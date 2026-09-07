この半導体ニュースのまとめ

・ソニーとAramcoがビジョンセンシングとAIを用いた産業AIの高度化で基本合意

・ソニーのイメージセンサやエッジAI技術をAramcoの産業現場で評価

・センシング、産業インテリジェンス、マルチモーダルAIの3領域で協業を検討

ソニーセミコンダクタソリューションズとAramcoは9月7日、ビジョンセンシングやAIを活用した産業AIの高度化に向け、協業の可能性を検討するための基本合意書を締結したことを発表した。

基本合意はAramcoの日本法人であるAramco Asia Japanを通じて締結されたもので、法的拘束力は伴わない。ソニーが持つCMOSイメージセンサやエッジAI技術と、Aramcoが持つ産業現場のデータ、運用経験、インフラ、ユースケースを組み合わせ、産業AIの実用的なアプリケーションについて協業の可能性を検討する。

イメージセンサとエッジAIを産業現場で評価

協業では、ソニーがイメージセンサー、画像・映像認識、エッジAIに関する技術を提供する。Aramcoは、90年以上にわたる事業運営で蓄積した産業現場の知見やデータ、インフラを提供し、実際の産業環境における技術評価を担う。

工場やエネルギー関連施設などでは、設備、人、物、周囲の環境が継続的に変化する。産業AIには、こうした変化をカメラや各種センサで取得し、その場の状況を認識したうえで、異常への対応や設備運用の判断につなげる能力が求められる。

ソニーは、実世界の情報を取得するイメージセンサと、取得したデータを機器の近くで処理するエッジAIを組み合わせに取り組んでおり、クラウドへすべての映像を送信するのではなく、必要な情報をセンサやエッジ機器側で抽出することで、通信量や応答時間を抑えながら産業現場を監視できる可能性を模索してきた。

今回の協業では、Aramcoの大規模な産業基盤を実証環境として活用し、ソニーの半導体・AI技術が複雑な現場環境でどのように機能するかを検証することを目指すという。

センシングから迅速な初動対応までを検討

両社は、主な協業領域として「産業向けセンシングとモニタリング」「AIを活用した産業インテリジェンス」「高度なAIの統合」の3つを挙げている。

産業向けセンシングとモニタリングでは、ソニーのイメージセンサやAI技術をAramcoの産業環境に適用し、設備や作業環境の状態を認識する新たな用途を検討する。

産業インテリジェンスの領域では、ビジョンセンシングで取得した情報と、Aramcoが持つ設備・運用データや産業分野の知見を組み合わせる。単に画像から異常を検出するだけでなく、取得した情報を迅速な初動対応につなげる機能の実現可能性を評価する。

そして高度なAIの統合では、ソニーの画像・映像認識技術をAramcoのAIプラットフォームへ対応させる。映像に加えて、設備情報やセンサデータ、運用履歴などを組み合わせることで、産業AIのマルチモーダルな理解力を高め、新たなアプリケーション開発につなげる考えだ。

フィジカルAIに向けてCMOSイメージセンサの用途を拡大

ソニーは、スマートフォンやデジタルカメラ向けのCMOSイメージセンサを軸に、その応用範囲を車載、産業機器、セキュリティカメラなどへ用途を広げようとしている。産業用途では画質だけでなく、暗所や逆光、振動、温度変化などが存在する環境でも必要な情報を安定して取得する性能が求められる。

また、フィジカルAIが普及するためには、AIが実世界の状態を正確に把握するためのセンシング技術が必要となる。AIモデルの推論性能が高くても、入力となる映像やセンシングデータの精度が不十分であれば、現場の状況を正しく判断することは難しい。

ソニーにとって今回の協業は、イメージセンサとエッジAIを産業AIの実環境で評価し、スマートフォンや車載以外の用途へ事業領域を広げる取り組みとなる。Aramcoが保有する産業データや運用知見を活用することで、実際の現場で求められるセンシング性能やAI機能を把握し、将来の半導体やソリューションの開発へ反映できる可能性がある。

一方、Aramcoは、同社の産業現場に関する知見とソニーのビジョンセンシング・AI技術を組み合わせることで、現場の状況把握能力や対応力、レジリエンスを高める実用的なソリューションの開発を目指す。

両社は今後、Aramcoの産業環境における技術評価を通じ、ビジョンセンシングとAIを活用したアプリケーションの具体化を進めるとしているが、現時点では対象となる設備や実証スケジュール、製品化の時期などは明らかになっていない。