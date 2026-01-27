QPS研究所は、小型合成開口レーダー(SAR)衛星の15号機「スクナミ-I」が撮影した初画像(ファーストライト)を公開。京都の大山崎インターチェンジや石川県金沢市、トルコ最大の都市・イスタンブールの様子を高精細モードでとらえた試験観測画像を紹介している。

スクナミ-Iは、ロケット・ラボのElectronロケットによって日本時間2025年12月21日15時36分に打ち上げられ、約50分後に衛星分離、さらにその約6分後には初交信に成功。収納型アンテナを翌22日午前中に展開し、以後は衛星機器の調整を続けてきた。

ミッションネームは衛星の愛称にちなんで“The Wisdom God Guides”(智慧の神が導く)と名付けられ、同社によるミッションパッチには、智慧者として知られるスクナミにちなんだ書物を描いたほか、打ち上げ時期のホリデーシーズンをイメージしたカラーリングを施していた。

計36機による衛星コンステレーション構築をめざすQPS-SARプロジェクトの各衛星には、日本神話に登場する神々の名前からとった愛称をつけており、15号機は新たな傾斜軌道に投入することから、「スクナミ」(英文表記：SUKUNAMI)と命名した。

スクナミは海の彼方から現れて、ヤチホコ(14号機にて命名)とともに国造りを行った神として知られ、その智慧によって幅広く産業の振興を導いたとされる。15号機のマークは海や田畑、そして工業地帯をモチーフとし、産業の発展を見届けるという想いを込めたもので、この軌道の1機目となる15号機には「スクナミ-I」(スクナミ・ワン)と名付けている。

QPS研究所によるスクナミ-Iのミッションマークは、共に国造りを行った関係であることから、ヤチホコ-Iのミッションマークとリンクしたデザインを採用。カンパニーカラーのブルーを基調とし、愛称のスクナミをイメージする“国造り”の中でも、技術を表す漁業や農業、工業地帯をあしらっている。

QPS研究所によるミッションマーク

QPSのSAR(合成開口レーダー)衛星は、分解能1.8mの通常モード(ストリップマップモード)と分解能46cmの高精細モード(スポットライトモード)で観測できる。1月22日から観測を開始し、今回もアルウェットテクノロジーによる画像処理協力を経て、3つの地域の画像を公開した。

京都府大山崎町(日本時間1月22日15時16分 / 観測時の天候：晴れ時々くもり)

石川県金沢市(日本時間1月22日16時57分 / 観測時の天候：くもり)