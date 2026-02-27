ロレックスというと存在感のあるスポーツモデルに目が向きがちだが、中古市場に目を向ければ、価格とコンディションのバランスに優れた選択肢も少なくない。

今回は、125万円台から検討できるモデルを中心に、サブマリーナーやデイトジャストといった王道モデルをセレクト。

“最初の1本”としても検討しやすい3本を紹介する。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス サブマリーナーデイト 16610 SS 自動巻 K番

1988年頃から2010年まで製造されたロングセラーモデル、サブマリーナーデイト Ref.16610。心臓部には、長期間ロレックスの基幹ムーブメントとして活躍した傑作「キャリバー3135」を搭載し、その高い精度と信頼性は折り紙付きです。現行モデルとは異なるシャープなケースラインやアルミニウム製ベゼルが、ヴィンテージの趣を感じさせます。完成された40mmのケースサイズと王道のブラックダイヤルは、スタイルを選ばず万能に活躍。時代を超えて愛される不朽の名作です。

販売価格（税込） 1,650,000円

アイテム名 ロレックス サブマリーナーデイト

通称 サブマリーナーデイト

型式 16610

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 40mm 腕周り最大約: 19.5cm

カラー 文字盤カラー: ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2002年6月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。保証書に塗り潰し箇所があります。K番(2001-2002年ごろ製造)。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックスを代表するスポーツモデル、サブマリーナーデイト。この個体は2002年頃製造のK番で、実用性とヴィンテージ感が融合し始める絶妙な年代の一本。シャープなアルミベゼルの質感には、引き締まった格好良さがありますね。機能点検済みでコンディションも良好。初めてのロレックスはスポーツモデルに、という方にお薦めです。（コメ兵 鳥居 真）

ロレックス デイトジャスト 16233 SSxYG 自動巻 X番

1988年頃から2005年頃まで製造されたロングセラーモデル、デイトジャスト。イエローゴールド製フルーテッドベゼルとジュビリーブレスの組み合わせは、時代に左右されないロレックスの王道スタイルです。上品なホワイトダイヤルには、クラシカルな雰囲気のスモールローマンインデックスが配されています。ムーブメントには、カレンダーのクイックチェンジ機能を備え、高い信頼性で名高い傑作自動巻キャリバー3135を搭載。永世定番と呼ぶにふさわしい不朽のデザインが魅力の一本です。

販売価格（税込） 1,250,000円

アイテム名 ロレックス デイトジャスト

通称 デイトジャスト

型式 16233

素材 ケース: ステンレススチール x イエローゴールド、ブレス: ステンレススチール x イエローゴールド

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 36mm 腕周り最大約: 18cm

カラー 文字盤カラー: ホワイト/スモールローマン

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付1992年9月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明ガラスに欠けあり。多少小傷がありますがきれいな状態です。1991年ごろ製造。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックスの王道、デイトジャスト。この個体は、白文字盤にローマ数字が映えるクリーンな表情が魅力的ですね。1991年頃製造の個体ですが、使用感が少なく、保証書など付属品も揃っています。プロの手で機能点検も完了していますので、安心してお使いいただけます。30年近く時を経ても、色あせない普及のデザインをぜひ、腕元でご体感ください。（コメ兵 鳥居 真）

ロレックス デイトジャスト 126200 SS 自動巻 ランダム番

1945年の誕生以来、時代を超えて愛される普遍的なデザインを持つ「デイトジャスト」。本モデルは、2019年に発表された現行モデルのひとつで、ロレックスを象徴するオイスターブレスレットとドームベゼルを組み合わせたシンプルなデザインが特徴です。腕元で落ち着いた存在感を放つブライトブルー文字盤は、光の角度によって表情を変え、見る者を飽きさせません。ビジネスからカジュアルまで、幅広いシーンで活躍する一本です。

販売価格（税込） 1,500,000円

アイテム名 ロレックス デイトジャスト

通称 デイトジャスト

型式 126200

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 36mm 腕周り最大約: 19cm

カラー 文字盤カラー: ブライトブルー

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2020年10月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 梅田店

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

1945年の誕生以来、長い歴史があるデイトジャストですが、こちらは2019年に発表された現行モデル。光の角度によって表情を変えるブライトブルーの文字盤は、人と被りたくない方におすすめしたいですね。保証書、ボックスも揃っており、プロによる機能点検も完了しています。（コメ兵 鳥居 真）

※掲載内容は取材時点の情報を基にしております。商品の状態・在庫・価格は変動する場合がありますので、最新の情報は「コメ兵のロレックスストックはこちら」と記載された引用元ページをご確認ください。