NHK総合のドキュメンタリー番組「新プロジェクトX〜挑戦者たち〜」(毎週土曜夜8時7分〜)。福井県の水産高校の生徒たちが宇宙食開発に挑み、「宇宙食サバ缶」を作り上げるエピソードの再放送が、4月3日午後11時45分から行われる。

エピソード名は「廃校寸前からの逆転劇〜高校生と熱血先生の宇宙食開発〜」(初回放送：2025年5月31日午後8時〜)。廃校の危機にあった福井・小浜市の水産高校で、“宇宙食開発”に挑み始めた生徒たちがいた。食品メーカーでも難しいとされる宇宙食開発、しかも高校生が作るのは世界初。

地域から愛され、学校の誇りでもあったという生徒手作りの「サバ缶」を宇宙に飛ばしたい——その夢は先輩から後輩へと託され、15年。ついに「宇宙食サバ缶」を成し遂げた。教師と生徒、そして地域の絆が生んだ青春の物語。MCは有馬嘉男、森花子。語りは田口トモロヲ。

なお宇宙食サバ缶については、その実現に伴走した小坂康之教諭(現・小浜市教育長)と宇宙ライター・林公代氏の共著によるノンフィクション「さばの缶づめ、宇宙へいく 鯖街道を宇宙へつなげた高校生たち」が2022年にイースト・プレスから書籍化されている。

さらに同書を原案とするフジテレビ“月9ドラマ”「サバ缶、宇宙へ行く」が、2026年4月13日から放送開始予定だ(毎週月曜21時～21時54分放送)。出演は北村匠海、出口夏希、黒崎煌代、神木隆之介ほか。