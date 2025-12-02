QPS研究所は、小型合成開口レーダー(SAR)衛星の14号機「ヤチホコ-I」が撮影した初画像(ファーストライト)を公開。瀬戸内海・小豆島をはじめ、福島県福島市やカザフスタンの歴史的都市・アルマトイ、米ペンシルベニア州 フィラデルフィアの様子を高精細モードでとらえた試験観測画像を紹介している。

ヤチホコ-Iは、ロケット・ラボのElectronロケットによって日本時間11月6日4時51分に打ち上げられ、約50分後に衛星分離に成功。さらにその約35分後にはヤチホコ-Iとの初交信に成功し、収納型アンテナも同日に展開、以後は衛星機器の調整を続けてきた。

QPSのSAR(合成開口レーダー)衛星は、分解能1.8mの通常モード(ストリップマップモード)と分解能46cmの高精細モード(スポットライトモード)で観測できる。11月25日から観測を開始し、今回もアルウェットテクノロジーによる画像処理協力を経て、5つの地域の画像を公開した。

福島県福島市(日本時間11月25日14時9分 / 観測時の天候：曇り)

福岡県北九州市(日本時間11月25日15時49分 / 観測時の天候：曇り)

香川県小豆島(日本時間11月26日10時47分 / 観測時の天候：晴れ)

カザフスタン アルマトイ(現地時間1月26日12時39分 / 観測時の天候：晴れ)

米ペンシルベニア州 フィラデルフィア(現地時間1月26日14時37分 / 観測時の天候：曇り)

「QPSホールディングス」12月1日設立

QPS研究所は、ホールディングス体制へと移行し、「QPSホールディングス」として新たに上場したことを12月1日に発表。これにともない、QPSホールディングスとしての新ドメインのWebサイト(https://qpshd.com)を公開している。

同社ではHD体制へ移行した理由について「外部環境の変化に迅速に対応し、持続的に成長できる強い組織へと進化するための決断」と説明。そして「体制が変わっても、私たちが大切にしてきた研究所としての『誠実に、そして確実に一歩ずつ技術を積み重ねていく姿勢』はこれからも決して揺らがない。創業者たちから受け継がれてきた志と技術者としての矜持を胸に、世界へ広がる宇宙ビジネスの最前線で、確かな価値を生み出し続ける」としている。