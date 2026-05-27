Claude Codeを使い始めると、すぐにぶつかるのが「毎回似た指示を書いている」という問題です。

テスト、レビュー、調査、ドキュメント化――便利なはずのAI活用が気づけば、プロンプト入力の手作業に戻ってしまう。その壁を越える鍵が「スキル」と「サブエージェント」です。

本記事では、大澤文孝氏の著書『開発効率をアップする！ Claude Code 実用入門』（マイナビ出版）の内容をもとに、Claude Codeを“試す段階”から“運用する段階”へ引き上げるための実践的な考え方を整理します。

Claude Code活用が頭打ちになる「繰り返し作業」の壁

Claude Codeは自然言語の指示によって作業を進めるAIエージェントですが、その基本はあくまでプロンプト駆動です。

Claude Codeは、「プロンプト」で動きます。 「プロンプトの入力をいかに効率化できるか」「省力化できるか」ということが自然と気になってきます。

実務で使い続けるほど、「同じような手順を何度も書いている」という非効率が顕在化します。ここを放置すると、Claude Codeの活用は個人の工夫に依存し、成果のばらつき（属人化）が生まれます。

「スキル」で定型作業を自動化・再利用する

この課題に対する基本解が「スキル」です。

プログラミングには、「並列処理（スレッド）」の考え方もあります。 こうした考え方と同じような仕組みが、Claude Codeにもあります。それが「スキル」と「カスタムサブエージェント」です。 よく使うプロンプトや作業手順を決められた書式で名前を付けて保存しておくと、その名前で呼び出せる仕組みです。

スキルは、一連の手順を名前で呼び出せる「作業の雛形化（関数化）」です。 ブラウザテスト、レビュー、リリース準備など、繰り返し発生する業務をスキルとして定義することで、入力の手間を削減し、誰が実行しても同じ結果に近づけられます。

スキルは「設計」で効き方が変わる（ガチャ化を防ぐ要点）

重要なのはスキルをどう設計するかです。

直前のコンテキストに依存しないよう、「必要な項目は、すべて記載しておく」のが原則です。

スキルは、いつどの文脈で呼び出されるかが一定ではありません。そのため、参照ファイル、具体手順、ルール（命名規約や成果物の形式）などを明示的に書き切る必要があります。

この設計が曖昧だと、結果は不安定になり、前回の記事で述べた「AIのガチャ化」に近い挙動を招きます。逆に、手順とルールを固定化することで、出力の再現性を高められます。

サブエージェントという「分身」で文脈を分離する

スキルが再利用による効率化だとすれば、もう一つの軸は分業です。

カスタムサブエージェントはスキルと同様に、よく使うプロンプトや作業手順を登録する仕組みですが、メインとは別のClaude Codeセッションを起動して作業させます。

サブエージェントは、メインとは別のセッションで動作する「分身」です。会話履歴（コンテキスト）から切り離してタスクを実行できるため、調査や分析で大量の情報を扱っても、全体の文脈が混ざりにくく、判断のブレを抑えられます。

並列実行でレビュー・調査・分析を同時進行する

カスタムサブエージェントの利点は、並列実行にあります。

大量のファイル読み込みや調査作業をサブエージェントに任せても、メインセッションのコンテキストが汚れません。 複数のカスタムサブエージェントを同時に動かせます（並列実行）。

たとえば、セキュリティチェック、パフォーマンス分析、コードレビューを個別のサブエージェントに割り当てれば、同時進行が可能です。従来は直列だった工程を並列化できるため、リードタイムを短縮できます。

Claude Codeを「使う」から「戦力化する」へ

Claude Codeの活用は次の3段階で整理できます。

MCPサーバーで「できること」を広げる

スキルで作業を再利用・標準化する

サブエージェントで分業し、並列化する

【スキル】プログラミングの関数のように、一連の作業を定義して、呼び出せるようにします。

【カスタムサブエージェント】別のコンテキストで実行されるため、並列実行することも可能という特徴があります。

個人がAIを使えることと、組織の生産性が上がることは同じではありません。 再利用・分業・並列化の構造を設計し、作業の流れそのものを組み替える——そのとき初めて、Claude Codeは実務の基盤として機能し始めます。

まずは日常のルーチンをひとつスキル化し、チームで共有するところから始めると効果が見えやすいでしょう。