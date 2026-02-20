マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
13 サラリーマンのファーストロレックス

120万～180万円台で狙う!! ロレックス 3本「シードゥエラー ディープシー、ピンクシェルのデイトジャスト、名作GMTマスターII」

FEB. 20, 2026 18:00
Text : PREMIUM編集部 Supervisor : 鳥居 真
ロレックスというと存在感のあるスポーツモデルに目が向きがちだが、あらためてラインアップを見渡すと、サイズ感やデザインのバランスに優れ、ビジネスから日常まで幅広く使いやすいモデルも数多い。

本連載では中古市場に精通したプロの視点から、価格とコンディションのバランスを重視しつつ、“最初の1本”として検討しやすい3本をセレクト。

それぞれに個性や特別感を備えながら、普段使いにもなじむモデルを紹介する。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス シードゥエラーディープシー 126660 SS 自動巻 ランダム番

ロレックスのプロダイバーズモデルが「シードゥエラー」。1967年に初代シードゥエラーが登場して以来、ロレックスの人気モデルのひとつです。こちらは50周年を迎えた2017年に登場したRef.126600です。初代を想起させる赤い「SEA-DWELLER」が印象的なダイヤルを備えています。新キャリバーcal.3235を搭載し、それに合わせて43mmにサイズアップ。サイクロップレンズが採用されるなど、大きなモデルチェンジが行われました。

  • ロレックス シードゥエラーディープシー 126660 SS 自動巻 ランダム番

    ロレックス シードゥエラーディープシー 126660 SS 自動巻 ランダム番

販売価格（税込）　1,700,000円
アイテム名　ロレックス シードゥエラーディープシー
通称　シードゥエラーディープシー
型式　126660
素材　ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール
商品ランク　中古品A、使用感の少ないきれいな中古品
性別タイプ　メンズ
サイズ　ケース径約: 44mm 腕周り最大約: 20cm
カラー　文字盤カラー: ブラック
付属品　純正ボックス 保証書 ※保証書日付2018年11月
保証期間　12ヵ月
特記事項　自動巻 防水
在庫店舗　梅田店
詳細説明　多少小傷がありますがきれいな状態です。保証書に塗り潰し箇所があります。ランダム番。精度調整、簡易外装仕上げを行っております。
※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由
ロレックスが誇る究極のダイバーズ、シードゥエラー ディープシー。圧倒的な存在感とプロスペックな佇まいは、個人的にも男心をくすぐる最高の1本だと思います。この個体は2018年製で、プロによる精度調整と簡易外装仕上げを施しています。44ミリのタフなボディはシンプルな装いも一瞬で格上げする「主役級」のパワーを持ち、持ち主のスタイルに揺るぎない自信を添えてくれるはずです。（コメ兵　鳥居 真） 　

ロレックス デイトジャスト 16234NA SSxWG 自動巻 U番

1945年の登場以来、ロレックスの顔として君臨するデイトジャスト。当モデルは、1988年から2000年代半ばまで製造されたロングセラー「Ref.16234」です。ホワイトゴールド製のフルーテッドベゼルが輝く36mmケースに、天然素材ならではの美しい光沢を放つピンクシェル文字盤をセット。愛らしいアラビア数字とジュビリーブレスレットが手元を華やかに彩ります。信頼性の高いCal.3135を搭載した、特別感溢れる一本です。

  • ロレックス デイトジャスト 16234NA SSxWG 自動巻 U番

    ロレックス デイトジャスト 16234NA SSxWG 自動巻 U番

販売価格（税込）　1,200,000円
アイテム名　ロレックス デイトジャスト
通称　デイトジャスト
型式　16234NA
素材　ケース: ステンレススチール x ホワイトゴールド、ブレス: ステンレススチール
商品ランク　中古品B、使用感のある中古品
性別タイプ　メンズ
サイズ　ケース径約: 36mm 腕周り最大約: 19.5cm
カラー　文字盤カラー: ピンクシェル/アラビア
付属品　純正ボックス
保証期間　12ヵ月
特記事項　自動巻 防水
在庫店舗　KOMEHYO OSAKA SHINSAIBASHI
詳細説明　ガラス傷あり。 針に傷あり。部分的に多少ですが小傷があります。1997-1998年ごろ製造。精度調整、外装仕上げを行っております。
※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由
こちらのデイトジャストはロングセラーモデル「Ref.16234」。ピンクシェルの柔らかな輝きとアラビア数字の組み合わせによる温かみは、現行品にはない魅力の一つ。 1997年から1998年頃の製造ですが、精度調整と外装仕上げを施しているため、安心して使い始めていただけます。ジュビリーブレスが放つ高級感は、袖口から覗くたびに所有欲を満たしてくれます。 四半世紀の時を超えて愛されるこの特別な輝きを、ぜひあなたの最初の相棒に選んでみませんか。（コメ兵　鳥居 真） 　

ロレックス GMTマスターⅡ 16710 SS 自動巻 E番

1990年頃から2007年頃まで製造されたロングセラー、GMTマスターⅡ「Ref.16710」。3つのタイムゾーンを同時に把握できる機能性はそのままに、ケースが薄くなり装着感が向上しました。中でも人気の高い赤黒ベゼルは、その配色から「コーク」の愛称で親しまれています。この世代が最後のアルミニウム製ベゼルとなり、現行モデルにはない独特の風合いが魅力です。心臓部には高い精度と信頼性を誇る自動巻クロノメータームーブメントを搭載。シャープなケースラインと色褪せないデザインで、生産終了後も絶大な支持を得続ける不朽の名作です。

  • ロレックス GMTマスターⅡ 16710 SS 自動巻 E番

    ロレックス GMTマスターⅡ 16710 SS 自動巻 E番

販売価格（税込）　1,850,000円
アイテム名　ロレックス GMTマスターⅡ
通称　GMTマスターⅡ
型式　16710
素材　ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール
商品ランク　中古品A、使用感の少ないきれいな中古品
性別タイプ　メンズ
サイズ　ケース径約: 40mm 腕周り最大約: 17cm
カラー　文字盤カラー: ブラック x レッド
付属品　純正ボックス
保証期間　12ヵ月
特記事項　自動巻 防水
在庫店舗　KOMEHYO GINZA
詳細説明　ガラスに欠けあり。 針の夜光にひびあり。多少小傷がありますがきれいな状態です。1990-1991年ごろ製造。オーバーホール、外装仕上げを行っております。
※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由
圧倒的な存在感を放つ赤黒の「コーク」ベゼル。ロレックスの中でも絶大な人気を誇るGMTマスターII「16710」は、手にした瞬間にプロフェッショナルモデルならではの昂揚感を与えてくれる特別な一品です。1990年頃の製造から30年以上を経た個体ですが、オーバーホールと外装仕上げが施されておりコンディションは万全。 資産価値も高く、一生モノの相棒としてこれほど心強い存在はありません。（コメ兵　鳥居 真） 　

※掲載内容は取材時点の情報を基にしております。商品の状態・在庫・価格は変動する場合がありますので、最新の情報は「コメ兵のロレックスストックはこちら」と記載された引用元ページをご確認ください。

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

