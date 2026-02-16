文書の上部にある余白は「ヘッダー」、下部にある余白は「フッター」と呼ばれている。もちろん、この部分にも文字を入力できる。ヘッダー・フッターには、文書のタイトルや作成者名、作成日時、ページ番号などの情報を記載するのが一般的だ。今回は、Wordでヘッダー・フッターを編集するときの操作手順を解説していこう。

特にページ数の多い文書を作成するときは「ページ番号の記載が必須」となる。ページ番号がないと「目次」を作れないし、「詳しくはXXページを参照して……」といった表現もできない。よって、ページ番号の記載方法は必ず覚えておくべきスキルといえる。

ヘッダー・フッターを挿入するコマンド

まずは、Wordに初めから用意されているヘッダー・フッターを利用する方法から紹介していこう。「挿入」タブを選択して「ヘッダー」コマンドをクリックすると、以下の図のような一覧が表示される。

Wordに用意されているヘッダーの一覧

この中から好きなデザインを選択して「ヘッダー」を作成することもできる。たとえば、「モーション」(偶数ページ)を選択すると、以下の図に示したようなヘッダーが文書の上部に挿入される。

挿入されたヘッダーの例

あとは、文書の内容に合わせて［文書のタイトル］や［作成者名］などを入力するだけ。具体的には、［ ］で囲まれた部分をクリックし、普通に文字を入力していけばよい。

ヘッダーのデザインによっては［日付］という項目が用意されている場合もある。こちらはカレンダーから日付を選択する仕組みになっている。

文書の下部にフッターを作成するときも、基本的な操作手順は同じと考えて構わない。この場合は「フッター」コマンドから好きなデザインを選択すればよい。

Wordに用意されているフッターの一覧

このように、Wordに用意されているコマンドを使ってヘッダー・フッターを作成することもできる。なお、文書に挿入したヘッダー・フッターは「全ページに同じ内容が記載される」と考えるのが基本だ。ページ番号だけが「1、2、3、……」と自動的に変化していくことになる。

文書の途中でヘッダー・フッターの内容を変化させることもできなくはないが、そのためには「セクション区切り」の使い方を習得しなければならない。これについては、いずれ機会をあらためて詳しく解説していく予定だ。

ヘッダー・フッターを自分で編集する

話をヘッダー・フッターに戻して解説を進めていこう。Wordに初めから用意されているデザインを利用するのではなく、自分でヘッダー・フッターを自由に編集していく方法もある。

この場合は「ヘッダー・フッターの編集モード」に切り替えて作業を進めていく。まずは、ページの上部にある余白部分をダブルクリックする。

ヘッダーの編集を開始する操作

すると、「ヘッダー・フッターの編集モード」に切り替わり、ヘッダー(またはフッター)の領域に文字を入力できるようになる。

ヘッダーに文字を入力

ヘッダー・フッターには「中央揃え」と「右揃え」のタブ位置が初期設定されているため、「Tab」キーの入力によって文字の配置を調整できる。具体的には、1番目のタブの後の文字が「中央揃え」、2番目のタブの後の文字が「右揃え」で配置される、と考えればよい。そのほか、「ホーム」タブで文字サイズやフォントなどの書式を変更することも可能だ。

タブを使った文字の配置と書式指定

念のため、ヘッダー・フッターの編集を終了して「通常の編集モード」に戻すときの操作手順も紹介しておこう。この場合は「ヘッダーとフッター」タブにある「ヘッダーとフッターを閉じる」をクリックするか、もしくは本文の領域をダブルクリックすればよい。

ヘッダーの編集を終了する操作

以上が、ヘッダー・フッターを編集するときの基本操作だ。ヘッダー・フッターは必須の要素ではないが、ページ数の多い文書では「ぜひとも追加しておきたい情報」といえる。ページ番号の必要性は前述したとおりであるし、「いつ作成された文書か?」(古いバージョンでないか?)を即座に確認できる日付も重要な情報のひとつといえる。そういう意味でも、ヘッダー・フッターの編集方法を学んでおく必要がある。

ヘッダー・フッターの位置調整

続いては、ヘッダー・フッターの位置を調整するときの操作手順を紹介していこう。ヘッダー・フッターに入力した文字の上下位置は「ページ設定」ダイアログで調整できる。具体的には、以下の手順で操作を進めていけばよい。

「レイアウト」タブを選択する 「ページ設定」グループの右下にある「小さい四角形」をクリックする 「ページ設定」ダイアログが表示されるので、「その他」タブを選択する 「用紙の端からの距離」を変更する

初期設定では、ヘッダーは用紙の端から15mm、フッターは用紙の端から17.5mmの位置に設定されている。これらの数値を変更することで、ヘッダー・フッターの上下位置を自由に調整できる。

以下の図は、ヘッダーの位置を10mmに変更した例だ。用紙の端からの距離が小さくなり、初期状態よりも上にヘッダーの文字が配置されていることを確認できるだろう。

ヘッダー・フッターの位置が「本文に近すぎる」と感じたときは、これらの値を調整して全体のバランスを整えておくとよい。

ページ番号の挿入と書式指定

最後に、文書に「ページ番号」を付加するときの操作手順を紹介しておこう。「挿入」タブにある「ページ番号」をクリックし、(ページ番号を挿入する位置)を選択する。フッターにページ番号を配置する場合は、ここで「ページの下部」を選択し、一覧から好きなデザイン(配置)を選択すればよい。

ページ番号の挿入

すると、ページの下部(フッター)に「ページ番号」が自動挿入される。もちろん、この番号は、それぞれのページにあわせて「1、2、3、……」の連番になる仕組みになっている。以下の図は、3ページ目に表示されたページ番号の例だ。

ページ番号の位置が高すぎる(または低すぎる)と感じるときは、先ほど示した手順でフッター(またはヘッダー)の位置を調整してあげればよい。なお、この設定項目は「ヘッダーとフッター」タブにも用意されているので、ここで数値を変更してもよい。

フッターの位置調整

ページ番号の文字の書式は「ホーム」タブで変更できる。以下の図は、ページ番号の文字サイズを18ポイントに変更した例だ。少し極端な例ではあるが、文字の書式を自由に変更できることを確認できるだろう。

フッターの文字の書式指定

なお、ページ番号をはじめ、フッターに入力した文字は「フッター」のスタイルに従って書式が自動設定される仕組みになっている。このため、「フッター」スタイルの設定を変更することにより、書式を設定しなおすことも可能だ。念のため、覚えておくとよいだろう。

単に数字を記載するだけでは寂しい場合は、ページ番号の前後に記号などを入力してもよい。以下の図は、ページ番号の前後に「大なり/小なり」の記号と「半角スペース」を追加入力した例だ。このようなカスタマイズも自由に行えるようになっている。

前後に記号を追加したページ番号

ただし、状況によっては文字の配置に不具合が生じてしまうケースがある。以下の図は、ページ番号の前に「ハイフン」と「半角スペース」を入力した例だ。この場合、「箇条書き」の書式が自動設定されるため、文字の配置がおかしくなってしまう。

このような場合は「オートコレクトのオプション」をクリックして「箇条書きを自動的に作成しない」を選択すると、「箇条書き」の書式を解除できる(以降は「箇条書き」の書式が自動設定されなくなる)。

ささいなことではあるが、ページ番号の記載に関連する話として覚えておくと役に立つだろう。ということで、次回は「ページ番号」と関連性が深い「目次」の作成方法について詳しく解説していく。