ウィンドウプロシージャでイベント処理

本連載では、Windows APIを使ったウィンドウプログラミングの学習を進めるためにMicrosoftの次のチュートリアルに沿って演習を進めている。

前回は、ウィンドウプロシージャの動きを演習した。ウィンドウクラスにウィンドウプロシージャとして関数ポインタを登録しているが、ウィンドウにアクションが発生するときにこの登録されたウィンドウプロシージャが呼び出されて処理が実行されることを確認したわけだ。

前回使ったソースコードは次のとおり。

winmain.c

/* * Reference: * https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/learnwin32/your-first-windows-program * https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winuser/ns-winuser-wndclassa */ #ifndef UNICODE #define UNICODE #endif #include <windows.h> #define BACKGROUND_COLOR (HBRUSH) (COLOR_WINDOW + 1) LRESULT CALLBACK WindowProc(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam); /* * ウィンドウプログラムエントリポイント関数 */ int WINAPI wWinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, PWSTR pCmdLine, int nCmdShow) { // ウィンドウクラス名 const wchar_t CLASS_NAME[] = L"ウィンドウ作成の学習用プログラムクラス"; // ウィンドウタイトル const wchar_t WINDOW_TITLE[] = L"ウィンドウプログラミング学習"; // ウィンドウクラス構造体を用意 WNDCLASS wc; wc.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW; wc.lpfnWndProc = WindowProc; wc.cbClsExtra = 0; wc.cbWndExtra = 0; wc.hInstance = hInstance; wc.hIcon = NULL; wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW); wc.hbrBackground = NULL; wc.lpszMenuName = NULL; wc.lpszClassName = CLASS_NAME; // style ウィンドウクラススタイル // lpfnWndProc ウィンドウプロシージャ // cbClsExtra クラス構造体以降の追加確保分指定 // cbWndExtra ウィンドウインスタンス以降の追加確保分指定 // hInstance ウィンドウプロシージャインスタンス // hIcon クラスアイコンハンドラ // hCursor クラスカーソルハンドラ // hbrBackground ウィンドウ背景色 // lpszMenuName クラスメニューのリソース名 // lpszClassName ウィンドウクラス名 // ウィンドウクラス構造体を登録 RegisterClass(&wc); // ウィンドウを作成 HWND hwnd = CreateWindowEx( 0, // 拡張ウィンドウスタイル CLASS_NAME, // ウィンドウクラス名 WINDOW_TITLE, // ウィンドウタイトル WS_OVERLAPPEDWINDOW, // ウィンドウスタイル // サイズとポジション CW_USEDEFAULT, // X座標 CW_USEDEFAULT, // Y座標 1200, // 幅 800, // 高さ NULL, // 親ウィンドウハンドラ NULL, // メニューハンドラ hInstance, // インスタンスハンドラ NULL // 追加のアプリケーションデータ ); if (hwnd == NULL) { return 0; } // ウィンドウを表示 ShowWindow(hwnd, nCmdShow); // メッセージループを実行 MSG msg; while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)) { TranslateMessage(&msg); DispatchMessage(&msg); } return 0; } /* * ウィンドウプロシージャ関数 */ LRESULT CALLBACK WindowProc(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam) { switch (uMsg) { case WM_PAINT: { PAINTSTRUCT ps; HDC hdc = BeginPaint(hwnd, &ps); FillRect(hdc, &ps.rcPaint, BACKGROUND_COLOR); EndPaint(hwnd, &ps); } return 0; case WM_DESTROY: PostQuitMessage(0); return 0; } return DefWindowProc(hwnd, uMsg, wParam, lParam); }

このソースコードをビルドするためのnmake用Makefileは次のとおり。

Makefile

CMD= winmain CC= cl.exe CFLAGS= /c /source-charset:utf-8 LINK= link.exe LIBS= user32.lib LFLAGS= EXIST= cmd.exe /C if exist all: build build: $(CMD).exe $(CMD).exe: $(CMD).obj $(LINK) $(LFLAGS) $(LIBS) *.obj dir .c.o: $(CC) $(CFLAGS) $*.c run: build $(CMD).exe clean: $(EXIST) $(CMD).obj del *.obj $(EXIST) $(CMD).exe del $(CMD).exe dir corruption-run: clean $(CC) /c $(CMD).c $(LINK) $(LFLAGS) $(LIBS) *.obj $(CMD).exe

前回はウィンドウプロシージャ内部で背景色をレンダリングする処理を行った。この部分を書き換えることで、実際にウィンドウプロシージャが呼び出されて処理されていることを確認した。今回はさらにソースコードを読み進めてウィンドウを作成するCreateWindowEx()関数を追っていく。