期型で、オンオフ問わず使える“究極のシンプル”。文字盤の3・6・9インデックスは視認性が高く、初めてのロレックスとして不動の人気です。この個体は2005年製で保証書付き。さらにオーバーホールと仕上げ済みのため、安心して使い始められます。袖口に収まる万能サイズ感で、長く相棒として寄り添ってくれる一本です。（コメ兵 鳥居 真）

サブマリーナーデイト 16610. SS 自動巻 W番

1988年に登場し、2010年まで生産されたダイバーズウォッチの象徴「サブマリーナーデイト」。精悍な40mmケースにアルミニウム製ベゼルインサート（時計の縁部分にはめこまれた目盛り付きパーツ）を備えた、長きにわたり愛されたデザインが魅力です。

ムーブメントには、高い精度と優れたメンテナンス性で傑作と名高いクロノメーター認定のCal.3135を搭載。堅牢な3連オイスターブレスレット（3列コマ構成の金属ブレス）を組み合わせ、卓越した実用性を誇ります。世代を超えて支持される普遍的なスタイルを持つ、ロレックスを代表する一本です。

販売価格(税込) 1,550,000円

アイテム名 ロレックス サブマリーナーデイト

通称 サブマリーナーデイト

型式 16610.

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

ケース径約: 40mm 腕周り最大約: 19.5cm

カラー 文字盤カラー: ブラック

付属品 純正ボックス 保証書

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。W番(1995-1996年ごろ製造)。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。



ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックスの象徴的ダイバーズウォッチ。精悍なデザインと日常使いできる堅牢さで、世代を超えて愛される定番モデルです。今回のW番は1995年頃製造で、オーバーホールと外装仕上げ済み。現行にはないシャープな雰囲気と温かみが魅力で、保証書付きのため資産性も十分。ビジネスにもカジュアルにも合う一本です。（コメ兵 鳥居 真）

エアキング 14000 SS 自動巻 A番

ロレックス唯一無二のペットネームを持つ「エアキング」。当モデルのRef.14000は、クロノメーター認定が義務化される前の1989年頃に登場し、搭載するCal.3000とともに2000年頃まで製造されました。

こちらは数ある文字盤バリエーションの中でも、端正な雰囲気を際立たせる白い文字盤に、ローマ数字のインデックスを組み合わせたホワイトローマンを採用した一本です。34mmの小ぶりなケースに、ヴィンテージの趣を感じさせる「PRECISION」の印字が、シンプルながらも通好みの個性を醸し出しています。

スムースベゼルとオイスターブレスレットの組み合わせは、まさにロレックスの普遍的なスタイル。日常使いに最適な、飽きのこない傑作モデルです。

販売価格(税込) 650,000円

アイテム名 ロレックス エアキング

通称 エアキング

型式 14000

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 34mm 腕周り最大約: 18cm

カラー 文字盤カラー: ホワイト/プリントローマン

付属品 純正ボックス

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 文字盤にシミあり。 ガラスに欠けあり。多少小傷がありますがきれいな状態です。1999年ごろ製造。精度調整、簡易外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。



ロレックスのプロが選ぶ理由

ケース径34mmの小ぶりなサイズと端正なローマ文字盤が魅力。控えめながら品があり、日常のどんなシーンにも溶け込む万能モデルです。この個体は1999年製で、精度調整と外装仕上げが済んだ安心のコンディション。シンプルさに伝統が宿り、飽きずに長く付き合える一本として、最初のロレックスの候補に最適です。（コメ兵 鳥居 真）

※掲載内容は取材時点の情報を基にしております。商品の状態・在庫・価格は変動する場合がありますので、最新の情報は「この商品の詳細はこちら」と記載された引用元ページをご確認ください。