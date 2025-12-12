ロレックスは誰もが知る存在だが、最初の1本となると途端に悩ましい。モデルの種類は多く、価格の動きや年式、コンディションの差など、初心者には判断材料が多すぎるからだ。

そこで本連載では、中古市場に通じたプロの目利きが“ファーストロレックス”としてふさわしい3本を提案。日常に溶け込む上品さ、長く使える確かさ、そして価格に見合う価値をしっかり感じられるモデル――そんな“最初の相棒”との出会いを届けていく。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス サブマリーナ―デイト

こちらの126610LNは、116610LVの次期モデルとして、2020年にリニューアルを果たしました。1ｍｍサイズアップし、よりハイスペックなムーブメント「Cal.3235」が搭載されるなど、細かな仕様が変更されています。長期間にわたり鮮やかな色彩を保持する、耐蝕性と耐傷性に優れたセラミックベゼルを備えています。高級感溢れるデザインと耐久性で、確固たる人気を築いています。

ロレックス サブマリーナ―デイト

販売価格（税込） 2,350,000円

アイテム名 ロレックス サブマリーナ―デイト

通称 サブマリーナーデイト

型式 126610LN

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 41mm 腕周り最大約: 20cm

カラー 文字盤カラー:ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2023年6月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJYUKU

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

「ロレックスの象徴」サブマリーナーデイトの、2023年製という高年式個体です。初めてのロレックスに迷われているなら、この一本を強くお勧めします。最新のムーブメントと41mmのモダンなケースサイズは、時代を超えて長く愛用できる完成形です。さらに、こちらは機能点検済みで、中身の健康状態もプロが保証しており安心感が違います。付属品も保証書まで揃っているため、資産価値を気にされる方にも最適です。「最初の1本」で全てを叶える最高のパートナーです。（コメ兵 鳥居 真）

ロレックス サブマリーナ―デイト 自動巻ランダム番

2020年に41mmケースへと刷新された「サブマリーナー デイト」。鮮やかなグリーンのセラクロムベゼルに精悍なブラックダイヤルを組み合わせ、通称「スターバックス」の愛称で親しまれています。スポーティーな3連のオイスターブレスレットを備え、初代グリーンサブを彷彿とさせるデザインに回帰しました。約70時間のパワーリザーブを誇る新世代ムーブメント、キャリバー3235を搭載。伝統と革新が融合した、現代のダイバーズウォッチを象徴する一本です。

ロレックス サブマリーナ―デイト 自動巻ランダム番

販売価格（税込） 2,600,000円

アイテム名 ロレックス サブマリーナ―デイト 自動巻ランダム番

通称 サブマリーナーデイト

型式 126610LV

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 41mm 腕周り最大約: 20cm

カラー 文字盤カラー:ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2024年12月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO 梅田

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

初めてのロレックスだけど、「人と被りたくない」という方にはグリーンサブをお勧めします。ロレックスの象徴的なモデルに、2024年12月日付という最新のグリーンベゼルという組み合わせは、所有欲を最大限に満たしてくれます。現行の41mmケースは装着感も快適で、さらに機能点検も済んでおり安心感が違います。この時計は、単なる実用時計を超え、腕元からお客様の個性を強く表現するパートナーとなるでしょう。最高のスタートをこの特別な一本で切りませんか。（コメ兵 鳥居 真）

ロレックス エクスプローラーⅠ

2010年から2021年まで生産された「エクスプローラーI」。当モデルは、2016年に仕様変更がなされた後期型です。インデックスの3・6・9に夜光塗料が塗布され、時分針も大型化されたことで、あらゆる状況下での視認性が大幅に向上しました。39mmのケースサイズと堅牢な3連オイスターブレスレットが、力強い存在感を放ちます。耐磁・耐衝撃性に優れたキャリバー3132を搭載。より完成度が高められた、実用的なタイムピースです。

ロレックス エクスプローラーⅠ

販売価格（税込） 1,280,000円

アイテム名 ロレックス エクスプローラーⅠ

通称 エクスプローラーⅠ

型式 214270

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 40mm 腕周り最大約: 19cm

カラー 文字盤カラー:ブラック/3.6.9

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2017年5月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJYUKU

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

究極のシンプルデザイン「エクスプローラーI」は、ビジネスからカジュアルまで、本当に全てのシーンで活躍する万能選手です。2017年式の高年式で、コンディションの良さから来る安心感は、初めてのオーナー様にもピッタリ。さらに機能点検を実施済みですので、プロの手で健康状態が確認されている点も大きな魅力です。流行に左右されないこの一本は、きっとお客様の生涯のパートナーとなってくれます。（コメ兵 鳥居 真）

