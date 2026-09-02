この半導体ニュースのまとめ

・Bluetooth SIGが東京を拠点とする日本法人「Bluetooth SIG Japan合同会社」を設立

・日本企業向けの連携組織「Bluetooth Japan Member Group」を発足

・加盟企業数とBluetooth製品認証件数で世界第3位となる日本で活動を強化

Bluetooth Special Interest Group(Bluetooth SIG)は9月2日、東京を拠点とする日本法人「Bluetooth SIG Japan合同会社」を設立したことを発表した。

日本およびアジア太平洋地域で増加するメンバー企業との連携を強化し、Bluetooth技術の普及と市場開拓を進めるもので、併せて、日本国内のメンバー企業が参加する「Bluetooth Japan Member Group(Bluetooth JMG)」も発足したことを発表している。

日本企業の加盟数と製品認証件数は世界第3位

Bluetooth SIGによると、同団体の設立以降、2900社を超える日本企業が加盟している。国別の加盟企業数で日本は世界第3位となっており、Bluetooth製品の認証件数でも世界第3位に位置するという。

日本企業はオーディオ、ゲーム、モバイル機器、家電、車載機器、医療・ヘルスケア機器、産業機器など、幅広い分野でBluetooth対応製品を開発している。日本法人の設立により、国内企業や業界関係者との接点を増やし、Bluetooth SIGが進める技術仕様の策定や市場拡大へ参加しやすい環境を整える。

また、日本企業との連携を現地で強化することで、国内市場特有の要件や技術的な課題を把握し、Bluetoothのグローバルなエコシステムへ反映する狙いもある。

Bluetooth Japan Member Groupを発足

Bluetooth JMGは、日本における企業間の協業、教育活動、市場開拓を推進する組織となる。日本のメンバー企業が、国内市場の視点や技術的知見をBluetooth SIGおよびグローバルなメンバー企業へ届けるための専用の場として活用される。

国際標準規格の策定では、半導体メーカーや機器メーカー、ソフトウェア企業、サービス事業者など、異なる分野の企業が要件を持ち寄り、相互運用性を確保する必要がある。Bluetooth JMGを通じて国内企業同士の情報共有や議論を促進し、日本企業の標準化活動への参加を支援する。

参加対象は、日本国内で事業を展開するBluetooth SIGのプロモーターメンバーおよびアソシエイトメンバー。Bluetooth SIGの会員向けサイトを通じて参加を受け付ける。

10月より国内での活動を本格化

なお、Bluetooth SIGは、日本法人とBluetooth JMGの発足に伴い、2026年10月から国内での活動を本格化する。同月開催の「CEATEC 2026」にてBluetooth技術をテーマとした特別セッションを開催する予定のほか、国内外の業界関係者が参加する「Bluetooth Japan Summit 2026」と、Bluetooth JMGの初回キックオフミーティングの開催も計画しているとする。

Bluetooth SIGは、世界で4万3000社を超える企業が加盟する非営利の国際標準化団体で、Bluetooth技術の仕様策定、保護、普及を担っている。年間50億台を超えるBluetooth対応製品が出荷される中、接続の安定性や消費電力、測距、オーディオ、電子ラベル、産業用途などに向けて技術仕様の拡張を進めている。

Bluetooth SIGでは、日本法人とBluetooth JMGを通じ、日本企業がほかのメンバー企業などとの連携の機会を広げていくことで、日本市場におけるBluetooth技術の普及と、次世代製品・サービスの開発を支援していくとしている。