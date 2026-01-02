2026年が幕を開け、新たな気持ちで身の回りを見直したくなるこの時期。ロレックスは王道と呼ばれる一方で、最初の1本を選ぶとなると迷いが生まれやすい。モデルの幅は広く、価格帯や年式、コンディションの違いまで含めると、判断に悩む要素は少なくない。

本連載では、そうした迷いに応えるべく、中古市場を熟知したプロの目利きが“ファーストロレックス”として検討したい3本をピックアップ。ダイバーズの王道からプロ仕様の一本、そして気品を備えた定番モデルまで、新しい年をともに歩む“最初の相棒”との出会いを提案していく。

ロレックス デイトジャスト 16234 SSxWG 自動巻 Y番

1945年に登場して以来、ロレックス伝統のモデルとして存在する「デイトジャスト」。防水ケース・自動巻ムーブメント・日付表示機能を備えており、まさに時計史に残る実用高級時計の金字塔モデルです。その中でもこちらはホワイトゴールド製のベゼルとステンレスと組み合わせたモデル。こちらの16234モデルは、1988年に登場しました。カレンダー機能を搭載した実用性の高いモデルです。装いやシーンを選ばず、派手すぎないラグジュアリー感を楽しむ事ができます。

ロレックス デイトジャスト 16234 SSxWG 自動巻 Y番

販売価格（税込） 1,150,000円

アイテム名 ロレックス デイトジャスト

通称 デイトジャスト

型式 16234

素材 ケース: ステンレススチール x ホワイトゴールド、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品B、使用感のある中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 36mm 腕周り最大約: 19cm

カラー 文字盤カラー: ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2003年7月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 梅田店

詳細説明 ガラス・レンズに傷あり。部分的に多少ですが小傷があります。Y番(2002-2003年ごろ製造)。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ロレックスの王道、デイトジャストですね。私もこの16234は、時代に流されない究極の定番だと確信しています。こちらは2003年製で、当時の箱と保証書が揃っている点が、初めての1本として大きな安心材料になります。凛とした黒文字盤に、光を反射するホワイトゴールド製のベゼル、そしてジュビリーブレスの組み合わせは、まさに一生モノの色気を感じます。精度調整と仕上げも済みですので、ぜひこの健康な状態から、あなただけの歴史を刻んでほしいです。（コメ兵 鳥居 真）

ロレックス シードゥエラー 126600 SS 自動巻 ランダム番

ロレックスのプロダイバーズモデルが「シードゥエラー」。1967年に初代シードゥエラーが登場して以来、ロレックスの人気モデルのひとつです。こちらは50周年を迎えた2017年に登場したRef.126600です。初代を想起させる赤い「SEA-DWELLER」が印象的なダイヤルを備えています。新キャリバーcal.3235を搭載し、それに合わせて43mmにサイズアップ。サイクロップレンズが採用されるなど、大きなモデルチェンジが行われました。

ロレックス シードゥエラー 126600 SS 自動巻 ランダム番

販売価格（税込） 2,250,000円

アイテム名 ロレックス シードゥエラー

通称 シードゥエラー

型式 126600

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約: 43mm 腕周り最大約: 20.5cm

カラー 文字盤カラー: ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2023年8月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

プロダイバーズの極致、シードゥエラー「126600」です。43mmの堂々たるケースサイズと、文字盤に映える赤いロゴが放つ圧倒的な存在感は、アクティブに活躍する男性の最初の1本としてこれ以上ない選択です。何より、2023年8月日付の保証書が付属する高年式個体であることが最大の魅力。最新技術による安心感は格別で、機能点検も実施済みという「健康な状態」からスタートできる点を私は強く推したいです。一生モノの相棒として、その堅牢さと資産価値を存分に体感してください。（コメ兵 鳥居 真）

ロレックス デイトジャスト 126200･5 SS 自動巻 ランダム番

2019年に登場したロレックスの定番「デイトジャスト36」。ドレッシーな印象を与える5連リンクのジュビリーブレスに、特に人気の高い通称「ウィンブルドン」ダイヤルを組み合わせた一本です。深みのあるスレートグレーの盤面に、グリーンの縁取りが施されたローマ数字が絶妙なアクセントを添えます。ムーブメントには約70時間のロングパワーリザーブを誇る新世代キャリバー3235を搭載。腕なじみの良いブレスレットと個性的なダイヤルが融合した、現代的なタイムピースです。

ロレックス デイトジャスト 126200･5 SS 自動巻 ランダム番

販売価格（税込） 1,600,000円

アイテム名 ロレックス デイトジャスト

通称 デイトジャスト

型式 126200・5

素材 ケース: ステンレススチール、ブレス: ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

ケース径約: 36mm 腕周り最大約: 19cm

カラー 文字盤カラー: スレート, グレー/ローマン

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付2025年5月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 梅田店

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。ランダム番。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

流行り廃り関係なく、冠婚葬祭からビジネスまでこれ1本で完結する安心感。そんなデイトジャストの中でも、この通称「ウィンブルドン」文字盤は格別の気品を放ちます。ジュビリーブレスの高級感は、袖口から覗いた瞬間にロレックスらしい色気を感じさせてくれる、私の大好きな仕様です。さらに驚くべきは、2025年5月日付の保証書が付属する最新個体であること。加えて精度調整と仕上げも施されており、これ以上ないほど「健康な状態」からスタートできます。初めての1本として、最新の信頼性と時代を超越する美しさを手にする喜びを、ぜひ体感してください。（コメ兵 鳥居 真）

