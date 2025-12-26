マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
5 サラリーマンのファーストロレックス

今週のロレックス 3本「洗練のヨットマスター。実用の名機エクスプローラーII、そして王道サブマリーナー」

DEC. 26, 2025 18:00
Text : PREMIUM編集部 Supervisor : 鳥居 真
今年もあとわずか。節目のタイミングだからこそ、身につける一本を見直したいと考える人も多いのではないだろう。ロレックスは王道と呼ばれる一方で、最初の1本を選ぶとなると迷いが生まれやすい。モデルの個性は多彩で、価格帯や年式、コンディションまで含めると、判断に悩むポイントは少なくない。

本連載では、中古市場を熟知したプロの目利きが“ファーストロレックス”として検討したい3本を厳選。ラグジュアリーと実用性、そのバランスに着目しながら、“最初の相棒”として長く付き合えるモデルを紹介していく。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス ヨットマスター 126622 SSxPT 自動巻 ランダム番

ヨットや自家用クルーザーでリゾートを満喫する。そのような方をイメージして1992年に登場したのが「ヨットマスター」。ダイバーズウォッチのような回転ベゼルが備えられていますが、船上やビーチでの使用を想定しており、防水性は100mに設定されています。スポーツモデルでありながら高級感を打ち出していることが特徴です。こちらは、Ref.116622からムーブメントがかわった126622。ステンレスとプラチナのコンビモデルです。

  • ロレックス ヨットマスター 126622 SSxPT 自動巻 ランダム番

    ロレックス ヨットマスター 126622 SSxPT 自動巻 ランダム番

販売価格（税込）　2,250,000円
アイテム名　ロレックス ヨットマスター
通称　ヨットマスター
型式　126622
素材　ケース: ステンレス x プラチナ、ブレス: ステンレススチール
商品ランク　中古品A、使用感の少ないきれいな中古品
性別タイプ　メンズ
サイズ　ケース径約: 40mm 腕周り最大約: 19.5cm
カラー　文字盤カラー: ブライトブルー
付属品　純正ボックス 保証書 ※保証書日付2024年2月
保証期間　12ヵ月
特記事項　自動巻 防水
在庫店舗　名古屋本店 本館
詳細説明　多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。機能点検を行っております。
※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由
「ヨットマスター」は、派手すぎず地味すぎない、大人の色気を持つスポーツモデルとして、私から特にビジネス層のお客様へおすすめしたい一本です。この個体は、保証書日付が2024年2月という、驚くほどコンディションの良い超高年式。初めてのロレックスで、最新技術が詰まったムーブメントの安心感からスタートできるのは大きなメリットです。 プラチナ製のベゼルが放つ上品な輝きと、ダークロジウム文字盤の渋い組み合わせは、スーツの袖口から見えた時に最高の満足感を与えてくれます。人と被りたくない、真のラグジュアリースポーツを求める方に、私は迷わずこの個体を推します。（コメ兵　鳥居 真） 　

ロレックス エクスプローラーⅡ 16570 SS 自動巻 M番

1991年頃から2011年頃まで製造されたロングセラー、エクスプローラーII「Ref.16570」。洞窟探検家向けという出自を持つシリーズの第3世代機です。堅牢な3連オイスターブレスを備え、インデックスのフチがメタル素材になるなど、より現代的なデザインへと進化しました。ムーブメントにはGMT機能を搭載したクロノメーター認定の自動巻キャリバーを採用。単独可動する短針により第2時間帯を容易に把握できる高い実用性を誇ります。ビジネスシーンにも馴染む精悍なブラックダイヤルが魅力の一本です。

  • ロレックス エクスプローラーⅡ 16570 SS 自動巻 M番

    ロレックス エクスプローラーⅡ 16570 SS 自動巻 M番

販売価格（税込）　1,400,000円
アイテム名　ロレックス エクスプローラーⅡ
通称　エクスプローラーⅡ 型式　16570
素材　ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール
商品ランク　中古品A、使用感の少ないきれいな中古品
性別タイプ　メンズ
サイズ　ケース径約: 40mm 腕周り最大約: 18cm
カラー　文字盤カラー: ブラック
付属品　純正ボックス 保証書 ※保証書日付2009年1月
保証期間　12ヵ月
特記事項　自動巻 防水
在庫店舗　名古屋本店 本館
詳細説明　ガラスに傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。M番(2007-2008年ごろ製造)。保証書カードのフィルムに一部剥がれがあります。機能点検を行っております。
※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由
ロレックス入門にして、一つの完成形とも言えるエクスプローラーII。私も大好きな、実用性と格好良さを兼ね備えた名機です。今回ご紹介するのは2007年から2008年頃に製造されたM番で、この年代特有の質感がたまりません。機能点検済みという安心感に加え、2009年付の保証書が付属する点も、初めての方には心強いポイントです。ガラスに傷はありますが、前の持ち主から築かれた歴史も含めて、味のひとつ。（コメ兵　鳥居 真） 　

ロレックス サブマリーナー 124060 SS 自動巻 ランダム番

2020年に登場したデイト表示なしのサブマリーナー、型式「124060」。先代モデルから1mmサイズアップし41mm径となったケースに、幅が広くなったブレスレットを合わせたバランスの取れたデザインが特徴です。カレンダーがないことですっきりとしたシンメトリーな文字盤が魅力。ムーブメントには約70時間のパワーリザーブを誇る自社製自動巻き「Cal.3230」を搭載し、実用性も大幅に向上しました。ロレックスを代表する王道ダイバーズウォッチです。

  • ロレックス サブマリーナー 124060 SS 自動巻 ランダム番

    ロレックス サブマリーナー 124060 SS 自動巻 ランダム番

販売価格（税込）　2,050,000円
アイテム名　ロレックス サブマリーナー
通称　サブマリーナー
型式　124060
素材　ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール
商品ランク　中古品A、使用感の少ないきれいな中古品
性別タイプ　メンズ
サイズ　ケース径約: 41mm 腕周り最大約: 19.5cm
カラー　文字盤カラー: ブラック
付属品　純正ボックス 保証書 ※保証書日付2023年3月
保証期間　12ヵ月
特記事項　自動巻 防水
在庫店舗　KOMEHYO GINZA
詳細説明　ガラスに傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。機能点検を行っております。
※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由
ダイバーズウォッチの代名詞であり、ロレックスの王道を行くサブマリーナー。私も「最初の1本」として、こんなに心強い選択肢はありません。今回ご紹介するのは、最新の技術が詰まった現行モデル「124060」です。2023年3月付の新しい保証書が付属しており、初めての方にこそ、この高年式ならではの圧倒的な安心感を手にしていただきたいです。機能点検も済んでおり、中身の健康状態も良好です。ガラスに傷はありますが、傷さえも味になる堅牢さは、まさに一生モノの相棒にふさわしい個体です。（コメ兵　鳥居 真） 　

※掲載内容は取材時点の情報を基にしております。商品の状態・在庫・価格は変動する場合がありますので、最新の情報は「この商品の詳細はこちら」と記載された引用元ページをご確認ください。

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

鳥居さんプロフィール写真2

鳥居 真

トリイ マコト

株式会社コメ兵 商品部 時計G プロダクトマネージャー。2013年の入社以来、販売、買取の最前線とオークション市場の両面でキャリアを重ねる。現在は時計商材の責任者として、国内外のマーケット動向を見極めたプライシング（価格決定）や、最適な販路選定（小売・オークション）を統括、コメ兵の時計流通の要を担う。趣味はサッカー観戦。
KOMEHYOオンラインストア：https://komehyo.jp/

この監修者の記事一覧はこちら
