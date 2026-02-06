廃木材と使用済み半導体を使ったアクセサリーが誕生

熊本大学は、同大キャンパス内で発生した廃木材および使用済み半導体を再利用したSDGsグッズ「くまだいの木と半導体」を新たに製作し、2026年2月9日以降、順次販売を開始していくことを発表した。

同グッズは、廃木材と役目を終えた半導体素材を再利用したアップサイクル・アクセサリーで、2023年に熊本大学大学院先端科学研究部と東京大学(東大)大学院工学系研究科との間で連携協定を締結したことを契機に、熊本大学 教育学部美術科の松永拓己教授と東大の職員による共同企画として誕生したもの。

  • ネクタイピンの一例

    ネクタイピンの一例。廃木材と半導体ウェハ片があしらわれている (出所:熊本大学/くまだいの木と半導体)

実際のアクセサリーの製作は熊本大 教育学部美術科の学生たちが担当しており、自然の温もりと最先端テクノロジーの融合による世界に1つだけの輝きとなっているという。

製品ラインナップとしては、「イヤリング」(3000円)、ネクタイピン(2000円)、ヘアピン/ヘアクリップ(1500円)、指輪(2000円)、ネックレス(3000円)としており(価格は2026年2月6日時点、税込み)としており、同大構内の熊本大学生活協同組合売店において2026年2月9日より販売が開始されるほか、その後、蔦屋書店熊本三年坂や熊本空港に隣接する「くまもとSDGsミライパーク」、熊本市現代美術館のミュージアムショップでの販売も予定しているという。

  • 商品ラインナップ

    商品ラインナップとしては2026年2月時点では6種類となっている (出所:熊本大学/くまだいの木と半導体)

小林行雄

1990年代後半、大学で電子工学を学ぶ傍ら、秋葉原でPCパーツの販売に従事した後、2000年代前半に半導体・FPD業界専門誌の編集記者に転身。主に半導体デバイスに関するアーキテクチャ、製造プロセス、製造装置、材料分野を中心に担当。2008年1月に、毎日コミュニケーションズ(現マイナビ)の運営するオンラインメディア「マイコミジャーナル」に移籍。以降、半導体業界を中心に、半導体の適用範囲の拡大とともに、スーパーコンピュータ、自動車、ロボット、産業機器、宇宙、AIとフォロー範囲を拡大してきた。2021年のビジネス情報メディア「TECH+」立ち上げに併せて編集長に就任して以降も、技術の進化を肌で体感するべく前線にて、技術の変化をウォッチしている。

この著者の記事一覧はこちら