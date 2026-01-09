ロレックスは王道と語られる一方で、最初の1本を選ぶとなると意外に悩ましい。モデルごとの立ち位置はもちろん、年式や仕様、コンディションによって印象も価値も大きく変わるからだ。

本連載では、そうした迷いに応えるべく、中古市場を熟知したプロの目利きが“ファーストロレックス”として検討したい3本を厳選。

象徴的な人気モデルから、知る人ぞ知る個性派まで──長く付き合える視点で、「最初の相棒」となる一本との出会いを届けていく。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス GMTマスターⅡ 126710BLRO･5 SS 自動巻 ランダム番

2018年に登場した「GMTマスターII Ref.126710BLRO」。ファン待望であったステンレススチールケースに、ブランドを象徴する赤と青のセラクロムベゼルを初めて搭載した記念碑的なモデルです。「ペプシ」の愛称で親しまれ、発表以来絶大な人気を誇ります。ムーブメントには約70時間のパワーリザーブを備えたCal.3285を搭載し、ドレッシーな5連ジュビリーブレスレットを組み合わせました。多くの時計ファンを魅了する、歴史と最新技術が融合した一本です。

ロレックス GMTマスターⅡ 126710BLRO･5 SS 自動巻 ランダム番

ほかの写真はこちら

販売価格（税込） 3,600,000円

アイテム名 ロレックス GMTマスターⅡ

通称 GMTマスターⅡ

型式 126710BLRO・5

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 40mm 腕周り最大約: 19.0cm

カラー 文字盤カラー: ブルー x レッド

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2020年4月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 ガラスに傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。保証書に塗り潰し箇所があります。ランダム番。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

圧倒的な資産価値と、一目でそれと分かる赤青の「ペプシ」ベゼル。ロレックスの中でも絶大な人気を誇るGMTマスターIIは、手にした瞬間に最高級のステータスを感じさせてくれます。ジュビリーブレスが袖口から覗くたび、惚れ惚れするような気品と色気を演出してくれるでしょう。

こちらは2020年製の高年式個体で、機能点検もしっかりと行われており、最新技術の安心感と共に歩み出せるのが魅力です。ガラスに僅かな傷はありますが、それも共に歴史を刻む「味」として存在感があります。初めての1本として、これほど所有欲を満たしてくれる相棒は他にありません。

初めてのロレックスとしては高い価格レンジかと思いますが、伸び続ける資産性を考えれば、一本目から挑戦してみるのも一つの選択肢にといえます。（コメ兵 鳥居 真）

photo gallery

この商品の詳細はこちら

ロレックス ターノグラフ 116264･3 SSxWG 自動巻 V番

2004年にデイトジャストの派生モデルとして復活し、2013年頃に惜しまれつつ生産終了した「ターノグラフ」（Ref. 116264）です。ステンレススチールのケースにホワイトゴールド製の両方向回転ベゼルを組み合わせ、スポーティーな機能を融合。ブラックダイヤルに、秒針、デイト、モデル名といったディテールを赤色で統一したコントラストが鮮烈なバリエーションです。実用性の高い36mmサイズにCal. 3135を搭載した、生産終了後も人気の高い一本です。

ロレックス ターノグラフ 116264･3 SSxWG 自動巻 V番

ほかの写真はこちら

販売価格（税込） 1,350,000円

アイテム名 ロレックス ターノグラフ

通称 ターノグラフ

型式 116264・3

素材 ケース: ステンレススチール x ホワイトゴールド、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 36mm 腕周り最大約: 19cm

カラー 文字盤カラー: ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2010年9月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 インデックスに傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。保証書に塗り潰し箇所があります。2008-2009年ごろ製造。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

「究極のシンプル」に遊び心を加えた、唯一無二のデイトジャスト。回転ベゼルを備えたスポーティーな造形に、赤い秒針とカレンダーが映える絶妙なデザインは、スーツからカジュアルまでこれ一本で全てのシーンを網羅できる万能な相棒となります。

製造から時間は経過していますが、オーバーホールと外装仕上げが完了しているため、内部も外見も非常に良好なコンディションです。初めての1本こそ、こうしたプロの整備が行き届いた個体からスタートしていただきたいところ。現行モデルにはない、この年代特有のモダンな佇まいをぜひ腕元で楽しんでください。（コメ兵 鳥居 真）

photo gallery

この商品の詳細はこちら

ロレックス オイスターパーペチュアル 116000 SS 自動巻 ランダム番

ロレックスの「オイスターパーペチュアル 36」より、2014年に追加されたレッドグレープ文字盤です。サンレイ仕上げが施された深みのある紫色は、光の角度によって上品な艶を放ちます。3時・6時・9時位置に配されたダブルバーインデックスは、この世代特有のスポーティなディテールです。内部には高い信頼性を誇る自社製キャリバー3130を搭載。2020年に生産終了となるまで製造された、大人の色気を感じさせる一本です。

ロレックス オイスターパーペチュアル 116000 SS 自動巻 ランダム番

ほかの写真はこちら

販売価格（税込） 1,200,000円

アイテム名 ロレックス オイスターパーペチュアル

通称 オイスターパーペチュアル

型式 116000

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 36mm

カラー 文字盤カラー: レッドグレープ

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2017年

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックスの伝統を純粋に体現したモデルですが、このレッドグレープ文字盤は上品な艶めきが最大の特徴です。人とは違う個性をさりげなく主張しつつ、36mmの絶妙なサイズ感でビジネスから休日まで馴染みます。このバランスこそ、最初の1本にふさわしい万能さと遊び心だと言えるでしょう。

さらに、プロの手によるオーバーホールと外装仕上げが完了している点は、初めての方にとって最大の安心材料。2017年以降の比較的高年式な個体を、内外ともに最高のコンディションから使い始められる喜びは格別です。時代に左右されない普遍的な美しさを、ぜひあなたの腕元で体感してください。（コメ兵 鳥居 真）

photo gallery

この商品の詳細はこちら

※掲載内容は取材時点の情報を基にしております。商品の状態・在庫・価格は変動する場合がありますので、最新の情報は「この商品の詳細はこちら」と記載された引用元ページをご確認ください。