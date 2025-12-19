ロレックスは王道と呼ばれる一方で、最初の1本を選ぶとなると案外ハードルが高い。モデルの幅は広く、価格の動きや年式、コンディションの違いまで含めると、初心者には判断が難しい要素がいくつもある。

本連載では、そうした迷いに応えるべく、中古市場を熟知したプロの目利きが“ファーストロレックス”として検討したい3本をピックアップ。日常使いに馴染む上品さと、長く付き合える確かさ、そして価格に見合う価値。その視点から、“最初の相棒”となる一本との出会いを届けていく。

ロレックス GMTマスターⅡ 116710BLNR SS 自動巻 ランダム番

パイロット・ウォッチとして誕生したGMTマスター。24時間で一周するセンター針と、それに対応した24時間目盛り付き回転ベゼルを初めて搭載したのがGMTマスターでした。こちらの116710BLNRは2013年発表モデル。セラミックベゼルで青と黒の2トーンカラーは製作に40時間も要するといわれています。２カ国の時間帯と午前／午後を瞬時に判断することができる優れものです。

ロレックス GMTマスターⅡ 116710BLNR SS 自動巻 ランダム番

販売価格（税込） 2,350,000円

アイテム名 ロレックス GMTマスターⅡ

通称 GMTマスターⅡ

型式 116710BLNR

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 40mm 腕周り最大約: 20cm

カラー 文字盤カラー: ブラック x ブルー

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2013年9月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。保証書に塗り潰し箇所があります。ランダム番。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックス入門にして完成形とも言えるGMTマスターII。青と黒の配色から、通称「バットマン」と呼ばれています。この116710BLNRは、セラミックベゼル初期の高年式（2013年）ランダム番で、多少の小傷はあれど、機能点検済みという安心感のある個体。初めて高級時計を持たれる方にこそ、最新の技術が詰まったコンディションの良い状態からスタートしていただきたいですね。青と黒のベゼルは、人と被りたくない方に最適な色合いで、所有欲を間違いなく満たしてくれます。長く使える資産価値も十分にあるため、後悔しない最初の1本にきっとなります。（コメ兵 鳥居 真）

ロレックス オイスターパーペチュアルデイト 15200 SS 自動巻 K番

ロレックスの永久定番として愛されるオイスターパーペチュアルデイト。当モデルは、1989年頃から2007年頃まで製造されたRef.15200です。シンプルで洗練されたデザインはビジネスシーンからカジュアルまで幅広く活躍します。堅牢な3連のオイスターブレスレットと、視認性に優れたブラックの文字盤が組み合わさり、流行に左右されない普遍的な魅力を放つ一本です。高精度なクロノメータームーブメントのCal.3135を搭載しています。

ロレックス オイスターパーペチュアルデイト 15200 SS 自動巻 K番

販売価格（税込） 800,000円

アイテム名 ロレックス オイスターパーペチュアルデイト

通称 オイスターパーペチュアルデイト

型式 15200

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品B、使用感のある中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 34mm 腕周り最大約: 19cm

カラー 文字盤カラー: ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2002年7月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 ガラス・レンズに傷あり。部分的に多少ですが小傷があります。K番(2001-2002年ごろ製造)。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

このオイスターパーペチュアルデイトは、究極のシンプルさで、スーツからカジュアルまで全てのシーンを制覇できる万能さが魅力。最初の相棒にいかがでしょうか。ケース径34mmは主張しすぎず、袖口にスマートに収まるサイズ感。そして何より、この個体は専門家によるオーバーホールと外装仕上げが完了している点が私の推しポイントです。初めてロレックスを持つ方こそ、中身もプロの手で整備された「健康な状態」からスタートできる安心感は、何物にも代えがたいです。長く愛用できるパートナーとして、強くお勧めします。（コメ兵 鳥居 真）

ロレックス デイトジャスト 116200 SS 自動巻 D番

ロレックスの定番デイトジャスト、Ref.116200は2004年に登場し、2016年頃まで生産されたモデルです。シンプルなスムースベゼルと3列リンクのオイスターブレスレットを組み合わせた、飽きのこないデザインが魅力です。中でも当個体のブルーコンピューター文字盤は、無数のROLEXロゴが精緻に並び、ローマ数字インデックスと相まって強い個性を放つ珍しいバリエーション。信頼性の高いCal.3135を搭載した、ロレックスを代表する普遍的な一本です。

ロレックス デイトジャスト 116200 SS 自動巻 D番

販売価格（税込） 1,130,000円

アイテム名 ロレックス デイトジャスト

通称 デイトジャスト

型式 116200

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 36mm 腕周り最大約: 19cm

カラー 文字盤カラー: ブルーコンピューター/ローマン

付属品 純正ボックス 保証書

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 ガラスに傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。2005年ごろ製造。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

デイトジャストは、流行に左右されないロレックスの「顔」であり、まさにロレックス入門にして完成形だと思っています。Ref. 116200は、普段使いに最適な36mm径に、スポーティーなオイスターブレスという絶妙な組み合わせです。最大の魅力は、目を引くブルーのコンピューター文字盤。人と被りたくない方に強く推したい、所有欲を満たしてくれる一本です。さらに、オーバーホールと外装仕上げ済みという点が、初めてのロレックスとして何よりの安心材料。健康な状態からスタートできる個体を、ぜひあなたの永きにわたるパートナーとしてお選びください。（コメ兵 鳥居 真）

