シチズン時計は、「シチズン プロマスター」ブランドから、ヨットレースウオッチの系譜を受け継ぐ光発電エコ・ドライブ コンビネーションウオッチ「Wave Tracker（ウエーブ・トラッカー）」を発表した。新開発ムーブメント「Cal.U812」を搭載し、2026年6月18日に発売する。

バリエーションとして3モデルをラインナップ。JV3000-13E（12万6,500円）はシルバーケースにオレンジのベゼルとストラップを組み合わせ、海上でも目を引くカラーリングにまとめた。ストラップには、植物由来原料「BENEBiOL（ベネビオール）」を用いたバイオマスウレタンを採用。高い耐久性を確保しながら、環境負荷の低減にも配慮している。

JV3001-53E（13万7,500円）はシルバーのステンレスブレスレット仕様。ブラックベゼルとグリーンの差し色によって、ヨット計器らしい精密感が漂う。JV3002-51E（15万4,000円）はライトゴールド色のケースとステンレスブレスレット。ブラックベゼルとのコントラストが強く、華やかな表情だ。

シチズンのヨットレースウオッチの歴史は、1985年発売の「ウインドジャック」にさかのぼる。ヨットレース世界大会への出場経験を持つ社内デザイナーの知見をもとに開発され、その後も約40年にわたって進化を続けてきた。今回の「Wave Tracker」は、その系譜を受け継ぎながら、現代的なコンビネーションウオッチとして再構築したモデルとなる。

大きな特徴は、高精細MIP液晶を組み合わせた新開発のクオーツ式ムーブメント「Cal.U812」だ。アナログ表示に加えて、ヨットレース向けのレースモードやタイドグラフ機能を搭載。マリンスポーツやアウトドアでの実用性に優れる。定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ仕様だ。

ヨット競技用タイマーを備えたレースモードでは、スタート前のカウントダウン終了後、自動でカウントアップ表示へ切り替わる。ヨットレースでは、スタートラインを通過するタイミングが重要になるため、レース開始数分前からの時間管理が勝敗を左右する場面も多い。「Wave Tracker」は、その独特な時間感覚へ対応するための機能を腕元へ落とし込んだ。

ベゼルにはヨット方位計測用の回転ベゼルを採用。風向きを基準に、ヨット特有の進行限界角度を把握するための目安として機能する。単なるデザインモチーフではなく、実際のヨット競技を意識したものだ。

タイドグラフ機能も新たに搭載した。指定地点の潮位を時計内部で演算し、1時間ごとの予測潮位をグラフ表示する。満潮・干潮だけでなく、潮位変化の方向も確認可能。月齢や日の出・日の入り時刻も表示し、世界203地点（うち日本18地点）に対応する。

高精細MIP液晶によって、情報量を増やしながら視認性を確保。アナログ針とデジタル表示を組み合わせたダイヤルは、1980年代〜1990年代のマリンスポーツウオッチを思わせる雰囲気を残しつつ、表示密度を現代的に引き上げている。

近年のプロマスターは、ダイバーズやパイロットウオッチだけでなく、特定ジャンルへ踏み込んだ専門性の高いモデルを増やしている。「Wave Tracker」もそうした1本だ。単なる“マリンテイスト”ではなく、ヨットレース特有の時間感覚や海上情報を機能としてまとう、個性的な“ヨットレースウオッチ”といえる。