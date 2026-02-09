IntelとAMDが相次いで2025年通期の決算発表を行った。「再度赤字転落」のIntelに対し、「記録破りの黒字」となったAMDと、両雄の明暗がはっきり分かれた。

2025年の通期決算もさえなかったが、2026年第1四半期の弱含み予想で、Intelの株価は大きく下落した。両社の対照的な決算結果には、ダイナミックな半導体市場の「時流」に乗ったAMDと、「時流」に取り残されたIntelの厳しい現実が如実に出た。

モバイルPC用高性能CPUの出荷を目前に控えるも、売れ行きに暗雲が立ち込るIntel

年初に米ラスベガスで開催されたCES 2026にて、自社ファブの先端プロセスIntel 18Aでの製造による新製品「Intel Core Ultra シリーズ3」の発表を華々しく行ったIntelであるが、その売れ行きには暗雲が立ち込める。

Core Ultra シリーズ3のチップ (編集部撮影),

CPUのスペック自体はかなり豪華で、先端プロセスIntel 18Aの今後の成熟によって、量産効果も出てくる予測であるが、今回の不安要素はCPUをサポートするDRAMの品薄と値上がりの予想である。Lenovo、Dell、HPといったパソコン大手ブランドは、2025年末からPC用汎用DRAMの値上がりを理由にパソコン製品の大幅な値上げを表明している。この背景にあるのがDRAM供給各社のHBM(広帯域メモリー)への生産シフトである。製造キャパシティーが限られるDRAMブランドは、空前のAIアクセラレーターブームに対応して、より利益率が高いHBMにその製造キャパシティーを振り分けている。

「時流」に従ってダイナミックに変化する市場では、「時流」に乗り切れないブランドはふるい落とされる。現在の「時流」とは、データセンター用AIアクセラレーターとその構築に欠かせないHBMである。その意味ではパソコンやスマートフォンなどの個人用端末機器は市場においては「亜流」となる。かつては、パソコン/サーバー市場をCPUで牽引していたIntelは自身が「時流」を生み出し、その頂点に立つことにより他社を圧倒してきたが、AIアクセラレーターの時代になってからはその座をNVIDIAとAMDに譲る結果となり、存在感が薄い。「Intel Core Ultra シリーズ3」の発表でIntelは盛んとエッジでのAI処理の価値を訴えたが、PC市場はこれをサポートする汎用DRAMの品薄とその結果もたらされる値上げの影響をまともに受けて、成長にブレーキがかかる可能性が出てきた。まことにもって皮肉な結果だが、変化の激しい半導体市場で生きる各ブランドが負っている業ということだろう。

CEOのLip-Bu Tanは、「PC市場での45％のシェア獲得」を高らかに掲げるが、かつては90％以上のシェアを掌握して独占支配を強めるIntelを見てきた私にとってはいかにも控えめなシェアで、x86市場で追い上げるAMDとArmベースCPUの市場侵食という現実を考えれば、現実的な数字ととらえることもできる。PC市場だけでなく、スマートフォンもAIデータセンターへのメモリー生産シフトの影響をもろに受ける。最近同時期の決算を発表したQualcommも減益で、今後の売り上げ見通しはかなり厳しい。

2026年2月3日に日本で開催された「Intel Connection Japan 2026」にて展示された日本市場向けCore Ultra シリーズ3搭載PC各種 (編集部撮影)

AIデータセンターの「時流」に乗って過去最高の売り上げを記録したAMD

Intelの翌週に決算を発表したAMDは、同社がAIデータセンターの「時流」に見事に乗っていることをまざまざと見せつけた。

データセンターCPUであるEPYCと、GPUのInstinct MI350シリーズの好調な伸びでデータセンター分野での売り上げは540億ドルと前年同期比で34％増と記録を更新した。クライアントPCとゲームコンソール用のカスタムビジネスも大きな伸びを見せた。

AMDとIntelの製品分野別の比較で際立っているのは総売り上げに対するデータセンターとPCクライアントの比率だ。トータルの半分以上をデータセンターで売り上げるAMDに対し、Intelは35％以下である。半導体業界で最も利益率が高いサーバー製品での比率の差は、両社の粗利率に現れている。32％のIntelに対しAMDは57％で、70％以上のNVIDIAにこそ及ばないが、半導体企業としては破格に高い。CEOのLisa Suはテレビニュースのインタビューで、データセンター分野での売り上げは今後3-5年、年率60％の高いレベルで伸長すると発言している。

米政府の輸出規制により大きく左右される中国市場への売り上げには不確定要素が高く投資家向けの予測には含まれないため、今後のトランプ大統領の気まぐれな方向性によってはNVIDIAと同様、大きく上振れする可能性もある。これを勘案すると、来年の今頃にはAMDの総売り上げはIntelに並ぶ可能性も出てくる。今年にも100兆円を超すと予測されるビッグテックによる巨額の設備投資のトレンドが継続されるとすれば、AMDがIntelを売り上げで凌駕する日が到来することも考えられる。

かつては、Intelが生み出した「時流」で動く市場で、その圧倒的な圧力に挑戦し続けたAMDが、今ではIntelに迫る存在までに成長した。現在の先端ロジック設計の「時流」を支配するのはNVIDIAであり、先端微細加工技術での半導体製造の「時流」を支配するのはTSMCである。過酷な競争原理に基づいて爆走する半導体市場の現実である。