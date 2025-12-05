ロレックスは「王道」の名にふさわしく、選択肢が多い反面、最初の1本を決めるのは意外と難しい。価格の動きや年式の違い、コンディションの見極めなど、初心者には判断材料が多すぎるためだ。

そこで、本連載では中古市場を熟知したプロが“初ロレ候補”を厳選。仕事で使える落ち着きと、長く付き合える安心感、手を伸ばせる価格帯――その条件を満たす3本を紹介していく。

今週の「手が届くロレックス」

デイトジャスト 16233 SSxYG 自動巻 L番

1988年から約16年にわたり生産されたロングセラーモデル、デイトジャスト「Ref.16233」。ロレックスの王道である、ギザギザとした立体的なベゼルが光をよく反射し華やかさを生むイエローゴールド製フルーテッドベゼルと、細かなコマを5列で組んだしなやかで腕なじみの良い5連ジュビリーブレスレットの組み合わせが、時代を超えた魅力を放ちます。心臓部であるムーブメントには、後継機にも引き継がれた名機キャリバー3135を搭載。ヴィンテージの雰囲気を宿しながら現代的な実用性も兼ね備えた、ロレックスの歴史を語る上で欠かせない不朽の名作です。

販売価格(税込) 1,100,000円

アイテム名 ロレックス デイトジャスト

通称 デイトジャスト

型式 16233

素材 ケース: ステンレススチール x イエローゴールド、ブレス: ステンレススチール x イエローゴールド

商品ランク 中古品B、使用感のある中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 36mm 腕周り最大約: 18.5cm

カラー 文字盤カラー: ゴールド

付属品 純正ボックス

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO YOKOHAMA

詳細説明 ガラスに欠けあり。 インデックスに傷あり。 部分的に多少ですが小傷があります。 L番(1989-1990年ごろ製造) 。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックスの定番・デイトジャストの中でも人気の高い5桁リファレンス（旧型世代）の「16233」。SS（ステンレススチール）×YG（イエローゴールド）のロレゾール（コンビ）仕様にフルーテッドベゼルが映える、最もクラシックな一本です。L番個体は1989〜90年頃の製造で、歴史を感じられる点も魅力。さらにオーバーホール済み・外装仕上げ済みで、ファーストROLEXとして安心して使い始められます。袖口から覗くジュビリーブレスが、上品な存在感をさりげなく演出する一本です。（コメ兵 鳥居 真）

エクスプローラーⅡ 16570 SS 自動巻 W番

1991年頃から2011年頃まで製造されたロングセラー、エクスプローラーII「Ref.16570」。爽やかなホワイトダイヤルが特徴で、インデックスのブラックラインとのコントラストにより高い視認性を確保しています。堅牢な3連オイスターブレスを備え、クロノメーター認定の自動巻ムーブメントにGMT機能を搭載。短針を単独で動かせる構造と赤い24時間針の組み合わせにより、2つの時間帯を直感的に読み取ることができます。アクティブなシーンからビジネスまで幅広く活躍する一本です。

販売価格(税込) 1,500,000円

アイテム名 ロレックス エクスプローラーⅡ

通称 エクスプローラーⅡ

型式 16570

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 40mm 腕周り最大約: 19cm

カラー 文字盤カラー: ホワイト

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付1996年4月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 ガラスに傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。W番(1995-1996年ごろ製造) 。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ホワイトダイヤルが爽やかな人気モデル「16570」。黒インデックスとのコントラストで視認性が高く、GMT機能により2つの時間帯を使い分けられる実用性を備えます。1996年製のこのW番個体は、オーバーホール・外装仕上げ済みで状態良好。保証書付きなのも大きな安心材料です。白文字盤“ポーラー”は服を選ばず、ビジネスからアウトドアまで万能。初めての一本として自信を持って薦められる、爽やかで品のある相棒です。（コメ兵 鳥居 真）

デイトジャスト 116234G SSxWG 自動巻 V番

1945年に登場して以来、ロレックス伝統のモデルとして存在する「デイトジャスト」。防水ケース・自動巻ムーブメント・日付表示機能を備えており、まさに時計史に残る実用高級時計の金字塔モデルです。その中でもこちらはホワイトゴールド製のベゼルとステンレスと組み合わせたモデル。一世代前モデルの16234ではヘアライン仕上げとなっていたケース表面部分は鏡面仕上げへと変わり、より光沢感のあるモデルになりました。また、ブレスレットは空洞のあるタイプから無垢タイプへと変わり、重厚感も増しています。

販売価格(税込) 1,500,000円

通称 デイトジャスト

型式 116234G

素材 ケース: ステンレススチール x ホワイトゴールド、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

ケース 径約: 36mm 腕周り最大約: 18.5cm

カラー 文字盤カラー: ブラック/ダイヤモンド

付属品 純正ボックス、保証期間12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 ガラスに傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。2008-2009年ごろ製造。精度調整、簡易外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

1945年に登場して以来、ロレックス伝統のモデルとして存在する「デイトジャスト」。ホワイトゴールド製のベゼルとステンレスを組み合わせ、ジュビリーブレスレットがしなやかで腕なじみの良い一本です。黒文字盤に10Pダイヤが煌めき、大人の色気とステータス性を兼ね備えています。2008年頃の製造ですが、精度調整と外装仕上げ済みで、初めての方でも安心して歴史を刻んでいただけます。（コメ兵 鳥居 真）

※掲載内容は取材時点の情報を基にしております。商品の状態・在庫・価格は変動する場合がありますので、最新の情報は「この商品の詳細はこちら」と記載された引用元ページをご確認ください。