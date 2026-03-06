ロレックスというと存在感のあるスポーツモデルに注目が集まりやすいが、中古市場に目を向けると、サイズ感やデザインのバランスに優れたモデルも多く、初めての一本として検討されるケースも少なくない。

今回は90万円台から検討できる価格帯を中心に、オイスターパーペチュアル、デイトジャスト、エアキングの3本をセレクト。それぞれに個性や特別感をまといながら、日常使いにもなじむモデルを紹介する。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス オイスターパーペチュアル 124300 SS 自動巻 ランダム番

優れた耐久性と防水性を持つオイスターケースに、高い精度を誇るムーブメントを搭載したロレックスの原点ともいえるモデル「オイスターパーペチュアル」。シンプルかつロレックスの中ではリーズナブルで入門モデルとしておすすめです。こちらは2015年に発売された、Ref.114300よりケースサイズが2mm大きくなったRef.124300です。

販売価格（税込） 1,500,000円

アイテム名 ロレックス オイスターパーペチュアル

通称 オイスターパーペチュアル

型式 124300

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 41mm 腕周り最大約: 19cm

カラー 文字盤カラー: ブライトブルー

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2024年9月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックスの入門機にして、時計趣味の上がり時計とも称されるオイスターパーペチュアル41です。Ref.124300のブライトブルー文字盤は、光の角度で表情を変える深みがあり、飽きがこない万能な美しさが私の推しポイントです。保証書日付が2024年9月と極めて高年式な個体で、最新の技術による信頼性は初めての方にこそ手にしていただきたい安心感があります。機能点検済みでコンディションも良く、一生モノの相棒として自信を持っておすすめいたします。（コメ兵 鳥居 真）

ロレックス デイトジャスト 16233G SSxYG 自動巻 K番

1988年頃に登場したロレックスの王道モデル「デイトジャスト」。ステンレスとイエローゴールドを組み合わせた流行に左右されないデザインが魅力です。高級感のあるシャンパンカラーの文字盤には10ポイントのダイヤモンドをセッティング。ムーブメントには、カレンダーのクイックチェンジ機能を備え、高い信頼性を誇る自動巻Cal.3135を搭載。こちらはドレッシーでしなやかな装着感の5連ジュビリーブレス仕様です。

販売価格（税込） 1,370,000円

アイテム名 ロレックス デイトジャスト

通称 デイトジャスト

型式 16233G

素材 ケース: ステンレススチール x イエローゴールド、ブレス: ステンレススチール x イエローゴールド

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 36mm 腕周り最大約: 17cm

カラー 文字盤カラー: ゴールド/ダイヤモンド

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2002年9月

保証期間 12ヵ月 特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO GINZA

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。保証書に塗り潰し箇所があります。K番(2001-2002年ごろ製造)。精度調整、簡易外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックスの王道であり、入門機にして一つの完成形とも言えるデイトジャスト。中でもこの16233Gは、シャンパン文字盤に10ポイントのダイヤモンドが輝く、格別の華やかさを備えた個体です。2001年から2002年頃に製造されたK番の個体ですが、弊社にて精度調整と簡易外装仕上げを施しており、初めての方でも安心してお使いいただける健康状態なのが私の一押しポイントです。2002年当時の保証書が付属している点も、この時計が歩んできた歴史を感じさせてくれ、所有する喜びをより一層深めてくれます。イエローゴールドとステンレスのコンビネーションは、袖口から覗くたびに大人の色気を演出してくれます。一生モノの相棒として、自信を持っておすすめいたします。（コメ兵 鳥居 真）

ロレックス エアキング 114200 SS 自動巻 G番

1940年代の登場以来、ロレックスの原点を守り続けるエアキング。当モデルは、34mm径のケースに現代的なスペックを凝縮し2007年に発表された一本です。サンレイ仕上げのシャンパン文字盤には、ブルーのバーインデックスと立体的な3・6・9アラビア数字を配し、小ぶりながらも高い視認性と個性を両立しています。堅牢なオイスターブレスレットが腕元に馴染み、控えめながらも王道の品格を漂わせます。時代に左右されない普遍的な美しさを求める方へお勧めします。

販売価格（税込） 930,000円

アイテム名 ロレックス エアキング

通称 エアキング

型式 114200

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 34mm 腕周り最大約: 17.5cm

カラー 文字盤カラー: シルバー/3.6.9・BLインデックス

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2013年5月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO OSAKA SHINSAIBASHI

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。保証書に塗り潰し箇所があります。 G番(2010年ごろ製造)。精度調整、簡易外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

究極のシンプルを体現したエアキング114200。流行に左右されない絶妙なサイズ感で、オンオフ問わずこれ一本で完結する安心感があり、個人的に最強のファーストロレックスだと思っています。2010年頃製造のG番ですが、弊社にて精度調整と簡易外装仕上げを行っております。中身もプロの手で整備済みという安心感は、初めての方にとって何物にも代えがたいはずです。堅牢なオイスターブレスを備えた一生の相棒として、自信を持っておすすめいたします。（コメ兵 鳥居 真）

