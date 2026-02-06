ロレックスというと存在感のあるスポーツモデルに注目が集まりやすいが、視点を少し変えてみると、サイズ感やデザインのバランスに優れ、ビジネスから日常まで幅広く使いやすいモデルも多い。

本連載では、中古市場を熟知したプロの目利きが、“ファーストロレックス”として検討しやすい3本をセレクト。

それぞれに個性や特別感もまといながら、普段使いにもなじむモデルを取り上げていく。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス オイスターパーペチュアル 116000 SS 自動巻 V番

2007年の登場以来、タイムレスな魅力を放ち続けるオイスターパーペチュアル「116000」です。最大の特徴は、エクスプローラーを彷彿とさせる3・6・9のアラビア数字とバーインデックスを組み合わせたブラックダイヤル。端正な36mm径のケースには、優れた堅牢性を誇る904Lスチールと、快適な装着感を実現するオイスターブレスレットが備わります。高精度クロノメーター認定の自律性を備えた、あらゆるシーンに寄り添う至高のスタンダードモデルです。

ロレックス オイスターパーペチュアル 116000 SS 自動巻 V番

販売価格（税込） 1,400,000円

アイテム名 ロレックス オイスターパーペチュアル

通称 オイスターパーペチュアル

型式 116000

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 36mm 腕周り最大約: 18cm

カラー 文字盤カラー: ブラック/3.6.9

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2010年8月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 ガラスに傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。保証書に切り取り箇所があります。2008-2009年ごろ製造。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックス入門にして、一つの完成形とも言えるオイスターパーペチュアル。中でもRef.116000は、36mmという絶妙なサイズ感が日本人の腕に馴染みやすいモデルです。この個体は、3・6・9のブラックダイヤルがエクスプローラーIを彷彿とさせるのが面白いですね。製造は、2008年から2009年頃、機能点検済みで、多少の小傷はありますが非常にきれいな状態です。オンオフを問わず馴染んでくれるスタンダードモデルとして、最初の一本としてお勧めします。（コメ兵 鳥居 真）

ロレックス デイトジャスト 116200 SS 自動巻 ランダム番

2006年に登場したデイトジャスト Ref.116200。2019年頃に生産終了となったこちらは、定番の36mmケースに、ドレッシーなフルーテッドベゼルではなく、シンプルなスムースベゼルと3連のオイスターブレスレットを組み合わせた、スタイリッシュな一本です。サンレイ仕上げが施されたシルバー文字盤は、光の当たり方で繊細な表情を見せ、洗練された印象を与えます。ムーブメントにはCal.3135を搭載し、実用性も兼ね備えています。シーンを選ばない普遍的なデザインは、末永くご愛用いただけます。

ロレックス デイトジャスト 116200 SS 自動巻 ランダム番

販売価格（税込） 1,120,000円

アイテム名 ロレックス デイトジャスト

通称 デイトジャスト

型式 116200

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 36mm 腕周り最大約: 18cm

カラー 文字盤カラー: シルバー

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2014年6月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO YOKOHAMA

詳細説明 ガラス・レンズに傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックスの王道であり、永遠の定番とも言えるデイトジャスト。中でもスムースベゼルとオイスターブレスを組み合わせたRef.116200は、冠婚葬祭からカジュアルまで一手に引き受ける万能選手です。この個体は、品のあるシルバーダイヤルが魅力的で、サンレイ仕上げにより光の当たり方によっても表情が変わります。プロの手によってオーバーホール・外装仕上げを行っている万全の状態ですので、安心してお買い求めいただける一本です。（コメ兵 鳥居 真）

ロレックス ヨットマスター 126622 SSxPT 自動巻 ランダム番

2019年に登場したヨットマスター40、型式「126622」。プラチナ製ベゼルを備えるロレジウム仕様のラグジュアリースポーツモデルです。サンレイ仕上げのスレート文字盤に、鮮やかなブルーの秒針とモデル名が映える人気のカラーリング。ムーブメントには約70時間のパワーリザーブを誇る自動巻き「Cal.3235」を搭載し、実用性も大幅に向上しました。腕元に高級感と洗練された印象を与える一本です。

ロレックス ヨットマスター 126622 SSxPT 自動巻 ランダム番

販売価格（税込） 2,480,000円

アイテム名 ロレックス ヨットマスター

通称 ヨットマスター

型式 126622

素材 ケース: ステンレス x プラチナ、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 40mm 腕周り最大約: 19.5cm

カラー 文字盤カラー: スレート, グレー

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2022年2月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO YOKOHAMA

詳細説明 ガラス・レンズに傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックスのスポーツモデルの中でも、圧倒的な高級感と大人の色気を放つヨットマスター。プラチナを贅沢に使用したベゼルとスレートダイヤルの組み合わせは、まさに「ラグジュアリー・スポーツ」の体現といえる、非常に美しいモデルです。この個体は2022年製と非常に高年式で、さらに既にオーバーホールと外装仕上げに加えて、ボックス・保証書といった付属品も揃っております。初めの一本はスポーツモデルを選びたい、という方にお薦めいたします。（コメ兵 鳥居 真）

