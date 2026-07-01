Windows Latestはこのほど、「Microsoft is killing Windows 11's worst Bluetooth bugs, AirPods and Beats now work better」において、Windows 11のBluetoothデバイスに関連する不具合が修正されたと報じた。

これは6月23日にリリースされたプレビュー更新プログラム「KB5095093」に含まれる機能の改善。MicrosoftはBluetoothアクセサリーの互換性を向上させ、サードパーティ製品のペアリングに関する問題を修正したという。

Windows 11、Bluetooth接続の不具合を修正 AirPodsのペアリングなどを改善

AirPodsやBeatsなどBluetoothデバイスの互換性を改善

MicrosoftはKB5095093のリリースアナウンスにおいて、「AirPodsのペアリングモードが高速化し、Beats Studio Proヘッドホンのマイクの信頼性が向上します」と述べ、これら2製品の互換性向上を発表した。

この互換性向上に関して、Windows Latestの記者は所有するGalaxy Budsへの影響を調査。従来はBluetooth LEオーディオをオフに設定しなければ正常に認識できなかったが、アップデート以降はペアリングに関する問題が発生しなくなったという。

互換性の向上対象となる製品は「特定のBluetoothオーディオデバイス」とされ、すべての製品を対象とはしていない。しかしながら、今回の調査結果からペアリングの失敗または認識速度が遅いその他のデバイスも、更新プログラムをインストールすることで改善する可能性がある。

通話切断や接続エラーも修正

Windows Latestによると、BluetoothのOEM(Original Equipment Manufacturing)ドライバーを使用している場合、更新プログラムの適用以前はエラーコード「0x9F」が発生することがあり、接続が不安定だったとされる。また、ヘッドセットなどのハンズフリーデバイスを使用している場合に、音声とマイクを同時に使用すると接続が途切れる可能性もあったという。

KB5095093ではこれら両方の不具合が改善され、安定した通話が可能になった。とくにクラシックオーディオドライバーとハンズフリープロファイル(HFP: Hands-Free Profile)を搭載したデバイスで顕著な改善が見込めるとしている。

Bluetooth LEの遅延や接続速度も改善

Bluetooth LEオーディオデバイスの応答速度も向上した。従来はマイク使用時に音声の再生が遅延していたが、アップデート以降は遅延時間が短縮され、ほぼ瞬時に再生されるようになった。

さらに、PCの復帰直後にBluetooth接続が遅い問題の改善、設定アプリのBluetooth設定が不安定な問題の改善も導入される。これら一連の改善により、Windows 11のBluetoothアクセサリーを使用した音声通話が実用可能なレベルに到達したと言える。

これまで会議や音声チャットで不具合に悩まされていたユーザーは、更新プログラムをインストールすることで快適なBluetoothの通話環境を手にできる可能性がある。この改善は7月のセキュリティ更新プログラムにも導入される予定。7月14日以降、幅広いユーザーに向けて展開を開始するものと予想されている。