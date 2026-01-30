ロレックスというと存在感のあるスポーツモデルに注目が集まりやすいが、視点を少し変えてみると、サイズ感やデザインのバランスに優れ、ビジネスから日常まで幅広く使いやすいモデルも多い。そうしたモデルは、「特別な時計」の最初の一本として検討されることも少なくない。

本連載では、中古市場を熟知したプロの目利きが「ファーストロレックス」として現実的に選択肢となる3本をピックアップ。第10回は、オイスターパーペチュアル114200、デイトジャスト16234G、エアキング14000Mという、それぞれに個性や特別感を備えながら、普段使いにもなじむモデルを取り上げる。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス オイスターパーペチュアル 114200 SS 自動巻 ランダム番

1926年の誕生以来、ロレックスの原点を担い続けるオイスターパーペチュアル。当モデルは、2014年に発表されたケース径34mmの114200です。深みのあるブルーダイヤルに、エクスプローラーを彷彿とさせる3・6・9のアラビアインデックスを組み合わせた、スポーティーかつ知的な意匠が魅力です。堅牢なオイスターケースに、優れた装着感のオイスターブレスレットを備え、高精度な自動巻きムーブメントを搭載。装いを選ばず、永く愛用できる至高のスタンダードです。

ロレックス オイスターパーペチュアル 114200 SS 自動巻 ランダム番

販売価格（税込） 850,000円

アイテム名 ロレックス オイスターパーペチュアル

通称 オイスターパーペチュアル

型式 114200

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 34mm 腕周り最大約: 18cm

カラー 文字盤カラー: ブルー/3.6.9

付属品 純正ボックス

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 KOMEHYO SHINJUKU

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ちょうど100年前に誕生した、ロレックスの原点ともいえる「オイスターパーペチュアル」。ブルーの文字盤に並んだ3・6・9のインデックスが知的な印象を与え、私個人も非常に洗練されたモデルだと感じています。こちらはランダム番の高年式で、さらに精度調整と外装仕上げが完了しているため、初めて手にする一本としてこれ以上ない安心感があります。（コメ兵 鳥居 真）

ロレックス デイトジャスト 16234G SSxWG 自動巻 T番

1988年から2004年まで製造されたロングセラー「デイトジャスト」。当モデルは、1996年頃に製造された一本です。ホワイトゴールド製のフルーテッドベゼルが放つ上品な輝きが魅力。シルバーの文字盤には、ブランドロゴを幾何学的に配した通称「コンピューター」柄を採用し、10石のダイヤモンドをセッティングしています。しなやかなジュビリーブレスレットを備え、名機Cal.3135を搭載した、華やかさと実用性を兼ね備えたタイムピースです。

ロレックス デイトジャスト 16234G SSxWG 自動巻 T番

販売価格（税込） 1,250,000円

アイテム名 ロレックス デイトジャスト

通称 デイトジャスト

型式 16234G

素材 ケース: ステンレススチール x ホワイトゴールド、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 36mm 腕周り最大約: 19.5cm

カラー 文字盤カラー: シルバー コンピューター/ダイヤモンド

付属品 純正ボックス

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 心斎橋店

詳細説明 ガラスに傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。T番(1996-1997年ごろ製造)。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックスの王道として愛されるデイトジャストですが、中でもこの16234Gは、「最初の1本」に強くおすすめしたい完成された名機です。注目すべきは、現行品にはない繊細なコンピュータ文字盤と、ダイヤモンドの気品ある輝き。1996年から1997年頃に製造されたT番の個体ですが、オーバーホールと外装仕上げが施されており、大切に扱われてきたことが伝わる素晴らしいコンディションです。（コメ兵 鳥居 真）

ロレックス エアキング 14000M SS 自動巻 F番

2000年から2007年頃まで生産されたロレックスのロングセラー「エアキング」。当モデルRef.14000Mは、ムーブメントがクロノメーター仕様のCal.3130に進化した世代です。シンプルを極めたブラックダイヤルと34mmのケースが、腕元で普遍的な魅力を放ちます。堅牢な3連オイスターブレスを備え、あらゆるシーンにマッチするロレックスの入門機としても最適な一本です。

ロレックス エアキング 14000M SS 自動巻 F番

販売価格（税込） 820,000円

アイテム名 ロレックス エアキング

通称 エアキング

型式 14000M

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 34mm 腕周り最大約: 19cm

カラー 文字盤カラー: ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2005年10月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 心斎橋店

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。2003-2005年ごろ製造。精度調整、簡易外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックスの中でも歴史の長いエアキング。シンプルなブラックダイヤル、納まりのよい34mmのケースはシーンを問わず、ロレックス入門としておすすめの一本です。こちらは2003年から2005年ごろ製造の個体で、プロの手で精度調整と簡易外装仕上げが施されている為、初めての方でも安心して使い始められるコンディションです。箱と保証書が揃っている点も、資産価値を重視したいファーストロレックスとして非常に心強いポイント。（コメ兵 鳥居 真）

※掲載内容は取材時点の情報を基にしております。商品の状態・在庫・価格は変動する場合がありますので、最新の情報は「コメ兵のロレックスストックはこちら」と記載された引用元ページをご確認ください。