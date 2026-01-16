ロレックスは誰もが知る存在だが、いざ最初の1本を選ぼうとすると、その選択は意外と難しい。モデルの系譜は幅広く、年代や仕様、コンディションの違いによって、同じ名前でも印象は大きく変わるからだ。

本連載では、そうした迷いに応えるべく、中古市場を熟知したプロの目利きが“ファーストロレックス”として検討したいモデルを厳選。原点を受け継ぐ定番から、少し個性の光る一本まで、長く付き合える視点で3本を紹介していく。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス エクスプローラーI 124270 SS 自動巻 ランダム番

2021年に登場したエクスプローラーI、Ref.124270。ケースサイズが伝統的な36mmへと回帰し、大きな注目を集めました。視認性の高いブラックダイヤルに配された、アイコニックな3・6・9アラビアインデックスが特徴です。ブレスレットには堅牢な印象を与える3連オイスターブレスレットを装着。ムーブメントには、約70時間のパワーリザーブと高い耐磁性、耐衝撃性を備えた自社製キャリバー3230を搭載。原点のサイズ感に最新技術が融合した、シーンを選ばず活躍する一本です。

ロレックス エクスプローラーI 124270 SS 自動巻 ランダム番

販売価格（税込） 1,400,000円

アイテム名 ロレックス エクスプローラーI

通称 エクスプローラーI

型式 124270

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 36mm 腕周り最大約: 19.5cm

カラー 文字盤カラー: ブラック/3.6.9

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2024年2月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックスの原点とも言えるエクスプローラーI、現行モデルの「124270」です。36mmの絶妙なサイズ感は、スーツの袖口に美しく収まるだけでなく、Tシャツ一枚のカジュアルスタイルまで完璧に引き締めてくれる万能モデルです。

こちらは2024年2月日付という、極めて高年式な個体。保証書も付属しています。プロによる機能点検も実施されており、万全のコンディションからスタートできる安心感は格別です。流行に左右されず、これ一本で全てのシーンをカバーできる最高の相棒を、ぜひ手に入れてください。（コメ兵 鳥居 真）

ロレックス ターノグラフ 116264･5 SSxWG 自動巻 F番

1945年の登場以来、ロレックスの象徴として君臨するデイトジャスト。当モデルは、2004年に発表されたターノグラフです。最大の特徴は、歴代のデイトジャストで唯一、両方向回転ベゼルを搭載している点にあります。ホワイトゴールド製のフルーテッドベゼルには10分刻みの目盛りを刻印し、実用性と華やかさを両立。鮮やかなブルーダイヤルに映える赤い秒針とカレンダーが、スポーティーな個性を際立たせます。5連のジュビリーブレスレットが手首にしなやかに馴染む一本です。

ロレックス ターノグラフ 116264･5 SSxWG 自動巻 F番

販売価格（税込） 1,500,000円

アイテム名 ロレックス ターノグラフ

通称 ターノグラフ

型式 116264・5

素材 ケース: ステンレススチール x ホワイトゴールド、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 36mm 腕周り最大約: 18.5cm

カラー 文字盤カラー: ブルー

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2005年12月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 ガラスに欠けあり。多少小傷がありますがきれいな状態です。2003-2005年ごろ製造。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

伝統的なデイトジャストにスポーティーな回転ベゼルを融合させた、唯一無二の存在感を放つのが「ターノグラフ」です。ネイビー文字盤に映える、赤い秒針とカレンダーの差し色が、遊び心に溢れたアクセントになっています。ジュビリーブレスの気品が加わることで、どんなスタイルも格上げしてくれる、私も大好きな一本です。

こちらは精度調整と外装仕上げが施されており、初めての方でも安心して使い始められる状態です。ガラスに僅かな欠けがありますが、2005年当時の保証書が付属する希少な個体。現行モデルにはない独創的なデザインを、ぜひ最初の相棒として迎えてみてください。（コメ兵 鳥居 真）

ロレックス デイトジャスト 116200 SS 自動巻 Z番

ロレックスの王道「デイトジャスト」。こちらは2005年から2018年頃まで生産されたRef.116200です。ポリッシュされたスムースベゼルとソリッドパーツになったブレスレットが、現代的で堅牢な印象を与えます。ムーブメントには信頼性の高い自動巻名機Cal.3135を搭載。外周に配されたローマ数字がさりげないアクセントとなり、様々なシーンに溶け込む人気の生産終了モデルです。

ロレックス デイトジャスト 116200 SS 自動巻 Z番

販売価格（税込） 1,200,000円

アイテム名 ロレックス デイトジャスト

通称 デイトジャスト

型式 116200

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 36mm 腕周り最大約: 18cm

カラー 文字盤カラー: ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2007年3月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO YOKOHAMA

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。保証書に塗り潰し箇所があります。2006-2007年ごろ製造。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

デイトジャスト「116200」は、スムースベゼルとオイスターブレスが織りなす控えめな美しさが魅力で、こちらもシーンを選ばず活躍してくれる一本です。

こちらは2007年製造の個体ですが、プロの手によって精度調整・外装仕上げが施されており、安心してご使用いただけます。ブラック文字盤はどんなコーディネートにも合わせやすいので、幅広いファッションを楽しみたい方にもお勧めしたいですね。20年、30年と時を経ても色褪せない普遍的な価値を、ぜひあなたの腕元で体感してください。（コメ兵 鳥居 真）

