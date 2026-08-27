三菱ケミカルは8月27日、半導体パッケージ材料向けの新しい負膨張フィラー(加熱時に収縮するフィラーのこと)を開発し、事業化することを決定したと明らかにした。2026年度中にパイロット品の販売を開始し、顧客での評価・認証取得を進め、2027年度下期に量産品の販売開始を予定している。

日本IBM 執行役員 CAIO(Chief AI Officer)兼副CTOの早川勝氏

AIサーバ向け半導体の高性能化でパッケージ反り対策が課題に

近年、AIサーバや高性能コンピューティング(HPC)の普及に伴い、半導体には高性能化が求められている。

半導体パッケージは、チップレット技術や3Dスタッキング技術など高度なパッケージング技術の採用が進み、チップの高密度実装による発熱増加が課題となっているという。現在、半導体パッケージ材料には主にエポキシ樹脂とシリカフィラーが使用されており、熱膨張による反りを抑制するためフィラーの高充填化が進んできていた。

しかし、近年はその充填量も限界に近づいており、さらなる熱膨張低減に対応するため、同社は加熱時に収縮する特性を持つ負膨張フィラーを開発した。

温度上昇による寸法変化例

負膨張フィラー「M-Filleris NTE」を事業化

新たに事業化する負膨張フィラーは「M-Filleris(エム・フィラリス)NTE」のブランド名で展開し、今後は「M-Filleris」シリーズとして、放熱性や電気特性といった性能を持つ、他の機能性フィラーもラインナップに加える予定だ。

同製品は、三菱ケミカルが培ってきた無機材料の設計技術で開発し、従来の負膨張材料で課題となっていた使用温度範囲の狭さ、非球形、高比重、高吸水性などを克服し、半導体パッケージ用途への適用を可能とした。

主な特徴は、エポキシ樹脂等へ配合した際の優れた熱膨張低減効果、室温～400度の広い温度範囲における負膨張特性、球状形状による優れた流動性と分散性、不純物コントロールによる低α線(ソフトエラーの低減)、一般的な半導体向けフィラー(シリカフィラー)と同等の比重・低吸水性、半導体封止材、アンダーフィル材、ビルドアップフィルム材などへの適用などとなる。

また、既存事業のエポキシ樹脂とのシナジーを活かし、フィラー単体だけでなく、エポキシ樹脂などと混練したマスターバッチでの提供も予定。これにより、材料設計や開発期間の短縮にも貢献するという。