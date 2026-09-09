三菱ケミカルは9月9日、コーポレートベンチャーキャピタル子会社のDiamond Edge Venturesを通じて、次世代光通信向けOEO(Organic Electro-Optic:有機電気光学)材料を開発するスタートアップのNLM Photonicsに出資したと発表した。

高速・低消費電力な光変調を実現するOEO材料を開発

NLMは、ワシントン大学で20年以上にわたるOEO材料研究を基盤に設立。同社の「Selerion」材料はシリコンフォトニクスデバイスへ適用され、従来の無機材料を用いた方式と比べて、高速・低消費電力で光を変調できるシリコン・有機ハイブリッド型フォトニック集積回路(PIC)を実現している。

今回の出資は、Pangaea Venturesが主導したNLMのシリーズA2資金調達ラウンドの一環として実施。生成AIの急速な普及により、データセンターにおけるデータ通信量は急増しており、高速・低消費電力なデータ伝送を実現する光インターコネクトの重要性が高まっている。

その中で、光変調器に用いられる材料はデバイス性能を左右する重要な技術として注目されている。三菱ケミカルは経営ビジョン「KAITEKI Vision 35」において「データ処理と通信の高度化」を注力事業領域の1つに位置付けている。今後も光電融合をはじめとした次世代情報通信分野における知見を深めるとともに、自社の材料技術を活かした事業機会の創出に取り組む考えだ。