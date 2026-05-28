この半導体ニュースのまとめ ・福岡市が半導体関連企業の誘致に向け、立地支援制度を改正

・設備投資の半額補助や雇用助成の拡充により、初期投資負担の軽減を図る

・ファブレス企業を中心とした研究開発拠点の集積を狙う

福岡市は5月28日、半導体関連企業の誘致を目的とした立地交付金制度を2026年4月に改正したと発表した。設備投資への補助や雇用助成の拡充を通じて、半導体設計および研究開発拠点の集積を図る。

半導体市場拡大と九州集積の進展が背景

世界の半導体市場は今後も成長が見込まれており、国内でもTSMCの熊本進出などを契機に、特に九州地域における関連企業の集積が進んでいる。

こうした動きの中で福岡市は、都市部の再開発によるオフィス供給力の向上を背景に、先端半導体の開発・設計を担うファブレス企業の誘致を強化する方針を打ち出した。今回の制度改正は、この流れを加速するための施策と位置付けられる。

設備投資支援を新設し初期負担を軽減

制度改正の中核となるのが、半導体の研究開発に必要な設備投資に対する補助制度の新設である。

EDAツールをはじめとするソフトウェアやクリーンルームなどの設備の導入費用について、経費の半額を助成する仕組みを導入し、上限1000万円として企業の初期投資負担を軽減する。これにより、設計開発型の企業が拠点設置を検討しやすい環境の整備を狙う。

要件の緩和でスタートアップも対象に

また、今回の改正では、企業規模に関する要件も緩和された。従来は一定以上のオフィス規模や従業員数が必要だったが、これらの条件を引き下げることで、小規模な開発企業やスタートアップでも制度を利用できるようになった。

これにより、初期段階の企業でも福岡への進出を選択しやすくなり、地域内でのイノベーション創出を促す効果が期待される。

雇用支援も強化し人材確保を後押し

さらに雇用助成についても拡充が図られており、研究開発人材の採用に対する1人あたりの支援額が従来の50万円から100万円に引き上げられた(基準規模の場合、上限5000万円)。これにより企業の人材確保コストを軽減し、研究開発機能の立ち上げを支援する。

半導体分野では設計人材の確保が競争力を左右するため、こうした施策は企業誘致において重要な要素となるといえる。

製造ではなく設計拠点で差別化

福岡市は半導体製造拠点の誘致ではなく、システムLSI設計などの研究開発機能に焦点を当てる形で、半導体のみならず、それを活用したサービスや製品が生まれる環境づくりを推進していくとする。

半導体産業では設計と製造の分業が進んでおり、半導体産業の活性化には、いかに多くのファブレス半導体企業を創出し、そうした企業が斬新なアイデアの下、イノベーションを生み出していくかにかかっている。そうした意味では、福岡市の取り組みは、資金支援に加え、物件紹介や人材採用支援なども組み合わせることで、都市型の半導体開発拠点としての地位確立を狙う取り組みと言える。

九州という立地で考えれば、熊本県にTSMC/JASMのファウンドリがあることを考えれば、そこに製造委託を行うファブレス企業の集積を進める今回の取り組みは、設計・開発機能を補完する形で都市部の役割を強化するものであり、製造と設計の分業を前提とした新たな地域戦略の一例といえ、都市型半導体拠点モデルの確立に向けた試みとして注目される。