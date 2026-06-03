ウブロは、サッカー日本代表(SAMURAI BLUE)のオフィシャルウォッチ「クラシック・フュージョン クロノグラフ チタニウム ブルー ヴィクトリー」を発表した。日本限定モデルとして展開する。

クラシック・フュージョン クロノグラフ チタニウム ブルー ヴィクトリー

ウブロは2015年からサッカー日本代表のオフィシャルウォッチを務めており、本モデルはブランド独自の「アート・オブ・フュージョン」の思想のもと、スポーツとラグジュアリーを融合した日本限定モデルとなる。

ダイヤルとストラップには、サッカー日本代表のチームカラーから着想を得たダークネイビーを採用。3時位置にはサッカーボールモチーフを配し、サッカーとの結びつきを表現している。

ケースにはサテン仕上げとポリッシュ仕上げを組み合わせたチタニウムを使用し、ケースバックには「SPECIAL EDITION」の刻印を施した。ファブリックとブラックラバーを組み合わせたストラップにより、スポーティーなデザインと快適な装着感を両立する。

販売時には、JFAエンブレムを配した専用ボックスが付属する。

クラシック・フュージョン クロノグラフ チタニウム ブルー ヴィクトリー

全体をダークネイビーとチタンカラーで統一しているため、限定モデルでありながら落ち着いた雰囲気を備えている。45mmケースは存在感があるものの、ベゼルのビスやケースラインを含めたデザインは比較的シンプルで、ビジネスシーンでも違和感なく着用できそうだ。サッカーボールをモチーフにしたインダイヤルも主張しすぎず、よく見ると分かる程度にデザインへ溶け込んでおり、サッカーファン向けの記念モデルと実用時計のバランスを意識した一本と言える。

クラシック・フュージョン クロノグラフ チタニウム ブルー ヴィクトリー