Windows APIを使ったウィンドウプログラミング

Windows APIを使ったウィンドウプログラミンを行うために、Microsoftの提供している次のチュートリアルに習ってシンプルなウィンドウアプリケーションの作成を行っている。

ただし、チュートリアルに掲載されているサンプルソースコードは、用意した開発環境ではビルドできないしウィンドウも表示されないので、多少変更を加えてある。今のところ、次のようなソースコードを使ってサンプルのウィンドウアプリケーションを作っている(コメントを増やしたり、ソースコードの内部配置を入れ替えたりと、説明しやすいように前回よりも手を加えてある)。

winmain.c

#ifndef UNICODE #define UNICODE #endif #include <windows.h> LRESULT CALLBACK WindowProc(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam); /* * ウィンドウプログラムエントリポイント関数 */ int WINAPI wWinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, PWSTR pCmdLine, int nCmdShow) { // ウィンドウクラス名 const wchar_t CLASS_NAME[] = L"ウィンドウ作成の学習用プログラムクラス"; // ウィンドウタイトル const wchar_t WINDOW_TITLE[] = L"ウィンドウプログラミング学習"; // ウィンドウクラス構造体を用意 WNDCLASS wc; wc.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW; wc.lpfnWndProc = WindowProc; wc.cbClsExtra = 0; wc.cbWndExtra = 0; wc.hInstance = hInstance; wc.hIcon = NULL; wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW); wc.hbrBackground = (HBRUSH) (COLOR_WINDOW + 1); wc.lpszMenuName = NULL; wc.lpszClassName = CLASS_NAME; // style ウィンドウクラススタイル // lpfnWndProc ウィンドウプロシージャ // cbClsExtra クラス構造体以降の追加確保分指定 // cbWndExtra ウィンドウインスタンス以降の追加確保分指定 // hInstance ウィンドウプロシージャインスタンス // hIcon クラスアイコンハンドラ // hCursor クラスカーソルハンドラ // hbrBackground ウィンドウ背景色 // lpszMenuName クラスメニューのリソース名 // lpszClassName ウィンドウクラス名 // ウィンドウクラス構造体を登録 RegisterClass(&wc); // ウィンドウを作成 HWND hwnd = CreateWindowEx( 0, // 拡張ウィンドウスタイル CLASS_NAME, // ウィンドウクラス名 WINDOW_TITLE, // ウィンドウタイトル WS_OVERLAPPEDWINDOW, // ウィンドウスタイル // サイズとポジション CW_USEDEFAULT, // X座標 CW_USEDEFAULT, // Y座標 1200, // 幅 800, // 高さ NULL, // 親ウィンドウハンドラ NULL, // メニューハンドラ hInstance, // インスタンスハンドラ NULL // 追加のアプリケーションデータ ); if (hwnd == NULL) { return 0; } // ウィンドウを表示 ShowWindow(hwnd, nCmdShow); // メッセージループを実行 MSG msg; while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)) { TranslateMessage(&msg); DispatchMessage(&msg); } return 0; } /* * ウィンドウプロシージャ関数 */ LRESULT CALLBACK WindowProc(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam) { switch (uMsg) { case WM_DESTROY: PostQuitMessage(0); return 0; case WM_PAINT: { PAINTSTRUCT ps; HDC hdc = BeginPaint(hwnd, &ps); FillRect(hdc, &ps.rcPaint, (HBRUSH) (COLOR_WINDOW+1)); EndPaint(hwnd, &ps); } return 0; } return DefWindowProc(hwnd, uMsg, wParam, lParam); }

ビルドするためのnmake用Makefileは次のとおりだ。

nmake用Makefile